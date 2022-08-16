Италия дала Украине кредит на выплату зарплат учителям - 16.08.2022 Украина.ру
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Италия дала Украине кредит на выплату зарплат учителям
Италия дала Украине кредит на выплату зарплат учителям - 16.08.2022 Украина.ру
Италия дала Украине кредит на выплату зарплат учителям
Украина получила кредит у Италии в размере 200 миллионов евро на льготных условиях. Об этом сообщает 16 августа министерство финансов Украины на сайте ведомства.
2022-08-16T19:47
2022-08-16T19:47
новости
марченко
кредит
италия
украина
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Согласно информации с официального сайта министерства, заем сделан по нулевой процентной ставкеВ минфине заявили, что полученные от Италии деньги будут направлены на выплату заработных плат работников учреждений общего среднего образования.Соглашение о предоставлении кредита между Украиной и Италией было подписано 5 августа министром финансов Украины Сергеем Марченко. Ранее, 15 августа, Марченко обещал Украине "очень жесткий бюджет" на 2023 год.
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новости, марченко, кредит, италия, украина
Новости, Марченко, кредит, Италия, Украина

Италия дала Украине кредит на выплату зарплат учителям

19:47 16.08.2022
 
© Фото : CC0, Pixabayденьги вор перчатка евро
деньги вор перчатка евро - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Украина получила кредит у Италии в размере 200 миллионов евро на льготных условиях. Об этом сообщает 16 августа министерство финансов Украины на сайте ведомства.
Согласно информации с официального сайта министерства, заем сделан по нулевой процентной ставке

Пятнадцатое августа 2022 года Украина получила 200 миллионов евро льготного кредита от Итальянской Республики. Согласно условиям кредитного договора, средства предоставляются по нулевой процентной ставке на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита – 7,5 лет)

В минфине заявили, что полученные от Италии деньги будут направлены на выплату заработных плат работников учреждений общего среднего образования.
Соглашение о предоставлении кредита между Украиной и Италией было подписано 5 августа министром финансов Украины Сергеем Марченко.
Ранее, 15 августа, Марченко обещал Украине "очень жесткий бюджет" на 2023 год.
ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 09:30
Украине нечем платить военным - Wall Street JournalУкраинские власти с трудом находят средства для выплат зарплат солдатам из-за разрыва между военными расходами и сокращением налоговых поступлений в экономике. Об этом 12 августа написало издание Wall Street Journal
 
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Заголовок открываемого материала
19:47Италия дала Украине кредит на выплату зарплат учителям
19:03New York Times: Наступления на Херсон невозможно без огромных потерь у ВСУ
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18:22Диверсия в Крыму, признания Кулебы. Итоги 16 августа на Украине
18:09Рогов рассказал, в каком направлении будут бежать киевские ставленники в Запорожье
17:54"Людей становится только больше": Рогов назвал главную ошибку Зеленского
17:47Зеленский выполнил главное требование России: что говорили об Украине в мире 16 августа
17:40Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ
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