https://ukraina.ru/20220817/1037734821.html

Булгаков вернется: соцсети о борьбе с памятниками в Киеве

Булгаков вернется: соцсети о борьбе с памятниками в Киеве - 17.08.2022 Украина.ру

Булгаков вернется: соцсети о борьбе с памятниками в Киеве

Украина.ру, 17.08.2022

2022-08-17T10:22

2022-08-17T10:22

2022-08-17T12:30

эксклюзив

соцсети

украина

памятники

булгаков

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102795/60/1027956034_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_a486a5c7c1aae3da3e0681505972cba5.jpg

В Киеве продолжается борьба с памятниками. Добрались до киевлянина Михаила Булгакова — его мемориальную доску сняли со здания Киевского университета им. Шевченко. Нет сомнений, что подобная участь постигнет и монумент на Андреевском спуске — улице, описанной в романе «Белая гвардия». Как восприняли новость украинцы — в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.Журналист Дмитрий Василец написал: «В Киеве сняли мемориальную доску со здания, где учился Булгаков. Вот и правильно, даже профилю Булгакова лучше не созерцать пещерный национализм и русофобию Зеленского. Нужно понимать, что сбежать смогут далеко не все режимные Зеленского, поэтому "рабочих рук", которые будут восстанавливать Киев и вешать обратно памятные таблички, будет предостаточно».Журналист Олег Ясинский уверен, что те, кто сносит памятники, уничтожают всю культуру в целом: «Вчера шариковы сняли со стены Киевского Университета памятную табличку о том, что в этом здании учился Михаил Булгаков. Не пишу "украинские", потому что у люмпенов нет национальности. Русский, украинский, киевский, мировой Булгаков навсегда остаётся в тысячи раз больше киевлянином, чем политические козявки пытающиеся растоптать нашу память и нашу историю. Что бы эти существа ни думали о Путине и нынешнем российском правительстве — их старания в борьбе с памятниками победителям нацизма и гордости нашей культуры только обнажают их суть. Они враги не только Украины или России, они — враги человечества. Негатив сегодняшней трагедии отчетливее всего проявляет только один из цветов — чёрный. Как известно, этого цвета не существует; он — полное отсутствие цветов. Аннуляция русской культуры автоматически аннулирует все культуры вообще, потому что суть любой из человеческих культур — в самобытном поиске единства со всем человечеством.А Булгаков обязательно вернётся. И Киев снова станет Киевом. Чудовищно только одно — человеческая цена, которую ещё предстоит заплатить за это».Общественный деятель Дмитрий Спивак также осудил инициативу общественников Киева:«Охота на ведьм началась. В общем, нехрен читать классиков. Так решили в ГО Экспертный корпус (кто это?) и демонтировали мемориальную доску. И правильно. Зачем нам быть образованными? И зачем нам быть едиными? Будем не с коррупцией бороться и некомпетентностью, а с культурой, литературой и наукой. Прямой путь к шариковщине. И по ночам петь что-нибудь вдохновляющее.Плохая тенденция. Не делающая нас сильнее и сплочённее. Охота на ведьм никогда не объединяет людей.Это не патриотизм. И не стремление быть цивилизованными. Да и "Мастер и Маргарита" не мешало бы прочитать любому современному человеку…».Блогер Ольга Шарий против навязыванию Киеву западноукраинской культуры: «Потому что теперь кияни они. Все эти дети тернопильских гир и ставков, которые конечно, красивые, и гуцульские трембиты мы тоже любим. Но, пожалуйста, не надо доставать трембиты посреди Киева. Конечно, особые мазохисты сейчас любят поверить и убедить самих себя, что надо было нам быть Львовом. Не навязывали бы нам Львов, не знаю, что было бы в моей стране. Так что каждый раз, когда я задумываюсь и смотрю, в чем различие между мной и ущербным Стэрнэнко и Ко, я вспоминаю, что я на стороне Булгакова. Этого достаточно, чтоб вспомнить, что тупое жлобье — это они».Политический эксперт Руслан Бизяев испытывает оптимизм:«Булгаков обязательно вернется в Киев. И не только на мемориальные доски».Киевский бизнесмен и инвестор Алексей Тимофеев считает, что сейчас не время раздражать украинцев «сомнительными» писателями: «Применим к дискуссии о Булгакове тот же приём, что и с Шевченко. Что бы сказал сам Булгаков, глядя на сегодняшние споры вокруг своей фигуры?Думаю, вот что:"Эх, жемчужина-Киев! Беспокойное ты место!..".И всё? И всё. Зная его слог и интонации, этого достаточно.