Рогов объяснил высокий уровень поддержки среди населения
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"На людей идет охота": Рогов объяснил высокий уровень поддержки среди населения
Рогов объяснил высокий уровень поддержки среди населения
"На людей идет охота": Рогов объяснил высокий уровень поддержки среди населения
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил в интервью Украина.ру, почему на линии боевого соприкосновения уровень поддержки вхождения в РФ выше
2022-08-16T18:23
2022-08-16T18:23
новости
владимир рогов
запорожская область
украина
террор
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При этом он подчеркнул, что наибольший уровень поддержки решения о вхождении в Россию, возвращении в родную гавань именно у жителей населенных пунктов, которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения.По словам Рогова, у людей, кто видит несправедливость и беспредел, который творили представители режима Зеленского желание работать и помогать своим родным и соседям выше.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220801/1037076650.html
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новости, владимир рогов, запорожская область, украина, террор
Новости, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, террор

"На людей идет охота": Рогов объяснил высокий уровень поддержки среди населения

18:23 16.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов объяснил в интервью Украина.ру, почему на линии боевого соприкосновения уровень поддержки вхождения в РФ выше
К сожалению, убиенные, я боюсь, еще не последние, давайте честно говорить. Это война с терроризмом, с нацистами, и она забирает многих из нас в качестве жертв, на людей охота идет.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
При этом он подчеркнул, что наибольший уровень поддержки решения о вхождении в Россию, возвращении в родную гавань именно у жителей населенных пунктов, которые находятся вдоль линии боевого соприкосновения.
По словам Рогова, у людей, кто видит несправедливость и беспредел, который творили представители режима Зеленского желание работать и помогать своим родным и соседям выше.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 16:28
"Не по Киеву". Военный эксперт о том, куда надо ударить, чтобы наказать Украину за терактыРоссия в ответ на теракты может признать Главное управление разведки Украины террористической организацией, что реально сделать на уровне Госдумы, и может нанести удар по их функционерам и их объектам на территории Украины. Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиВладимир РоговЗапорожская областьУкраинатеррор
 
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18:40Финляндия сократит количество выдаваемых виз для граждан России
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