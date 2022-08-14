https://ukraina.ru/20220814/1037651063.html
Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко
Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко - 14.08.2022 Украина.ру
Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко
Современные киберпреступники выглядят так - "роботы" бегают по сайтам вне зависимости от страны, проверяют, на каких серверах работают разные СМИ, ищут уязвимости, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью Украина.ру.
2022-08-14T19:15
2022-08-14T19:15
2022-08-14T19:17
россия
хакер
хакеры
хакеры
информационная безопасность
взлом
взломы
война
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Также проверяют, было обновление или нет, далее информация передается в центр, где вирусописатели сидят, это достаточно конвеерный бизнес, отметил эксперт.По словам Клименко, ничего особенного не произошло, только вот уход компаний, которые обновления делали, теперь это зависит от человеческого фактора, это всегда способствует каким-то историям - добавил Герман Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, хакер, хакеры, хакеры, информационная безопасность, взлом, взломы, война
Россия, хакер, хакеры, хакеры, информационная безопасность, взлом, взломы, война
Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко
19:15 14.08.2022 (обновлено: 19:17 14.08.2022)
Современные киберпреступники выглядят так - "роботы" бегают по сайтам вне зависимости от страны, проверяют, на каких серверах работают разные СМИ, ищут уязвимости, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью Украина.ру.
Также проверяют, было обновление или нет, далее информация передается в центр, где вирусописатели сидят, это достаточно конвеерный бизнес, отметил эксперт.
Понятно, что с уходом компаний типа Cisco из России обновление перестало быть автоматическим и перешло в руки сисадминов. Где-то на какой-то части видимо оно стало чуть медленнее. И мы иногда имеем факты вскрытия каких-то сайтов или DDOS-ов успешных, это вот как поисковые роботы бегают, также и эти проверяют, насколько сисадмины ленятся обновлять. Как только не обновили – тут же происходит проникновение,
Герман Клименко
председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко
По словам Клименко, ничего особенного не произошло, только вот уход компаний, которые обновления делали, теперь это зависит от человеческого фактора, это всегда способствует каким-то историям - добавил Герман Клименко.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: