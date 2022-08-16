Почему Киев не может истребить смелых людей в Запорожье?
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"Людей становится только больше": Рогов назвал главную ошибку Зеленского
Почему Киев не может истребить смелых людей в Запорожье?
"Людей становится только больше": Рогов назвал главную ошибку Зеленского
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в интервью Украина.ру, что отважных и самоотверженных людей невозможно истребить. Этого пока не понимают в Киеве
2022-08-16T17:54
2022-08-16T17:54
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Рогов напомнил, что именно в рамках Совета национальной безопасности и обороны Украины, сходки главарей режима Зеленского, происходит определение новых жертв. Ставятся задачи перед террористами из ГУР, из СБУ, из Сил специальных операций и т.д. Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир рогов, владимир зеленский, боевики, сбу
Новости, Украина, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Боевики, СБУ

"Людей становится только больше": Рогов назвал главную ошибку Зеленского

17:54 16.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в интервью Украина.ру, что отважных и самоотверженных людей невозможно истребить. Этого пока не понимают в Киеве
Рогов напомнил, что именно в рамках Совета национальной безопасности и обороны Украины, сходки главарей режима Зеленского, происходит определение новых жертв. Ставятся задачи перед террористами из ГУР, из СБУ, из Сил специальных операций и т.д.
Они не понимают одного, что сколько бы они не убивали людей – на их место встают новые, и этих людей становится только больше, потому что мы знаем, что наше дело правое, и победа будет за нами. И они это прекрасно знают.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Российские десантники взяли под контроль аэродром в Гостомеле
2 августа, 15:00
Один убил десятки. Военный эксперт о том, что стало с русскими десантниками на УкраинеПодразделения ВДВ в ходе спецоперации на Украине выполняют функции обычной пехоты. В ВС РФ сейчас не так много мотивированной и подготовленной пехоты, а любая классическая десантная операция сопряжена с огромными угрозами и трудностями. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
18:09Рогов рассказал, в каком направлении будут бежать киевские ставленники в Запорожье
17:54"Людей становится только больше": Рогов назвал главную ошибку Зеленского
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17:40Почти идеально? Военный эксперт о том, куда пойдет Россия после зачистки Соледара от ВСУ
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17:21Рогов рассказал, как обеспечивают безопасность членов администрации Запорожcкой области
17:16Военный эксперт Кнутов рассказал о серьезном ударе, который Россия нанесла по ВСУ и США
17:08Верховная Рада провалила голосование по возвращению акцизного сбора на топливо
17:05Беседы с Лавровым и Байденом, истинные планы Запада: что Кулеба рассказал Гордону
17:04Рогов рассказал, как можно остановить провокации со стороны ВСУ в Запорожье
16:52"Делали самую грязную работу": ветеран украинских спецслужб рассказал правду об СБУ
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