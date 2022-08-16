Порошенко обещал украинской армии "крутые беспилотники"
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что договорился с европейскими производителями о поставках беспилотников Украине. Об этом политик написал 16 августа в своем Telegram-канале.
Глава партии "Европейская солидарность" заявил, что ему удалось договориться о долгосрочном контракте на поставки.
Во время командировки в рамках рабочей поездки по странам Европы мы договорились о долгосрочном контракте с компаниями – производителями самых крутых беспилотников. Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии.
Порошенко подчеркнул, что "по понятным причинам" не будет называть производителей и страну-производителя.
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