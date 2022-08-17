https://ukraina.ru/20220817/1037753117.html

Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы

Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы - 17.08.2022 Украина.ру

Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы

Киевский режим третий месяц "трубит" о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы. Такое мнение содержится в статье опубликованной 15 августа в журнале The American Conservative

2022-08-17T09:56

2022-08-17T09:56

2022-08-17T09:57

спецоперация

сша

сми

херсонская область

курская битва

киевский режим

новости

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Автор статьи считает, что, разглашая свои планы, власти в Киеве снижают шансы на успех якобы подготавливаемой ими операции.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Во многих западных изданиях такое "контрнаступление" уже преподносится как реальность.8 августа военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, что у ВСУ физически нет сил для масштабного контрнаступления на Херсон, а разговоры о нём в сочетании с попытками локальных наступательных операций рассчитаны на пропагандистский эффект у Западу и своего населения.

https://ukraina.ru/20220805/1037309606.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, сми, херсонская область, курская битва, киевский режим, новости