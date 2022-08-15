Российский банк открыл первый офис в Харьковской области
18:48 15.08.2022 (обновлено: 18:55 15.08.2022)
Первый офис "Промсвязьбанка" открылся в освобожденной части Харьковской области, сообщает 15 августа Telegram-канал "Банковская правда"
По информации ресурса, в данный момент физическим лицам доступны все операции с дебетовыми картами, снятие и пополнение средств, открытие накопительных счетов и вкладов, а также есть возможность переводов на карты и счета российских банков.
Юридические лица могут получить расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, оформить вклады и осуществить переводы, а также подключить дистанционное банковское обслуживание", - сказано в сообщении.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что первое отделение Промсвязьбанка заработало в Херсоне.
29 июня, 13:28В Херсоне впервые начал работу российский «банк с серьёзной репутацией» - СальдоВ Херсоне заработало первое отделение российского банка. Отделение Промсвязьбанка будет предоставлять те же услуги, что и на территории РФ. Об этом журналистам сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо