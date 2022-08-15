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Крымского ди-джея наказали за прославление украинских нацистов
Крымского ди-джея наказали за прославление украинских нацистов - 15.08.2022 Украина.ру
Крымского ди-джея наказали за прославление украинских нацистов
Мужчина включал для посетителя кафе украинские песни и показывал нацистскую символику с помощью проектора. Ленинский райсуд Крыма арестовал мужчину на 10 суток, сообщили в пресс-службе суда 15 августа
2022-08-15T13:24
2022-08-15T13:24
2022-08-15T13:24
новости
крым
кафе
песня
арест
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В Щелкино ди-джей кафе с караоке включил для посетителя украинскую песню "Дикое поле". В видеоряде, транслируемом с помощью проектора, показывали символику запрещенных в России украинских батальонов. Мужчина нарушил антиэкстремистские законы и выразил явное неуважение к обществу, заключили в суде.Ранее в крымских Telegram-каналах опубликовали видеозапись инцидента. Очевидец снял на видео кафе, пустой танцпол, подпевающих посетителей за столиком. На полотне транслировались изображения украинских боевиков, трезубцы и поставляемых в ВСУ американских "Джавелинов".Инцидент произошел в ночь на 12 августа. Хозяйка кафе, ди-джей и посетитель публично извинились. По словам владелицы заведения, видеоклип к песне ранее не видели, и "с ужасом быстро выключили".
https://ukraina.ru/20220630/1034260596.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, кафе, песня, арест
Новости, Крым, кафе, песня, арест
Крымского ди-джея наказали за прославление украинских нацистов
Мужчина включал для посетителя кафе украинские песни и показывал нацистскую символику с помощью проектора. Ленинский райсуд Крыма арестовал мужчину на 10 суток, сообщили в пресс-службе суда 15 августа
В Щелкино ди-джей кафе с караоке включил для посетителя украинскую песню "Дикое поле". В видеоряде, транслируемом с помощью проектора, показывали символику запрещенных в России украинских батальонов. Мужчина нарушил антиэкстремистские законы и выразил явное неуважение к обществу, заключили в суде.
"Правонарушитель свою вину признал частично, пояснив, что исполнял функции ди-джея в указанном кафе. Видео с украинской песней было им поставлено по заказу одного из посетителей кафе, однако содержание песни и видеоклип к ней ему не были известны", - сообщили в суде.
Ранее в крымских Telegram-каналах опубликовали видеозапись инцидента. Очевидец снял на видео кафе, пустой танцпол, подпевающих посетителей за столиком. На полотне транслировались изображения украинских боевиков, трезубцы и поставляемых в ВСУ американских "Джавелинов".
Инцидент произошел в ночь на 12 августа. Хозяйка кафе, ди-джей и посетитель публично извинились. По словам владелицы заведения, видеоклип к песне ранее не видели, и "с ужасом быстро выключили".