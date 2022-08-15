https://ukraina.ru/20220815/1037685422.html

Секрет "Чуда на Висле". Как решение Сталина повлияло на исход Варшавской битвы

Секрет "Чуда на Висле". Как решение Сталина повлияло на исход Варшавской битвы - 15.08.2022 Украина.ру

Секрет "Чуда на Висле". Как решение Сталина повлияло на исход Варшавской битвы

Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T15:45

2022-08-15T15:45

2022-08-15T15:45

история

1920

советско-польская война

сталин

польша

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Начало разгрома советских войск 15 августа 1920 года считается в Польше днём победы в Варшавской битве, хотя сами бои под Варшавой происходили 13-25 августа. Но именно день 15 августа 1920-го, называемый также "Чудом на Висле", отмечается как День Войска польского. Однако в этот день полякам стоило бы вспомнить вклад в их победу Иосифа Сталина"Киев, Украина — это их чувствительная точка"В изданном в Варшаве к 100-летию советско-польской войны двухтомнике "Война за свободу" первый том называется "Поход на Киев", а второй — "Варшавская битва". При этом начатое в апреле 1920 года наступление польских войск против Красной армии в этой и многих других книгах названо превентивным: мол, большевики всё равно планировали удар по Польше летом 1920-го.Польский историк Кшиштоф Зволиньски и вовсе называет "Киевский поход" Пилсудского "наполеоновским превентивным ударом"."Начальник Польского государства" весной 1920 года на самом деле хотел спровоцировать большевистскую Россию на активизацию боевых действий с Польшей. Он рассчитывал таким образом увеличить помощь Запада, который был недоволен действиями Варшавы на востоке, — к примеру, созданная во Франции и профинансированная Антантой армия генерала Галлера была использована не против большевиков, а для занятия Восточной Галичины."Большевиков нужно победить, и то очень скоро, пока они не окрепнут. Нужно заставить их пойти на решающую битву и уделать их так, чтобы они запомнили надолго. Но для этого им нужно наступить на такое болезненное место, чтобы они не смогли увернуться и убежать.Киев, Украина — это их чувствительная точка по двум причинам.Во-первых, Москве грозит голодная смерть без Украины. Во-вторых, если мы повесим над ними угрозу создания независимой Украины, они не смогут рисковать и должны будут пойти на решающую битву", — говорил Юзеф Пилсудский в начале 1920 года в беседе с офицером польской разведки, журналистом и политиком Богуславом Медзиньским.Однако, когда после подписания пакта Пилсудского — Петлюры 21 апреля 1920 года польские войска при декоративном участии подразделений УНР начали наступление против Красной армии на украинском фронте, большевики, вопреки ожиданиям польского лидера, в серьёзные битвы предпочли не ввязываться.Поляки 7-8 мая 1920-го без боёв заняли Киев и даже провели там 9 мая "парад победы", но уже через месяц вынуждены были из города уйти. В ходе Киевской операции Красной армии 26 мая — 16 июня 1920 года польские войска были отброшены за Житомир и Бердичев, а 4 июля началось успешное наступление большевистских войск в Белоруссии.Тремя днями ранее в Польше был создан Совет обороны государства во главе с Юзефом Пилсудским, этому органу на период войны была передана вся полнота власти в Польше.На Варшаву и далее — на БерлинУспехи Красной армии убедили Ленина в близости установления советской власти в Европе. Командование РККА предсказывало быструю победу над Польшей и перспективу продвижения в Восточную Пруссию, Румынию и Венгрию.В конце июля 1920 года Ленин созвал представителей левых партий Европы на II Конгресс Интернационала, с тем чтобы подготовить их к предстоящим, по его мнению, событиям. В зале проведения Конгресса была установлена огромная карта, на которой флажками отмечалось продвижение Красной армии на Варшаву.Ряд видных членов ЦК, в том числе Сталин и Троцкий, возражали против похода на исконно польские земли, считая, что это приведет к массовому сопротивлению поляков. Об этом же предупреждали большевики польского происхождения.Ленин же считал, что польские "пролетарии" радостно встретят Красную армию и выступят против своего "буржуазного" правительства. В результате Красная армия в составе двух фронтов — Западного (Белоруссия) и Юго-Западного (Украина) — получила приказ о движении на Варшаву и далее — на Берлин.Тем временем усиливалась и международная изоляция Второй Речи Посполитой.Германия надеялась на новый раздел Польши в случае победы Советской России. Президент Чехословакии Томаш Масарик, опасаясь дальнейшего продвижения советских войск на Запад, не решился конфликтовать с РСФСР. Понимала всю опасность продвижения "мировой революции" на Запад Венгрия, где совсем недавно свергли советскую власть. Она даже предложила Польше существенную военную помощь в виде 30-тысячного корпуса добровольцев. Однако закрытие границы Масариком свело эту помощь на нет, хотя через Румынию венгры отправили в Польшу немало боеприпасов.