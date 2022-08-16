https://ukraina.ru/20220816/1037745802.html

New York Times: Наступления на Херсон невозможно без огромных потерь у ВСУ

New York Times: Наступления на Херсон невозможно без огромных потерь у ВСУ - 16.08.2022 Украина.ру

New York Times: Наступления на Херсон невозможно без огромных потерь у ВСУ

В настоящий момент наступление ВСУ на Херсон невозможно без огромных потерь. Об этом заявляют авторы материала, размещенного 16 августа на сайте New York Times.

2022-08-16T19:03

2022-08-16T19:03

2022-08-16T19:03

контрнаступление

всу

херсон

потери всу

new york times

новости

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По мнению журналистов, в настоящий момент российская армия на южном направлении имеет значительный перевес в вооружении. Свои выводы журналисты делают, опираясь на информацию от украинских военных. Издание приводит цитату одного из них:Напомним, ранее советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что анонсированное наступление на Херсон было лишь "информационно-психологической операцией". Однако по мнению некоторых экспертов, военные убедили Зеленского отказаться от наступательных действий.

https://ukraina.ru/20220813/1037552205.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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контрнаступление, всу, херсон, потери всу, new york times, новости