Это, собственно, цитата из его короткого и сатиричного "Киев-города", написанного в 1923 году. Предупреждаю: неполиткорректное произведение по нынешним временам. Если будете читать — читайте с пониманием момента и обстоятельств написания, как историки, а не истерики».Политолог Алексей Макаркин объяснил, почему Булгаков исключен из ряда «великих киевлян»: «Снятие в Киеве памятной доски Михаилу Булгакову — признак трансформации украинского подхода к великим землякам. С 1990-х годов в этот пантеон включались киевляне, которые имели признание либо на Западе (Сикорский), либо в российской либеральной субкультуре (Булгаков), даже при несовместимости с идеей украинского независимого государства.Сыновья киевских русских профессоров, и Булгаков, и Сикорский, были представителями такого культурно-политического феномена как "Русский Киев", включавшего в себя сторонников единой и неделимой России, непримиримых к украинской национальной идее (русская национальная идея вообще была более активной на окраинах империи, где выходила из зоны комфорта и сталкивалась с другими национальными идеями). В качестве дополнительного паллиатива предлагался малороссийский проект — сугубо культурный, в виде восприятия малороссийской культуры как части русской. Герои: Искра и Кочубей, но не Мазепа, Гоголь, но не Шевченко. "Русский Киев" был одной из главных основ Всероссийского национального союза — политической опоры Столыпина, которому "Русский Киев" успел поставить памятник, снесенный в марте 1917-го, задолго до прихода к власти большевиков.К борьбе большевиков и Центральной Рады "Русский Киев" относился по принципу "чума на оба ваших дома". Нехотя принял гетмана Скоропадского, как лучший вариант из худших — но тут же избрал киевским митрополитом Антония (Храповицкого), пламенного защитника единой и неделимой России и русской идентичности. Критиковал любые попытки украинизации, видя в них опасные прецеденты уступок "мазепинству".В последние недели гетманата Скоропадский на некоторое время метнулся за поддержкой к "Русскому Киеву", к генералу графу Келлеру и соратнику Столыпина Гербелю — но потенциал "Русского Киева" оказался невелик для того, чтобы противостоять украинскому крестьянскому движению. Это было видно еще на выборах в Учредительное собрание, когда в Киевской губернии русский правый список не получил ни одного мандата, набрав лишь 3,24% голосов (48,7 тысяч человек) — для сравнения, за украинских социалистов проголосовали более миллиона избирателей.Политически "Русский Киев" закончился в 1919 году, когда большевики арестовали по старым спискам и расстреляли членов Национального союза, не успевших или не захотевших уйти с белыми. Но его символический реванш начался в России с булгаковской пьесой (а через много лет и фильмом) "Дни Турбиных", где любой вариант украинской государственности отвергался как опереточный (гетманат) или вообще враждебный государственной идее (Украинская народная республика). А в 90-е годы идеи "Русского Киева" вернулись в Россию с книгой Николая Ульянова "Происхождение украинского сепаратизма" — русский эмигрант второй волны в Америке, преподаватель в Йеле, никогда не живший в Киеве, он стал идейным наследником "Русского Киева", причем более жестким по отношению к "малороссийству", тесно связанному с наследием казачества. В условиях дискредитации коммунистической идеологии Булгаков сохранил для образованных россиян свою актуальность, а Ульянов — приобрел ее.В то же время для украинского образованного общества Булгаков был важен не только как "выдающийся земляк", но и как "переходник" в отношениях с российской интеллигенцией, и как культовый автор советского времени, официально не запрещенный, но ставший одной из ключевых фигур неофициальной культуры ("Мастера и Маргариту" читали и в Москве, и в Киеве). Теперь все это ушло в прошлое. Сикорский же в украинском пантеоне останется: он публично не высказывался на украинскую тему и работал в Америке, что для современной Украины является плюсом».

https://ukraina.ru/20220815/1037695806.html

https://ukraina.ru/20220717/1034332862.html

https://ukraina.ru/20220710/1034286246.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Виктория Титова

Виктория Титова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

эксклюзив, соцсети, украина, памятники, булгаков, киев