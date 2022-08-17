https://ukraina.ru/20220817/1037773882.html
Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное
Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное - 17.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное
Можно будет ожидать серьезного наступления на Первомайское и Водяное, только после полного освобождения от ВСУ района вокруг поселка Пески, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-17T19:15
2022-08-17T19:15
2022-08-17T19:15
первомайское (первомайский район, крым)
россия
украина
всу
новости
эксперт
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Он рассказал, что в районе Первомайского и Водяного продвигается постепенное артиллерийское наступление, но эти поселки еще контролируются противником.По его словам, российские войска не штурмуют Авдеевку, но есть бои в промзоне и к северу от поселка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037766729.html
первомайское (первомайский район, крым)
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
первомайское (первомайский район, крым), россия, украина, всу, новости, эксперт
Первомайское (Первомайский район, Крым), Россия, Украина, ВСУ, Новости, эксперт
Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное
Можно будет ожидать серьезного наступления на Первомайское и Водяное, только после полного освобождения от ВСУ района вокруг поселка Пески, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру