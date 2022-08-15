Глава минфина Украины пообещал "очень жесткий бюджет" на 2023 год - 15.08.2022 Украина.ру
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Глава минфина Украины пообещал "очень жесткий бюджет" на 2023 год
Глава минфина Украины пообещал "очень жесткий бюджет" на 2023 год - 15.08.2022 Украина.ру
Глава минфина Украины пообещал "очень жесткий бюджет" на 2023 год
В министерстве финансов Украины планируют государственный бюджет на 2023 год, рассчитывая на макрофинансовую помощь со стороны Евросоюза. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава украинского минфина Сергей Марченко
2022-08-15T17:35
2022-08-15T17:35
новости
бюджет
марченко
украина
оборона
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Основная статья расходов госбюджета - зарплаты военнослужащим. В бюджете на 2023 год чиновники планируют пересмотреть и оптимизировать все статьи расходов. Власти должны выделить деньги на пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, учителям, соцзащиту граждан, выплаты беженцам, военную кампанию и армию.Киевские власти надеются получить до $30 млрд заимствований до конца года. Из них 14 млрд долларов уже поступили в бюджет, оставшаяся сумма - от 12 до 16 млрд - зависит от переговоров, заявил МарченкоВ понедельник, 15 августа Верховная Рада одобрила увеличение расходов на оборону на 6,7 млрд долларов за счет внутренних заимствований. Таким образом общие расходы Киева на оборону достигли 1,2 трлн гривен (30 млрд долларов). Поправки бюджета приведут к дефициту и росту предельного долга.
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новости, бюджет, марченко, украина, оборона
Новости, бюджет, Марченко, Украина, Оборона

Глава минфина Украины пообещал "очень жесткий бюджет" на 2023 год

17:35 15.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМинистерство финансов Украины
Министерство финансов Украины - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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В министерстве финансов Украины планируют государственный бюджет на 2023 год, рассчитывая на макрофинансовую помощь со стороны Евросоюза. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил глава украинского минфина Сергей Марченко
Основная статья расходов госбюджета - зарплаты военнослужащим. В бюджете на 2023 год чиновники планируют пересмотреть и оптимизировать все статьи расходов. Власти должны выделить деньги на пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, учителям, соцзащиту граждан, выплаты беженцам, военную кампанию и армию.
Бюджет будет очень жесткий. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать. Ключевая задача – нахождение средств, в том числе с помощью наших партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета
Сергей Марченко
Киевские власти надеются получить до $30 млрд заимствований до конца года. Из них 14 млрд долларов уже поступили в бюджет, оставшаяся сумма - от 12 до 16 млрд - зависит от переговоров, заявил Марченко
В понедельник, 15 августа Верховная Рада одобрила увеличение расходов на оборону на 6,7 млрд долларов за счет внутренних заимствований. Таким образом общие расходы Киева на оборону достигли 1,2 трлн гривен (30 млрд долларов). Поправки бюджета приведут к дефициту и росту предельного долга.
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