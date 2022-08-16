"Людей становится только больше": Рогов назвал главную ошибку Зеленского

Один убил десятки. Военный эксперт о том, что стало с русскими десантниками на Украине

Подразделения ВДВ в ходе спецоперации на Украине выполняют функции обычной пехоты. В ВС РФ сейчас не так много мотивированной и подготовленной пехоты, а любая классическая десантная операция сопряжена с огромными угрозами и трудностями. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру