Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное - 17.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220817/1037773882.html
Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное
Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное - 17.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное
Можно будет ожидать серьезного наступления на Первомайское и Водяное, только после полного освобождения от ВСУ района вокруг поселка Пески, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-17T19:15
2022-08-17T19:15
первомайское (первомайский район, крым)
россия
украина
всу
новости
эксперт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_1d4ced2def74879e8bccced81bac4937.jpg
Он рассказал, что в районе Первомайского и Водяного продвигается постепенное артиллерийское наступление, но эти поселки еще контролируются противником.По его словам, российские войска не штурмуют Авдеевку, но есть бои в промзоне и к северу от поселка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037766729.html
первомайское (первомайский район, крым)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036923102_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_d5e507f5157a4f65be702dbd106c93dc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
первомайское (первомайский район, крым), россия, украина, всу, новости, эксперт
Первомайское (Первомайский район, Крым), Россия, Украина, ВСУ, Новости, эксперт

Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное

19:15 17.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Можно будет ожидать серьезного наступления на Первомайское и Водяное, только после полного освобождения от ВСУ района вокруг поселка Пески, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в районе Первомайского и Водяного продвигается постепенное артиллерийское наступление, но эти поселки еще контролируются противником.
Только после того, как будет полностью взят под контроль район вокруг Песок, можно будет ожидать серьезного наступления на Первомайское и Водяное с целью взятия этих населенных пунктов.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, российские войска не штурмуют Авдеевку, но есть бои в промзоне и к северу от поселка.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
14:29
Власти Украины знали, но молчали: соцсети об откровениях министра иностранных дел Кулебы
 
Первомайское (Первомайский район, Крым)РоссияУкраинаВСУНовостиэксперт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00Эксперт Рожин раскрыл тактику, которую Россия использует в СВО на Украине
19:45"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян
19:30"Предстоит решить ряд задач": Рожин о том, когда армия России возьмет под контроль Северск
19:15Военный эксперт рассказал, когда войска РФ начнут наступление на Первомайское и Водяное
19:00Угрозы Крымскому мосту, Зеленский против Залужного. Итоги 17 августа
18:28Генпрокуратура Украины арестовала активы российского предприятия
18:24Рухнул обман США по Украине, Эрдоган во Львове: что говорили об Украине в мире 17 августа
18:05Владимир Козин: НАТО готово применить тактическое ядерное оружие против России на Украине
17:48Донские казаки готовятся к отправке на Украину
17:40Богдан Безпалько: ШОС уже стала альтернативой НАТО и Евросоюзу
17:28Генсек ООН Гутерриш прибыл во Львов, где встретится с Зеленским и Эрдоганом
17:22МИД Украины обиделся на Deutsche Welle* за Гитлера рядом с Зеленским
17:16Названо имя нового командующего Черноморским флотом
17:12Зеленский ответил на петицию о минимальных зарплатах депутатам
17:10Прошёл Афганистан и Чечню. Алтайский волонтёр погиб под обстрелом в ДНР
17:07"Москальско-НКВДшный город": Черновол хочет уничтожить Севастополь
16:58Сергей Марков: Мы видим политическое самоубийство Европы
16:42Всего 15%. Кто в мире разделяет позицию Украины по спецоперации России
16:26Почему Украина уже не надеется на успех и какие провокации там готовят - Журавлёв. Видео
16:16Кадровые решения Банковой: СМИ выяснили, кого кроме Залужного может уволить Зеленский
Лента новостейМолния