Чем ближе продвигались советские войска, тем меньше иностранных дипломатов оставалось в Варшаве. К августу их уже насчитывалось лишь несколько человек. Среди них был и папский нунций Акилле Ратти — будущий папа Пий XI.Однако шеф франко-британской миссии в Польше генерал Максим Вейган Варшаву покидать не собирался. Он подготовил план контрнаступления польской армии, базируясь на достижениях современной военной науки: максимальное сокращение линии фронта и концентрация войск для контрудара на линии Висла — Сан.Его оппонентом был недавно назначенный начальником Генерального штаба генерал-полковник Тадеуш Розвадовский, бывший фельдмаршал-лейтенант австро-венгерской армии. Розвадовский разработал неожиданный план: концентрация крупных сил польской армии по линии рек Вепш, Нарев и Ожиц и внезапный удар в тыл войск Западного фронта под Вепшем.После нескольких дней напряжённых дискуссий в польском Генштабе Розвадовский сумел убедить Вейгана в своей правоте, а на совещании в ночь с 5 на 6 августа план Тадеуша Розвадовского утвердил Юзеф Пилсудкий — как "более рисковый, но дающий надежду на полную победу". План был оформлен в виде оперативного приказа войскам №8358/III.12 августа Юзеф Пилсудский покинул Варшаву и прибыл в Пулавы, где располагалась ставка Генштаба. Перед отъездом он передал премьеру Винценты Витосу своё прошение об отставке с постов начальника государства и главнокомандующего. Маршал объяснил своё решение тем, что сейчас Польша может рассчитывать только на помощь стран Антанты, требующей его ухода. Премьер-министр отставку Пилсудского не принял.Математики против большевиковВ тот же день войска Западного фронта Михаила Тухачевского перешли в наступление на Варшаву.План Тухачевского предусматривал (как и во время подавления Ноябрьского восстания 1831 года) переход Вислы в нижнем течении и атаку Варшавы с запада. 13 августа две стрелковые дивизии РККА (21-я из 3-й армии и 27-я — из 16-й) ударили под Радзымином (в 23 км от Варшавы), взломали оборону 11-й польской дивизии полковника Болеслава Язвинского и овладели городом. Затем одна из них двинулась на пригород Варшавы — Прагу, а вторая повернула направо — на Непорент и Яблонну.Польские силы перешли на вторую линию обороны.Примечательно, что под Брестом в руки красноармейцев попал приказ №8358/III о контрударе под Вепшем с подробной картой. Найден он был у убитого командира добровольческого Волынского пехотного полка майора Вацлава Дроёвского. Однако советское командование посчитало найденный документ дезинформацией, целью которой был срыв наступления Красной армии на Варшаву.В тот же день польская радиоразведка перехватила приказ по 16-й армии о наступлении на Варшаву 14 августа. Но руководство Войска польского отнеслось к нему намного более серьёзно.Всё дело в том, что ещё в августе-сентябре 1919 года подразделение польских шифровальщиков отдела P-2 Главного штаба Войска польского (разведка и контрразведка) Генерального штаба под руководством поручика Яна Ковалевского взломало шифры как Добровольческой армии, так и РККА. Ковалевский привлёк к работе выдающихся математиков, профессоров Варшавского и Львовского университетов Станислава Лесневского и Стефана Мазуркевича, а также Вацлава Серпинского с группой молодых аспирантов. Кстати, в январе 1920 года группа Ковалевского взломала также и немецкие военные шифры.С августа 1919 и до конца 1920 года польские шифровальщики приняли несколько тысяч радиограмм (в основном РККА). Главная нагрузка на шифровальный отдел легла летом 1920 года, когда он принимал до 500 советских радиограмм ежемесячно. Например, в августе поляки получили и дешифровали 410 радиодепеш, подписанных Троцким, Тухачевским, Якиром и Гаем.Именно на основании дешифровок командование польской армии смогло принять правильные стратегические решения в ходе Варшавского сражения.После радиоперехвата 13 августа, чтобы опередить красных, по приказу Юзефа Халлера 5-я армия Владислава Сикорского, защищавшая Модлин, из района реки Вкра ударила по растянувшемуся фронту Тухачевского на стыке 3-й и 15-й армий и вклинилась в него на несколько километров.В ночь на 15 августа две резервные польские дивизии (10-я генерала Люциана Желиговского и 1-я Литовско-Белорусская генерала Яна Жондковского) атаковали с тыла войска РККА под Радзымином, и вскоре город был взят.Но основной удар польской армии в тот же день произошёл по плану и в другом месте.