Италия дала Украине кредит на выплату зарплат учителям
© Фото : CC0, Pixabayденьги вор перчатка евро
© Фото : CC0, Pixabay
Украина получила кредит у Италии в размере 200 миллионов евро на льготных условиях. Об этом сообщает 16 августа министерство финансов Украины на сайте ведомства.
Согласно информации с официального сайта министерства, заем сделан по нулевой процентной ставке
Пятнадцатое августа 2022 года Украина получила 200 миллионов евро льготного кредита от Итальянской Республики. Согласно условиям кредитного договора, средства предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита – 7,5 лет)
В минфине заявили, что полученные от Италии деньги будут направлены на выплату заработных плат работников учреждений общего среднего образования.
Соглашение о предоставлении кредита между Украиной и Италией было подписано 5 августа министром финансов Украины Сергеем Марченко.
Ранее, 15 августа, Марченко обещал Украине "очень жесткий бюджет" на 2023 год.