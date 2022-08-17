Военный эксперт объяснил, почему РФ не будет отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы
13:37 17.08.2022 (обновлено: 13:40 17.08.2022)
Россия не будет отключать энергию Запорожской АЭС на территории Украины, потому что это будет удар по мирному населению, сказал доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Украина.ру
Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин ранее заявил, что ВСУ перебьют линии на Запорожской АЭС, если Россия начнет отключать ее от украинской энергосистемы.
Что касается отключения энергии Запорожской АЭС на территории Украины, то никто никогда не собирался этого делать. Мы это могли сделать очень давно, но не стали, потому что это означает удар по остаткам благосостояния украинского народа, который находится на территории, подконтрольной Украине. Это будет ударом по мирному населению, и Россия на такие шаги, естественно, не идет.
По его словам, атака ВСУ по территории ЗАЭС означает ядерный терроризм, который направлен на создание зоны огромного уровня радиоактивного заражения и на этом месте уже было бы невозможно находиться всем.
Сейчас Россия усилит там системы противовоздушной обороны, также будут приняты меры по обеспечению противодиверсионной деятельности, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.