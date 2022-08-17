https://ukraina.ru/20220817/1037764932.html

Военный эксперт объяснил, почему РФ не будет отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы

Военный эксперт объяснил, почему РФ не будет отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы - 17.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему РФ не будет отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы

Россия не будет отключать энергию Запорожской АЭС на территории Украины, потому что это будет удар по мирному населению, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру

2022-08-17T13:37

2022-08-17T13:37

2022-08-17T13:40

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Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин ранее заявил, что ВСУ перебьют линии на Запорожской АЭС, если Россия начнет отключать ее от украинской энергосистемы.По его словам, атака ВСУ по территории ЗАЭС означает ядерный терроризм, который направлен на создание зоны огромного уровня радиоактивного заражения и на этом месте уже было бы невозможно находиться всем.Сейчас Россия усилит там системы противовоздушной обороны, также будут приняты меры по обеспечению противодиверсионной деятельности, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220815/1037699960.html

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