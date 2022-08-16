"Людей становится только больше": Рогов назвал главную ошибку Зеленского
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в интервью Украина.ру, что отважных и самоотверженных людей невозможно истребить. Этого пока не понимают в Киеве
Рогов напомнил, что именно в рамках Совета национальной безопасности и обороны Украины, сходки главарей режима Зеленского, происходит определение новых жертв. Ставятся задачи перед террористами из ГУР, из СБУ, из Сил специальных операций и т.д.
Они не понимают одного, что сколько бы они не убивали людей – на их место встают новые, и этих людей становится только больше, потому что мы знаем, что наше дело правое, и победа будет за нами. И они это прекрасно знают.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
2 августа, 15:00Один убил десятки. Военный эксперт о том, что стало с русскими десантниками на УкраинеПодразделения ВДВ в ходе спецоперации на Украине выполняют функции обычной пехоты. В ВС РФ сейчас не так много мотивированной и подготовленной пехоты, а любая классическая десантная операция сопряжена с огромными угрозами и трудностями. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру