https://ukraina.ru/20220806/1037355188.html

Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном"

Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном" - 06.08.2022 Украина.ру

Эксперт Баранец: "Залужный убедил Зеленского не лезть на рожон под Херсоном"

Еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном, однако сейчас планы командования ВСУ поменялись. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-08-06T08:00

2022-08-06T08:00

2022-08-06T08:00

херсон

николаев

контрнаступление

украина

новости

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По мнению Баранца, за последние несколько недель обстановка на Херсонском направлении существенно изменилась.Эксперт считает, что руководство ВСУ поняло, что российская армия подготовилась очень серьезно и отказалась от наступления – чтобы не потерпеть серьезное поражение.По мнению Баранца, херсонская группировка ВСУ, которую собирали для наступления, теперь укрепит Николаев.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037353423.html

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херсон, николаев, контрнаступление, украина, новости