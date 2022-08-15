"Популярность у Украины падает": Баширов рассказал, о чем нужно позаботиться Зеленскому - 15.08.2022 Украина.ру
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"Популярность у Украины падает": Баширов рассказал, о чем нужно позаботиться Зеленскому
"Популярность у Украины падает": Баширов рассказал, о чем нужно позаботиться Зеленскому - 15.08.2022 Украина.ру
"Популярность у Украины падает": Баширов рассказал, о чем нужно позаботиться Зеленскому
Владимиру Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы украинцы начали возвращаться на родину, потому что из страны выехали уже более 10 миллионов человек, сказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру
2022-08-15T04:00
2022-08-15T04:00
владимир зеленский
новости
украина
популярность
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Ранее Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.По его мнению, интерес к Украине резко падает в мире, поэтому Зеленский хочет поддерживать русофобскую политику.Есть визовые режимы, которые регулируют перемещение граждан между государствами, поэтому у украинского лидера не ничего не получится, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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владимир зеленский, новости, украина, популярность
Владимир Зеленский, Новости, Украина, популярность

"Популярность у Украины падает": Баширов рассказал, о чем нужно позаботиться Зеленскому

04:00 15.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимиру Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы украинцы начали возвращаться на родину, потому что из страны выехали уже более 10 миллионов человек, сказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.

Господину Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы создать такие условия, чтобы украинцы начали возвращаться на родину. По данным ООН, 10 миллионов человек выехали из страны за последние 5 месяцев. Сколько еще до этого выехало — неизвестно, никто не считал.

Марат Баширов
Марат Баширов
политолог
По его мнению, интерес к Украине резко падает в мире, поэтому Зеленский хочет поддерживать русофобскую политику.
Есть визовые режимы, которые регулируют перемещение граждан между государствами, поэтому у украинского лидера не ничего не получится, заключил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
12 августа, 12:39
Тяжелая судьба Зеленского: хочет власти, а ему предлагают суд или смерть
 
Владимир ЗеленскийНовостиУкраинапопулярность
 
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