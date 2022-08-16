"На людей идет охота": Рогов объяснил высокий уровень поддержки среди населения
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил в интервью Украина.ру, почему на линии боевого соприкосновения уровень поддержки вхождения в РФ выше
К сожалению, убиенные, я боюсь, еще не последние, давайте честно говорить. Это война с терроризмом, с нацистами, и она забирает многих из нас в качестве жертв, на людей охота идет.
При этом он подчеркнул, что наибольший уровень поддержки решения о вхождении в Россию, возвращении в родную гавань именно у жителей населенных пунктов, которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения.
По словам Рогова, у людей, кто видит несправедливость и беспредел, который творили представители режима Зеленского желание работать и помогать своим родным и соседям выше.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
1 августа, 16:28"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за терактыРоссия в ответ на теракты может признать Главное управление разведки Украины террористической организацией, что реально сделать на уровне Госдумы, и может нанести удар по их функционерам и их объектам на территории Украины. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру