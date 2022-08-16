https://ukraina.ru/20220816/1037747101.html

В Херсоне появятся банковские карты российских банков

В Херсоне появятся банковские карты российских банков - 16.08.2022 Украина.ру

В Херсоне появятся банковские карты российских банков

Пять тысяч тестовых банковских карт российских банков будут запущены в оборот в Херсоне. Об этом сообщили 16 августа в пресс-служба администрации Херсонской области

2022-08-16T21:16

2022-08-16T21:16

2022-08-16T21:16

херсонская область

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Согласно заявлению пресс-службы, данное решение было принято после визита в регион заместителя министра по экономическому развитию России Сергея Назарова, который провел совещание с областной администрацией. В ведомстве также отметили, что по итогам совещания было решено сосредоточиться на формировании системы безналичных расчетов в бюджетной сфере. Ранее, 15 августа, в Харьковской области открылось первое отделение российского банка.

https://ukraina.ru/20220815/1037658883.html

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херсонская область, деньги, банки, россия, новости