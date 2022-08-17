Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы - 17.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220817/1037753117.html
Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы
Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы - 17.08.2022 Украина.ру
Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы
Киевский режим третий месяц "трубит" о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы. Такое мнение содержится в статье опубликованной 15 августа в журнале The American Conservative
2022-08-17T09:56
2022-08-17T09:57
спецоперация
сша
сми
херсонская область
курская битва
киевский режим
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036995669_0:0:2037:1146_1920x0_80_0_0_1ba2b84a3f24c9fb5069342a3da982a3.jpg.webp
Автор статьи считает, что, разглашая свои планы, власти в Киеве снижают шансы на успех якобы подготавливаемой ими операции.В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Во многих западных изданиях такое "контрнаступление" уже преподносится как реальность.8 августа военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, что у ВСУ физически нет сил для масштабного контрнаступления на Херсон, а разговоры о нём в сочетании с попытками локальных наступательных операций рассчитаны на пропагандистский эффект у Западу и своего населения.
https://ukraina.ru/20220805/1037309606.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036995669_146:0:1674:1146_1920x0_80_0_0_8b2d3dbe7326618bfb67ea9550bf5349.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, сми, херсонская область, курская битва, киевский режим, новости
Спецоперация, США, СМИ, Херсонская область, Курская битва, киевский режим, Новости

Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы

09:56 17.08.2022 (обновлено: 09:57 17.08.2022)
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Киевский режим третий месяц "трубит" о контрнаступлении на юге, игнорируя урок Курской битвы. Такое мнение содержится в статье опубликованной 15 августа в журнале The American Conservative
Автор статьи считает, что, разглашая свои планы, власти в Киеве снижают шансы на успех якобы подготавливаемой ими операции.

Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)

Уильям Линд
Американский обозреватель
В последнее время в Киеве неоднократно заявляли о намерении контрнаступления на Херсонскую область. Во многих западных изданиях такое "контрнаступление" уже преподносится как реальность.
Зеленский ВСУ
5 августа, 07:00
"Это самоубийство": Суздальцев объяснил, почему ВСУ не готовы к контрнаступлению на ХерсонПолитолог Андрей Суздальцев сравнил подготовку к контрнаступлению украинских войск на Херсон с самоубийством. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
8 августа военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал, что у ВСУ физически нет сил для масштабного контрнаступления на Херсон, а разговоры о нём в сочетании с попытками локальных наступательных операций рассчитаны на пропагандистский эффект у Западу и своего населения.
 
СпецоперацияСШАСМИХерсонская областьКурская битвакиевский режимНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:56Американское издание рассказало, как Украина не усвоила урок Курской битвы
09:43Военный эксперт объяснил, как Россия будет останавливать наступление ВСУ под Николаевом
09:20Американские учёные рассказали, в каких странах лучше жить в случае ядерной войны
09:00Покушение на Крымский мост, тяжелое положение ВСУ. Главное на Украине на утро 17 августа
09:00Юшков: европейцы закупают российскую нефть "про запас"
08:45Стариков: санкции против РФ, очевидно, исчерпались
08:30"Они идут на фронт заработать деньги": Бородай о том, кто сейчас воюет со стороны Украины
08:25На Украине останавливаются сахарные заводы
08:15"Остановить наступление": Рогов объяснил, для чего Киеву "второй Чернобыль"
08:00Бородай раскрыл потери Союза добровольцев Донбасса на Украине
07:50Председатель Нацбанка Польши заявил о планах ФРГ по возвращению потерянных территорий
07:45Эксперт ответил, разорвут ли дипломатические отношения КНР и США
07:30Юшков рассказал подробности о приостановке транзита нефти через Украину
07:25Шольц: прямое общение с Путиным является важным
07:15Рогов рассказал, как западные журналисты разоблачили собственный фейк
07:07В офисе Зеленского в очередной раз пригрозили разрушить Крымский мост
07:00Стариков рассказал, чем можно ответить Латвии на признание России "страной-террористом"
06:45Рогов сказал, кто пострадает, если на ЗАЭС случится катастрофа
06:30Эксперт рассказал о выгодах от отказа в расчётах в долларах и евро
06:15Рогов назвал соучастников военных преступлений на освобожденных территориях
Лента новостейМолния