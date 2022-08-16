New York Times: Наступления на Херсон невозможно без огромных потерь у ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
В настоящий момент наступление ВСУ на Херсон невозможно без огромных потерь. Об этом заявляют авторы материала, размещенного 16 августа на сайте New York Times.
По мнению журналистов, в настоящий момент российская армия на южном направлении имеет значительный перевес в вооружении.
Нарушение цепочек снабжения все еще не разрушило подавляющее превосходство Москвы в артиллерии, боеприпасах и тяжелом вооружении, из-за чего украинским войскам сложно, если не вовсе невозможно наступать без огромных потерь
Свои выводы журналисты делают, опираясь на информацию от украинских военных. Издание приводит цитату одного из них:
Нам нужно превосходство в количестве, превосходство в тяжелом вооружении. К сожалению, у нас есть определенные проблемы с этим.
Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что анонсированное наступление на Херсон было лишь "информационно-психологической операцией". Однако по мнению некоторых экспертов, военные убедили Зеленского отказаться от наступательных действий.