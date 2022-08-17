https://ukraina.ru/20220817/1037772208.html

"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян

"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян - 17.08.2022 Украина.ру

"Оптимист": политолог прокомментировал слова Кличко о зимней температуре в домах киевлян

Призывая киевлян запасаться на зиму тёплыми одеялами, мэр украинской столицы Виталий Кличко проявляет нетипичное для него здравомыслие. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков

2022-08-17T19:45

2022-08-17T19:45

2022-08-17T19:45

новости

алексей кочетков

виталий кличко

киев

отопительный сезон

киевский режим

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Тем не менее, прогноз мэра о том, что зимой температура в киевских домах составит около 18 градусов, кажется политологу слишком оптимистичным.По его словам, киевский режим не допустит никаких протестов населения, связанных с провалом отопительного сезона. Под предлогом военного времени любые попытки протестов будут подавляться с помощью огнестрельного оружия, считает Кочетков.Ранее мэр Львова Андрей Садовой ризвал жителей города запасаться дровали и углем на зиму. Кроме того, он сообщил, что мэрия закупает печи-буржуйки.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220815/1037675310.html

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2022

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новости, алексей кочетков, виталий кличко, киев, отопительный сезон, киевский режим