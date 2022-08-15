Российский банк открыл первый офис в Харьковской области

В Херсоне впервые начал работу российский «банк с серьёзной репутацией» - Сальдо В Херсоне заработало первое отделение российского банка. Отделение Промсвязьбанка будет предоставлять те же услуги, что и на территории РФ. Об этом журналистам сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо