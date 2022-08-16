https://ukraina.ru/20220816/1037739865.html
Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на Украине
Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на Украине - 16.08.2022 Украина.ру
Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на Украине
Чем дольше РФ затягивает конфликт на Украине, тем с большими трудностями она сталкивается, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
2022-08-16T20:05
2022-08-16T20:05
2022-08-16T20:05
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украина
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По его словам, HIMARS`ы и американская гаубица М-777 доставляют России неудобства, потому что это оружие уничтожает много российских складов, но это западное вооружение ВС РФ ликвидируется.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037724558.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
himars, новости, россия, украина, сво
HIMARS, Новости, Россия, Украина, СВО
Бородай объяснил, почему России нужно скорее завершить спецоперацию на Украине
Чем дольше РФ затягивает конфликт на Украине, тем с большими трудностями она сталкивается, сказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
Чем дальше мы затягиваем спецоперацию, тем с большими трудностями мы сталкиваемся. В частности, это касается насыщение противником линии фронта новейшими образцами западного вооружения.
Александр Бородай
депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса
По его словам, HIMARS`ы и американская гаубица М-777 доставляют России неудобства, потому что это оружие уничтожает много российских складов, но это западное вооружение ВС РФ ликвидируется.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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