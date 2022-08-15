Российский банк открыл первый офис в Харьковской области - 15.08.2022 Украина.ру
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Российский банк открыл первый офис в Харьковской области
Российский банк открыл первый офис в Харьковской области - 15.08.2022 Украина.ру
Российский банк открыл первый офис в Харьковской области
Первый офис "Промсвязьбанка" открылся в освобожденной части Харьковской области, сообщает 15 августа Telegram-канал "Банковская правда"
2022-08-15T18:48
2022-08-15T18:55
новости
харьковская область
банк
карты
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По информации ресурса, в данный момент физическим лицам доступны все операции с дебетовыми картами, снятие и пополнение средств, открытие накопительных счетов и вкладов, а также есть возможность переводов на карты и счета российских банков.Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что первое отделение Промсвязьбанка заработало в Херсоне.
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новости, харьковская область, банк, карты
Новости, Харьковская область, банк, карты

Российский банк открыл первый офис в Харьковской области

18:48 15.08.2022 (обновлено: 18:55 15.08.2022)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Первый офис "Промсвязьбанка" открылся в освобожденной части Харьковской области, сообщает 15 августа Telegram-канал "Банковская правда"
По информации ресурса, в данный момент физическим лицам доступны все операции с дебетовыми картами, снятие и пополнение средств, открытие накопительных счетов и вкладов, а также есть возможность переводов на карты и счета российских банков.
Юридические лица могут получить расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, оформить вклады и осуществить переводы, а также подключить дистанционное банковское обслуживание", - сказано в сообщении.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что первое отделение Промсвязьбанка заработало в Херсоне.
Херсон билборд
29 июня, 13:28
В Херсоне впервые начал работу российский «банк с серьёзной репутацией» - СальдоВ Херсоне заработало первое отделение российского банка. Отделение Промсвязьбанка будет предоставлять те же услуги, что и на территории РФ. Об этом журналистам сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
 
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