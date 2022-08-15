Верховная Рада разрешила взять в долг на оборону $6,7 млрд - 15.08.2022 Украина.ру
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Верховная Рада разрешила взять в долг на оборону $6,7 млрд
Верховная Рада разрешила взять в долг на оборону $6,7 млрд - 15.08.2022 Украина.ру
Верховная Рада разрешила взять в долг на оборону $6,7 млрд
Депутаты Верховной Рады Украины поддержали поправки в госбюджет на 2022 год, согласно которому расходы на оборону увеличат на 30%. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале "Железный нардеп" 15 августа
2022-08-15T16:55
2022-08-15T16:55
новости
оборона
бюджет
украина
рада
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Общие расходы Украины на безопасность и оборону в текущем году таким образом достигли 1,2 трлн гривен (30 млрд долларов). "За" поправки проголосовали 287 депутатов.Восьмого августа группа депутатов зарегистрировала проект поправок в закон Украины "О государственном бюджете на 2022 год". Законопроектом предусматривается увеличить расходы госбюджета на 270,1 млрд гривен за счет дополнительных внутренних заимствований. На оборону предложили потратить 269,4 млрд гривен, на мобилизационную подготовку отраслей экономики - 10,3 млн гривен, на пополнение резервного фонда - 715,7 млн гривен.Реализация законопроекта приведет к увеличению дефицита госбюджета Украины и предельной суммы долга, уточняется в пояснительной записке.
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новости, оборона, бюджет, украина, рада
Новости, Оборона, бюджет, Украина, Рада

Верховная Рада разрешила взять в долг на оборону $6,7 млрд

16:55 15.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Слуга Народу / Перейти в фотобанкВерховная рада голосование
Верховная рада голосование - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Слуга Народу
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Депутаты Верховной Рады Украины поддержали поправки в госбюджет на 2022 год, согласно которому расходы на оборону увеличат на 30%. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале "Железный нардеп" 15 августа
Общие расходы Украины на безопасность и оборону в текущем году таким образом достигли 1,2 трлн гривен (30 млрд долларов). "За" поправки проголосовали 287 депутатов.
Восьмого августа группа депутатов зарегистрировала проект поправок в закон Украины "О государственном бюджете на 2022 год". Законопроектом предусматривается увеличить расходы госбюджета на 270,1 млрд гривен за счет дополнительных внутренних заимствований. На оборону предложили потратить 269,4 млрд гривен, на мобилизационную подготовку отраслей экономики - 10,3 млн гривен, на пополнение резервного фонда - 715,7 млн гривен.
Реализация законопроекта приведет к увеличению дефицита госбюджета Украины и предельной суммы долга, уточняется в пояснительной записке.
Коллаж, тарифы бедность нищета Украина - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября 2021, 09:55
«Консервация бедности». Каким будет госбюджет Украины на 2022 годВо вторник, 2 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении госбюджет страны на 2022 год. Значительную часть доходов депутаты планируют отдать на выплату внешних кредитов и силовикам, при этом урезая социальные расходы
 
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