https://ukraina.ru/20220816/1037746450.html

Италия дала Украине кредит на выплату зарплат учителям

Италия дала Украине кредит на выплату зарплат учителям - 16.08.2022 Украина.ру

Италия дала Украине кредит на выплату зарплат учителям

Украина получила кредит у Италии в размере 200 миллионов евро на льготных условиях. Об этом сообщает 16 августа министерство финансов Украины на сайте ведомства.

2022-08-16T19:47

2022-08-16T19:47

2022-08-16T19:47

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Согласно информации с официального сайта министерства, заем сделан по нулевой процентной ставкеВ минфине заявили, что полученные от Италии деньги будут направлены на выплату заработных плат работников учреждений общего среднего образования.Соглашение о предоставлении кредита между Украиной и Италией было подписано 5 августа министром финансов Украины Сергеем Марченко. Ранее, 15 августа, Марченко обещал Украине "очень жесткий бюджет" на 2023 год.

https://ukraina.ru/20220813/1037630495.html

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новости, марченко, кредит, италия, украина