Кавалеристы, Сталин не дал приказ15 августа 1920 года части 203-й Калишского уланского полка 5-й армии Сикорского, ударом в стык 15-й и 4-й армии РККА захватили Цеханув, находившийся в тылу 4-й армии. Ранним утром командарм 4-й армии РККА Александр Шуваев, а также наштарм и член РВС покинули полевой штаб в Цехануве и направились во Млаву. Оставшиеся в Цехануве немногочисленные штабные работники организовали оборону силами личного состава из обоза, но при дальнейшем своём отступлении поторопились сжечь радиостанцию штаба 4-й армии.Таким образом, была нарушена радиосвязь со штабом Западного фронта, вызвав серьёзные проблемы в управлении войсками.По источникам польской стороны, когда в штаб 4-й армии поступил приказ Тухачевского наступать на 5-ю армию генерала Сикорского, после быстрой дешифровки радиограммы отдел Яна Ковалевского настроил передатчик на данную частоту и начал беспрерывно передавать с варшавской Цитадели библейские тексты. В результате вторая советская радиостанция уже не могла принять ни одной радиограммы из Минска.Фактически именно 15 августа началось беспорядочное отступление войск Западного фронта РККА под Варшавой.Тем временем Юго-Западный фронт продолжал бои под Львовом.Хотя ещё 2 августа Политбюро приняло решение о передаче 1-й Конной армии и 12-й армии из Юго-Западного фронта в состав Западного, а 11 августа приказ об этом подписал главком РККА Каменев, выполнение приказа под разными поводами затягивалось.Всё дело в том, что членом Военного совета Юго-Западного фронта был Сталин, входивший к тому времени в высший круг советских вождей.Сталин не был согласен с общей стратегией мировой революции, выдвинутой Лениным. Он считал, что вместо похода на Варшаву и Берлин следует присоединить к РСФСР Волынь и Галицию, населённые преимущественно украинцами.Так, когда командующий Юго-Западным фронтом Егоров во исполнение приказа Каменева отдал приказ о перемещении 1-й Конной под Варшаву, по действовавшим в РККА правилам требовалось, чтобы приказ был подписан и кем-то из членов Реввоенсовета фронта. В его состав в августе 1920 года входили Иосиф Сталин, Рейнгольд Берзин, Христиан Раковский, Сергей Гусев и Семён Аралов.13 августа приказ согласился подписать член Реввоенсовета Берзин. Однако де-факто "хозяином" фронта был член Политбюро ЦК РКП(б) Сталин. Он игнорировал приказы Каменева и Егорова и продолжал удерживать 1-ю Конную под Львовом.Лишь 17 августа 1920 года Сталина отозвали в Москву, после чего армия Будённого наконец отправилась под Варшаву — 21 августа, когда спасти положение войск Тухачевского было уже невозможно.Сам Тухачевский в своих печатных работах возложил вину за проигрыш Варшавской битвы на "бестолковые действия 4-й армии РККА" и "везение" поляков. Примечательно, что ЦК РКП(б) решил не возбуждать расследования степени ответственности военных за поражение под Варшавой."Вместе с Войском польским"В последние годы в Польше и на Украине муссируется тема участия украинских военных в битве под Варшавой.Однако подавляющее большинство историков и политиков, касаясь её, откровенно передёргивают, сразу же перескакивая к обороне города Замосць от войск Будённого, которой руководил генерал армии УНР Марк Безручко, и участию частей армии УНР под командованием генерала Михаила Омельяновича-Павленко в боях с большевиками на Днестре.При этом в Замосьце украинских военных было менее 400 (польских — более 3000), а численность войск Омельяновича-Павленко не превышала 10 тысяч солдат и офицеров, и выполняли они второстепенные задачи польского командования.Что же касается самой Варшавской битвы, то, как подчёркивает доцент исторического факультета Киевского национального университета имени Шевченко Андрей Руккас, ни в обороне Варшавы, ни в контрударе под Вепшем подразделения УНР участия не принимали.При этом Руккас является вполне "патриотическим" историком, и в своей книге "Вместе с Войском польским. Армия УНР в 1920 году" утверждает, что "несмотря на относительно небольшую численность, армия УНР была активным участником войны против большевистской России в 1920 году". Руккас призывает именовать военную кампанию 1920-го "польско-украинско-советской".Руккаса в такой трактовке поддерживает историк из польского Института национальной памяти Мирослав Шумило, который при этом подчёркивает, что в августе 1920 года армия УНР не превышала 5-6% всех польских вооружённых формирований, воевавших против большевиков, — то есть насчитывала до 20 тысяч человек.Примерно столько же тогда было в составе Первой конной армии, которая могла бы изменить исход Варшавской битвы, но по воле Сталина осталась под Львовом. "Чудо на Висле" считается заслугой Пилсудского и виной Тухачевского. Но план наступления разработал генерал Розвадовский, а конница Будённого не приняла участия в Варшавской битве из-за Сталина.

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история, 1920, советско-польская война, сталин, польша