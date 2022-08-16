Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на Украине - 16.08.2022 Украина.ру
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Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на Украине
Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на Украине - 16.08.2022 Украина.ру
Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на Украине
Чем дольше РФ затягивает конфликт на Украине, тем с большими трудностями она сталкивается, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-16T20:05
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По его словам, HIMARS`ы и американская гаубица М-777 доставляют России неудобства, потому что это оружие уничтожает много российских складов, но это западное вооружение ВС РФ ликвидируется.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037724558.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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himars, новости, россия, украина, сво
HIMARS, Новости, Россия, Украина, СВО

Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на Украине

20:05 16.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUBHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© commons.wikimedia.org / DVIDSHUB
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Чем дольше РФ затягивает конфликт на Украине, тем с большими трудностями она сталкивается, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Чем дальше мы затягиваем спецоперацию, тем с большими трудностями мы сталкиваемся. В частности, это касается насыщение противником линии фронта новейшими образцами западного вооружения.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса
По его словам, HIMARS`ы и американская гаубица М-777 доставляют России неудобства, потому что это оружие уничтожает много российских складов, но это западное вооружение ВС РФ ликвидируется.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
14:18
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