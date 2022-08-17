https://ukraina.ru/20220817/1037772208.html
"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян
"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян - 17.08.2022 Украина.ру
"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян
Призывая киевлян запасаться на зиму тёплыми одеялами, мэр украинской столицы Виталий Кличко проявляет нетипичное для него здравомыслие. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-08-17T19:45
2022-08-17T19:45
2022-08-17T19:45
новости
алексей кочетков
виталий кличко
киев
отопительный сезон
киевский режим
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Тем не менее, прогноз мэра о том, что зимой температура в киевских домах составит около 18 градусов, кажется политологу слишком оптимистичным.По его словам, киевский режим не допустит никаких протестов населения, связанных с провалом отопительного сезона. Под предлогом военного времени любые попытки протестов будут подавляться с помощью огнестрельного оружия, считает Кочетков.Ранее мэр Львова Андрей Садовой ризвал жителей города запасаться дровали и углем на зиму. Кроме того, он сообщил, что мэрия закупает печи-буржуйки.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037675310.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей кочетков, виталий кличко, киев, отопительный сезон, киевский режим
Новости, Алексей Кочетков, Виталий Кличко, Киев, отопительный сезон, киевский режим
"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян
Призывая киевлян запасаться на зиму тёплыми одеялами, мэр украинской столицы Виталий Кличко проявляет нетипичное для него здравомыслие. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
Тем не менее, прогноз мэра о том, что зимой температура в киевских домах составит около 18 градусов, кажется политологу слишком оптимистичным.
Это очень хорошо, если в условиях зимних холодов температура в домах киевлян будет выше нуля — это уже будет большое достижение
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По его словам, киевский режим не допустит никаких протестов населения, связанных с провалом отопительного сезона. Под предлогом военного времени любые попытки протестов будут подавляться с помощью огнестрельного оружия, считает Кочетков.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой ризвал жителей города запасаться дровали и углем на зиму. Кроме того, он сообщил, что мэрия закупает печи-буржуйки.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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