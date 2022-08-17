Булгаков вернется: соцсети о борьбе с памятниками в Киеве
10:22 17.08.2022 (обновлено: 12:30 17.08.2022)
В Киеве продолжается борьба с памятниками. Добрались до киевлянина Михаила Булгакова — его мемориальную доску сняли со здания Киевского университета им. Шевченко. Нет сомнений, что подобная участь постигнет и монумент на Андреевском спуске — улице, описанной в романе «Белая гвардия».
Как восприняли новость украинцы — в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.
Журналист Дмитрий Василец написал:
«В Киеве сняли мемориальную доску со здания, где учился Булгаков. Вот и правильно, даже профилю Булгакова лучше не созерцать пещерный национализм и русофобию Зеленского.
Нужно понимать, что сбежать смогут далеко не все режимные Зеленского, поэтому "рабочих рук", которые будут восстанавливать Киев и вешать обратно памятные таблички, будет предостаточно».
15 августа, 17:57Киевские активисты "победили" мемориальную доску, посвященную киевлянину БулгаковуС фасада одного из корпусов Киевского университета им. Тараса Шевченко убрали мемориальную доску, посвященную писателю Михаилу Булгакову, сообщила 15 августа участница общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швидченко. Об этом передает "КП в Украине"
Журналист Олег Ясинский уверен, что те, кто сносит памятники, уничтожают всю культуру в целом:
«Вчера шариковы сняли со стены Киевского Университета памятную табличку о том, что в этом здании учился Михаил Булгаков. Не пишу "украинские", потому что у люмпенов нет национальности.
Русский, украинский, киевский, мировой Булгаков навсегда остаётся в тысячи раз больше киевлянином, чем политические козявки пытающиеся растоптать нашу память и нашу историю.
Что бы эти существа ни думали о Путине и нынешнем российском правительстве — их старания в борьбе с памятниками победителям нацизма и гордости нашей культуры только обнажают их суть. Они враги не только Украины или России, они — враги человечества.
Негатив сегодняшней трагедии отчетливее всего проявляет только один из цветов — чёрный. Как известно, этого цвета не существует; он — полное отсутствие цветов. Аннуляция русской культуры автоматически аннулирует все культуры вообще, потому что суть любой из человеческих культур — в самобытном поиске единства со всем человечеством.
А Булгаков обязательно вернётся. И Киев снова станет Киевом. Чудовищно только одно — человеческая цена, которую ещё предстоит заплатить за это».
Общественный деятель Дмитрий Спивак также осудил инициативу общественников Киева:
«Охота на ведьм началась. В общем, нехрен читать классиков. Так решили в ГО Экспертный корпус (кто это?) и демонтировали мемориальную доску. И правильно. Зачем нам быть образованными? И зачем нам быть едиными? Будем не с коррупцией бороться и некомпетентностью, а с культурой, литературой и наукой. Прямой путь к шариковщине. И по ночам петь что-нибудь вдохновляющее.
Плохая тенденция. Не делающая нас сильнее и сплочённее. Охота на ведьм никогда не объединяет людей.
Это не патриотизм. И не стремление быть цивилизованными. Да и "Мастер и Маргарита" не мешало бы прочитать любому современному человеку…».
Блогер Ольга Шарий против навязыванию Киеву западноукраинской культуры:
«Потому что теперь кияни они. Все эти дети тернопильских гир и ставков, которые конечно, красивые, и гуцульские трембиты мы тоже любим. Но, пожалуйста, не надо доставать трембиты посреди Киева.
Конечно, особые мазохисты сейчас любят поверить и убедить самих себя, что надо было нам быть Львовом. Не навязывали бы нам Львов, не знаю, что было бы в моей стране. Так что каждый раз, когда я задумываюсь и смотрю, в чем различие между мной и ущербным Стэрнэнко и Ко, я вспоминаю, что я на стороне Булгакова. Этого достаточно, чтоб вспомнить, что тупое жлобье — это они».
Политический эксперт Руслан Бизяев испытывает оптимизм:
«Булгаков обязательно вернется в Киев. И не только на мемориальные доски».
Киевский бизнесмен и инвестор Алексей Тимофеев считает, что сейчас не время раздражать украинцев «сомнительными» писателями:
«Применим к дискуссии о Булгакове тот же приём, что и с Шевченко. Что бы сказал сам Булгаков, глядя на сегодняшние споры вокруг своей фигуры?
