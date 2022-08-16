"На людей идет охота": Рогов объяснил высокий уровень поддержки среди населения

"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за теракты

Россия в ответ на теракты может признать Главное управление разведки Украины террористической организацией, что реально сделать на уровне Госдумы, и может нанести удар по их функционерам и их объектам на территории Украины. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру