https://ukraina.ru/20220817/1037753117.html
Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы
Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы - 17.08.2022 Украина.ру
Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы
Киевский режим третий месяц "трубит" о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы. Такое мнение содержится в статье опубликованной 15 августа в журнале The American Conservative
2022-08-17T09:56
2022-08-17T09:56
2022-08-17T09:57
спецоперация
сша
сми
херсонская область
курская битва
киевский режим
новости
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Автор статьи считает, что, разглашая свои планы, власти в Киеве снижают шансы на успех якобы подготавливаемой ими операции.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Во многих западных изданиях такое "контрнаступление" уже преподносится как реальность.8 августа военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, что у ВСУ физически нет сил для масштабного контрнаступления на Херсон, а разговоры о нём в сочетании с попытками локальных наступательных операций рассчитаны на пропагандистский эффект у Западу и своего населения.
https://ukraina.ru/20220805/1037309606.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, сми, херсонская область, курская битва, киевский режим, новости
Спецоперация, США, СМИ, Херсонская область, Курская битва, киевский режим, Новости
Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы
09:56 17.08.2022 (обновлено: 09:57 17.08.2022)
Киевский режим третий месяц "трубит" о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы. Такое мнение содержится в статье опубликованной 15 августа в журнале The American Conservative