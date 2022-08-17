"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян - 17.08.2022 Украина.ру
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"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян
"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян - 17.08.2022 Украина.ру
"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян
Призывая киевлян запасаться на зиму тёплыми одеялами, мэр украинской столицы Виталий Кличко проявляет нетипичное для него здравомыслие. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-08-17T19:45
2022-08-17T19:45
новости
алексей кочетков
виталий кличко
киев
отопительный сезон
киевский режим
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Тем не менее, прогноз мэра о том, что зимой температура в киевских домах составит около 18 градусов, кажется политологу слишком оптимистичным.По его словам, киевский режим не допустит никаких протестов населения, связанных с провалом отопительного сезона. Под предлогом военного времени любые попытки протестов будут подавляться с помощью огнестрельного оружия, считает Кочетков.Ранее мэр Львова Андрей Садовой ризвал жителей города запасаться дровали и углем на зиму. Кроме того, он сообщил, что мэрия закупает печи-буржуйки.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037675310.html
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новости, алексей кочетков, виталий кличко, киев, отопительный сезон, киевский режим
Новости, Алексей Кочетков, Виталий Кличко, Киев, отопительный сезон, киевский режим

"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян

19:45 17.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Призывая киевлян запасаться на зиму тёплыми одеялами, мэр украинской столицы Виталий Кличко проявляет нетипичное для него здравомыслие. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
Тем не менее, прогноз мэра о том, что зимой температура в киевских домах составит около 18 градусов, кажется политологу слишком оптимистичным.

Это очень хорошо, если в условиях зимних холодов температура в домах киевлян будет выше нуля — это уже будет большое достижение

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По его словам, киевский режим не допустит никаких протестов населения, связанных с провалом отопительного сезона. Под предлогом военного времени любые попытки протестов будут подавляться с помощью огнестрельного оружия, считает Кочетков.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой ризвал жителей города запасаться дровали и углем на зиму. Кроме того, он сообщил, что мэрия закупает печи-буржуйки.
Акции с требованием включить отопление в городах Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 14:36
Зачем пугает Кличко. Насколько на самом деле Украина готова к зиме
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАлексей КочетковВиталий КличкоКиевотопительный сезонкиевский режим
 
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