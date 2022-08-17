https://ukraina.ru/20220817/1037769172.html

Поддержка Зеленского падает. А главком ВСУ Залужный набирает силу

Поддержка Зеленского падает. А главком ВСУ Залужный набирает силу - 17.08.2022 Украина.ру

Поддержка Зеленского падает. А главком ВСУ Залужный набирает силу

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T15:24

2022-08-17T15:24

2022-08-17T15:24

эксклюзив

владимир зеленский

алексей арестович

валерий залужный

сво

политика

рейтинг

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Популярность президента Украины Владимир Зеленского стремительно падает внутри страны: с таким тезисом выступил телеграм-канал "Легитимный". Со ссылкой на свой источник канал сообщает, что "видеообращения Зеленского потеряли 90% аудитории, если сравнивать летний период с весенним".При этом функционеры Офиса президента объясняют снижение интереса к выступлениям первого лица летним отдыхом граждан и их желанием отвлечься от военных новостей, но осенью внимание аудитории снова вырастет. Однако источник канала указывает, что "это ошибочное мнение функционеров, которые спасают свою шкуру, и ведут Зеленского ложным путём". Почему же? "Осенью внимание общества вернётся, но оно будет негативное из-за усталости, финансовых, социальных и других проблем, которые будут как лавина надвигаться на общество. Уже сейчас все фиксируют раздражение общества к очередным обещаниям Зеленского/Ермака", - отмечает "Легитимный".В Офисе президента есть люди, понимающие эту угрозу (поскольку, как указывает канал, даже и имеющийся рейтинг Зе – "дутый и поддерживается при помощи ботоферм"). Предлагается решение в виде ускорения "зачистки" оставшихся очагов политической и медийной оппозиции. Ведь уже ясно, что обещанное успешное наступление на Херсон вряд ли возможно, а осенью к военным проблемам добавятся проблемы другие – социальные, экономические, энергетические… "Рейтинг Зеленского начнёт падать, что создаёт риск для Банковой, когда всё это превратится в лавину. Поэтому Ермак/Зеленский начали по беспределу всех конкурентов зачищать", - отмечает источник "Легитимного".Вероятно, с этим связаны и кадровые решения по Службе безопасности Украины (СБУ). Как считает военкор Александр Коц, Зеленскому уже "некому доверять", всех близких ему людей западные партнеры уже убрали - и ротацией кадров президент "старается избежать возможности появления каких бы то ни было центров силы, кроме его".Получится ли? Увидим. Даже в условиях военного положения (продлено до 21 ноября) политический процесс в стране продолжается. Более того, по словам политолога Вадима Карасева, даже наблюдается некое оживление на политической сцене: так, о своих потенциальных президентских амбициях заявил советник главы ОП Алексей Арестович. По мнению украинских экспертов, возможно, готовится - на всякий случай - замена Зеленского на "удобного человека", который продолжит нынешнюю линию Киева.Кроме того, можно говорить о некой политизации военных. Действительно, наблюдается рост популярности командующего ВСУ Валерия Залужного, которого Зеленскому пока не позволяют сместить те же западные партнеры. Более того, вполне возможно, что на Западе именно Залужного рассматривают как реального кандидата на замену нынешнему украинскому президенту. Экс-депутат Рады Илья Кива в своем телеграм-канале высказал предположение, что "Запад продолжает системно формировать и готовить альтернативу наркоману-Зеленскому". Он также напомнил, что "Залужный всегда входил в команду Порошенко".Для внутреннего потребителя информации Залужный, на фоне Зеленского, выглядит знающим дело. По крайней мере, он не скрывает от общественности тяжелого положения, в котором находятся ВСУ. Так, командующий заявляет, что российская армия наращивает интенсивность артиллерийских обстрелов, и позиции ВСУ подвергаются ударам по 700−800 раз за сутки. В то же время известно, что в ОП требуют от командующего хоть каких-то прорывов к 24 августа. Если попытки прорывов попытаются осуществить, то они приведут к еще более серьезным потерям, скрывать которые становится все сложнее. И тогда – вопрос: спасут ли ботофермы рейтинг президента?

https://ukraina.ru/20220817/1037753485.html

https://ukraina.ru/20220817/1037754886.html

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Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, алексей арестович, валерий залужный, сво, политика, рейтинг