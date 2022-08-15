https://ukraina.ru/20220815/1037609658.html

"Популярность у Украины падает": Баширов рассказал, о чем нужно позаботиться Зеленскому

"Популярность у Украины падает": Баширов рассказал, о чем нужно позаботиться Зеленскому - 15.08.2022 Украина.ру

"Популярность у Украины падает": Баширов рассказал, о чем нужно позаботиться Зеленскому

Владимиру Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы украинцы начали возвращаться на родину, потому что из страны выехали уже более 10 миллионов человек, сказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру

2022-08-15T04:00

2022-08-15T04:00

2022-08-15T04:00

владимир зеленский

новости

украина

популярность

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Ранее Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.По его мнению, интерес к Украине резко падает в мире, поэтому Зеленский хочет поддерживать русофобскую политику.Есть визовые режимы, которые регулируют перемещение граждан между государствами, поэтому у украинского лидера не ничего не получится, заключил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, новости, украина, популярность