Думаю, вот что:
"Эх, жемчужина-Киев! Беспокойное ты место!..".
И всё? И всё. Зная его слог и интонации, этого достаточно.
Это, собственно, цитата из его короткого и сатиричного "Киев-города", написанного в 1923 году. Предупреждаю: неполиткорректное произведение по нынешним временам. Если будете читать — читайте с пониманием момента и обстоятельств написания, как историки, а не истерики».
Политолог Алексей Макаркин объяснил, почему Булгаков исключен из ряда «великих киевлян»:
«Снятие в Киеве памятной доски Михаилу Булгакову — признак трансформации украинского подхода к великим землякам. С 1990-х годов в этот пантеон включались киевляне, которые имели признание либо на Западе (Сикорский), либо в российской либеральной субкультуре (Булгаков), даже при несовместимости с идеей украинского независимого государства.
Сыновья киевских русских профессоров, и Булгаков, и Сикорский, были представителями такого культурно-политического феномена как "Русский Киев", включавшего в себя сторонников единой и неделимой России, непримиримых к украинской национальной идее (русская национальная идея вообще была более активной на окраинах империи, где выходила из зоны комфорта и сталкивалась с другими национальными идеями).
В качестве дополнительного паллиатива предлагался малороссийский проект — сугубо культурный, в виде восприятия малороссийской культуры как части русской. Герои: Искра и Кочубей, но не Мазепа, Гоголь, но не Шевченко.
"Русский Киев" был одной из главных основ Всероссийского национального союза — политической опоры Столыпина, которому "Русский Киев" успел поставить памятник, снесенный в марте 1917-го, задолго до прихода к власти большевиков.
К борьбе большевиков и Центральной Рады "Русский Киев" относился по принципу "чума на оба ваших дома". Нехотя принял гетмана Скоропадского, как лучший вариант из худших — но тут же избрал киевским митрополитом Антония (Храповицкого), пламенного защитника единой и неделимой России и русской идентичности. Критиковал любые попытки украинизации, видя в них опасные прецеденты уступок "мазепинству".
В последние недели гетманата Скоропадский на некоторое время метнулся за поддержкой к "Русскому Киеву", к генералу графу Келлеру и соратнику Столыпина Гербелю — но потенциал "Русского Киева" оказался невелик для того, чтобы противостоять украинскому крестьянскому движению.
Это было видно еще на выборах в Учредительное собрание, когда в Киевской губернии русский правый список не получил ни одного мандата, набрав лишь 3,24% голосов (48,7 тысяч человек) — для сравнения, за украинских социалистов проголосовали более миллиона избирателей.
10 июля, 09:11"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: «За тебя, Тася, бог меня покарает!»Лидия Яновская пишет: одна ценительница Булгакова «начала своё письмо к Т. Н. с прочувствованной речи на ту же тему: вот... вы прошли рядом с великим писателем... не поняли... не разглядели... Взбешённая Татьяна Николаевна отправила полученное письмо своей корреспондентке обратно». Т. Н. – первая жена писателя, Татьяна Лаппа (Булгакова, Кисельгоф)
Политически "Русский Киев" закончился в 1919 году, когда большевики арестовали по старым спискам и расстреляли членов Национального союза, не успевших или не захотевших уйти с белыми.
Но его символический реванш начался в России с булгаковской пьесой (а через много лет и фильмом) "Дни Турбиных", где любой вариант украинской государственности отвергался как опереточный (гетманат) или вообще враждебный государственной идее (Украинская народная республика).
А в 90-е годы идеи "Русского Киева" вернулись в Россию с книгой Николая Ульянова "Происхождение украинского сепаратизма" — русский эмигрант второй волны в Америке, преподаватель в Йеле, никогда не живший в Киеве, он стал идейным наследником "Русского Киева", причем более жестким по отношению к "малороссийству", тесно связанному с наследием казачества.
В условиях дискредитации коммунистической идеологии Булгаков сохранил для образованных россиян свою актуальность, а Ульянов — приобрел ее.
В то же время для украинского образованного общества Булгаков был важен не только как "выдающийся земляк", но и как "переходник" в отношениях с российской интеллигенцией, и как культовый автор советского времени, официально не запрещенный, но ставший одной из ключевых фигур неофициальной культуры ("Мастера и Маргариту" читали и в Москве, и в Киеве).
Теперь все это ушло в прошлое. Сикорский же в украинском пантеоне останется: он публично не высказывался на украинскую тему и работал в Америке, что для современной Украины является плюсом».