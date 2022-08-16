В Херсоне появятся банковские карты российских банков - 16.08.2022 Украина.ру
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В Херсоне появятся банковские карты российских банков
В Херсоне появятся банковские карты российских банков - 16.08.2022 Украина.ру
В Херсоне появятся банковские карты российских банков
Пять тысяч тестовых банковских карт российских банков будут запущены в оборот в Херсоне. Об этом сообщили 16 августа в пресс-служба администрации Херсонской области
2022-08-16T21:16
2022-08-16T21:16
херсонская область
деньги
банки
россия
новости
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Согласно заявлению пресс-службы, данное решение было принято после визита в регион заместителя министра по экономическому развитию России Сергея Назарова, который провел совещание с областной администрацией. В ведомстве также отметили, что по итогам совещания было решено сосредоточиться на формировании системы безналичных расчетов в бюджетной сфере. Ранее, 15 августа, в Харьковской области открылось первое отделение российского банка.
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херсонская область, деньги, банки, россия, новости
Херсонская область, деньги, банки, Россия, Новости

В Херсоне появятся банковские карты российских банков

21:16 16.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБанкоматы ДНР заработали в Донецке
Банкоматы ДНР заработали в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Пять тысяч тестовых банковских карт российских банков будут запущены в оборот в Херсоне. Об этом сообщили 16 августа в пресс-служба администрации Херсонской области
Согласно заявлению пресс-службы, данное решение было принято после визита в регион заместителя министра по экономическому развитию России Сергея Назарова, который провел совещание с областной администрацией.

Продолжается развитие банковской системы – российские банки открывают новые офисы и устанавливают терминалы. В Херсоне запускаются в оборот пять тысяч тестовых банковских карт.

В ведомстве также отметили, что по итогам совещания было решено сосредоточиться на формировании системы безналичных расчетов в бюджетной сфере.
Предприятия и организации должны как можно скорее открыть счета в российских банках, чтобы обеспечить зарплаты бюджетникам, базовые социальные и пенсионные выплаты.
Ранее, 15 августа, в Харьковской области открылось первое отделение российского банка.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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