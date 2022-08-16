https://ukraina.ru/20220816/1037739865.html

Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на Украине

Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на Украине - 16.08.2022 Украина.ру

Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на Украине

Чем дольше РФ затягивает конфликт на Украине, тем с большими трудностями она сталкивается, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру

2022-08-16T20:05

2022-08-16T20:05

2022-08-16T20:05

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По его словам, HIMARS`ы и американская гаубица М-777 доставляют России неудобства, потому что это оружие уничтожает много российских складов, но это западное вооружение ВС РФ ликвидируется.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037724558.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

himars, новости, россия, украина, сво