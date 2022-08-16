New York Times: Наступления на Херсон невозможно без огромных потерь у ВСУ - 16.08.2022 Украина.ру
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New York Times: Наступления на Херсон невозможно без огромных потерь у ВСУ
New York Times: Наступления на Херсон невозможно без огромных потерь у ВСУ - 16.08.2022 Украина.ру
New York Times: Наступления на Херсон невозможно без огромных потерь у ВСУ
В настоящий момент наступление ВСУ на Херсон невозможно без огромных потерь. Об этом заявляют авторы материала, размещенного 16 августа на сайте New York Times.
2022-08-16T19:03
2022-08-16T19:03
контрнаступление
всу
херсон
потери всу
new york times
новости
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По мнению журналистов, в настоящий момент российская армия на южном направлении имеет значительный перевес в вооружении. Свои выводы журналисты делают, опираясь на информацию от украинских военных. Издание приводит цитату одного из них:Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что анонсированное наступление на Херсон было лишь "информационно-психологической операцией". Однако по мнению некоторых экспертов, военные убедили Зеленского отказаться от наступательных действий.
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контрнаступление, всу, херсон, потери всу, new york times, новости
контрнаступление, ВСУ, Херсон, потери ВСУ, New York Times, Новости

New York Times: Наступления на Херсон невозможно без огромных потерь у ВСУ

19:03 16.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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В настоящий момент наступление ВСУ на Херсон невозможно без огромных потерь. Об этом заявляют авторы материала, размещенного 16 августа на сайте New York Times.
По мнению журналистов, в настоящий момент российская армия на южном направлении имеет значительный перевес в вооружении.

Нарушение цепочек снабжения все еще не разрушило подавляющее превосходство Москвы в артиллерии, боеприпасах и тяжелом вооружении, из-за чего украинским войскам сложно, если не вовсе невозможно наступать без огромных потерь

Свои выводы журналисты делают, опираясь на информацию от украинских военных. Издание приводит цитату одного из них:

Нам нужно превосходство в количестве, превосходство в тяжелом вооружении. К сожалению, у нас есть определенные проблемы с этим.

Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что анонсированное наступление на Херсон было лишь "информационно-психологической операцией". Однако по мнению некоторых экспертов, военные убедили Зеленского отказаться от наступательных действий.
- РИА Новости, 1920, 13.08.2022
13 августа, 04:00
Политик предположил, когда киевский режим начнет обещанное контрнаступлениеКиевский режим готовит контрнаступление ко Дню независимости Украины – это 24 августа, сказал депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
 
контрнаступлениеВСУХерсонпотери ВСУNew York TimesНовости
 
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