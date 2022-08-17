https://ukraina.ru/20220817/1037773882.html

Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное

Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное - 17.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное

Можно будет ожидать серьезного наступления на Первомайское и Водяное, только после полного освобождения от ВСУ района вокруг поселка Пески, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-17T19:15

2022-08-17T19:15

2022-08-17T19:15

первомайское (первомайский район, крым)

россия

украина

всу

новости

эксперт

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Он рассказал, что в районе Первомайского и Водяного продвигается постепенное артиллерийское наступление, но эти поселки еще контролируются противником.По его словам, российские войска не штурмуют Авдеевку, но есть бои в промзоне и к северу от поселка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037766729.html

первомайское (первомайский район, крым)

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

первомайское (первомайский район, крым), россия, украина, всу, новости, эксперт