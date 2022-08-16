https://ukraina.ru/20220816/1037746674.html

Порошенко обещал украинской армии "крутые беспилотники"

Порошенко обещал украинской армии "крутые беспилотники" - 16.08.2022 Украина.ру

Порошенко обещал украинской армии "крутые беспилотники"

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что договорился с европейскими производителями о поставках беспилотников Украине. Об этом политик написал 16 августа в своем Telegram-канале.

2022-08-16T20:23

2022-08-16T20:23

2022-08-16T20:23

бпла

петр порошенко

украина

европа

новости

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Глава партии "Европейская солидарность" заявил, что ему удалось договориться о долгосрочном контракте на поставки. Порошенко подчеркнул, что "по понятным причинам" не будет называть производителей и страну-производителя.

https://ukraina.ru/20220803/1037211605.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бпла, петр порошенко, украина, европа, новости