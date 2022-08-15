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Верховная Рада разрешила взять в долг на оборону $6,7 млрд

Верховная Рада разрешила взять в долг на оборону $6,7 млрд - 15.08.2022 Украина.ру

Верховная Рада разрешила взять в долг на оборону $6,7 млрд

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали поправки в госбюджет на 2022 год, согласно которому расходы на оборону увеличат на 30%. Об этом сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в Telegram-канале "Железный нардеп" 15 августа

2022-08-15T16:55

2022-08-15T16:55

2022-08-15T16:55

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Общие расходы Украины на безопасность и оборону в текущем году таким образом достигли 1,2 трлн гривен (30 млрд долларов). "За" поправки проголосовали 287 депутатов.Восьмого августа группа депутатов зарегистрировала проект поправок в закон Украины "О государственном бюджете на 2022 год". Законопроектом предусматривается увеличить расходы госбюджета на 270,1 млрд гривен за счет дополнительных внутренних заимствований. На оборону предложили потратить 269,4 млрд гривен, на мобилизационную подготовку отраслей экономики - 10,3 млн гривен, на пополнение резервного фонда - 715,7 млн гривен.Реализация законопроекта приведет к увеличению дефицита госбюджета Украины и предельной суммы долга, уточняется в пояснительной записке.

https://ukraina.ru/20211104/1032604280.html

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новости, оборона, бюджет, украина, рада