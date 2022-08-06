https://ukraina.ru/20220806/1037355188.html
Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном"
Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном" - 06.08.2022 Украина.ру
Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном"
Еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном, однако сейчас планы командования ВСУ поменялись. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-08-06T08:00
2022-08-06T08:00
2022-08-06T08:00
херсон
николаев
контрнаступление
украина
новости
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По мнению Баранца, за последние несколько недель обстановка на Херсонском направлении существенно изменилась.Эксперт считает, что руководство ВСУ поняло, что российская армия подготовилась очень серьезно и отказалась от наступления – чтобы не потерпеть серьезное поражение.По мнению Баранца, херсонская группировка ВСУ, которую собирали для наступления, теперь укрепит Николаев.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037353423.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, николаев, контрнаступление, украина, новости
Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном"
Еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном, однако сейчас планы командования ВСУ поменялись. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
По мнению Баранца, за последние несколько недель обстановка на Херсонском направлении существенно изменилась.
Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим, а мостов не будет и нас покрошат. Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу.
Виктор Баранец
Военный эксперт
Эксперт считает, что руководство ВСУ поняло, что российская армия подготовилась очень серьезно и отказалась от наступления – чтобы не потерпеть серьезное поражение.
По мнению Баранца, херсонская группировка ВСУ, которую собирали для наступления, теперь укрепит Николаев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.