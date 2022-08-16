Порошенко обещал украинской армии "крутые беспилотники" - 16.08.2022 Украина.ру
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Порошенко обещал украинской армии "крутые беспилотники"
Порошенко обещал украинской армии "крутые беспилотники" - 16.08.2022 Украина.ру
Порошенко обещал украинской армии "крутые беспилотники"
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что договорился с европейскими производителями о поставках беспилотников Украине. Об этом политик написал 16 августа в своем Telegram-канале.
2022-08-16T20:23
2022-08-16T20:23
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Глава партии "Европейская солидарность" заявил, что ему удалось договориться о долгосрочном контракте на поставки. Порошенко подчеркнул, что "по понятным причинам" не будет называть производителей и страну-производителя.
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БПЛА, Петр Порошенко, Украина, Европа, Новости

Порошенко обещал украинской армии "крутые беспилотники"

20:23 16.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро ПорошенкоПётр Порошенко
Пётр Порошенко - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
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Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что договорился с европейскими производителями о поставках беспилотников Украине. Об этом политик написал 16 августа в своем Telegram-канале.
Глава партии "Европейская солидарность" заявил, что ему удалось договориться о долгосрочном контракте на поставки.
Во время командировки в рамках рабочей поездки по странам Европы мы договорились о долгосрочном контракте с компаниями – производителями самых крутых беспилотников. Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии.
Петр Порошенко
Экс-президент Украины, депутат Верховной Рады
Порошенко подчеркнул, что "по понятным причинам" не будет называть производителей и страну-производителя.
Форум Армия-2020. Стенд МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 07:15
Военный эксперт раскрыл подробности, как защитить города от атаки дроновДля предотвращения атак беспилотников необходимо вести профилактическую работу и закрывать небо от дронов, объяснил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
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