Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном" - 06.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном"
Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном" - 06.08.2022 Украина.ру
Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном"
Еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном, однако сейчас планы командования ВСУ поменялись. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-08-06T08:00
2022-08-06T08:00
херсон
николаев
контрнаступление
украина
новости
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По мнению Баранца, за последние несколько недель обстановка на Херсонском направлении существенно изменилась.Эксперт считает, что руководство ВСУ поняло, что российская армия подготовилась очень серьезно и отказалась от наступления – чтобы не потерпеть серьезное поражение.По мнению Баранца, херсонская группировка ВСУ, которую собирали для наступления, теперь укрепит Николаев.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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херсон, николаев, контрнаступление, украина, новости

Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном"

08:00 06.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие
ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном, однако сейчас планы командования ВСУ поменялись. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
По мнению Баранца, за последние несколько недель обстановка на Херсонском направлении существенно изменилась.
Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим, а мостов не будет и нас покрошат. Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу.
Виктор Баранец
Военный эксперт
Эксперт считает, что руководство ВСУ поняло, что российская армия подготовилась очень серьезно и отказалась от наступления – чтобы не потерпеть серьезное поражение.
По мнению Баранца, херсонская группировка ВСУ, которую собирали для наступления, теперь укрепит Николаев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ХерсонНиколаевконтрнаступлениеУкраинаНовости
 
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