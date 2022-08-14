https://ukraina.ru/20220814/1037651063.html

Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко

Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко - 14.08.2022 Украина.ру

Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко

Современные киберпреступники выглядят так - "роботы" бегают по сайтам вне зависимости от страны, проверяют, на каких серверах работают разные СМИ, ищут уязвимости, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью Украина.ру.

2022-08-14T19:15

2022-08-14T19:15

2022-08-14T19:17

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Также проверяют, было обновление или нет, далее информация передается в центр, где вирусописатели сидят, это достаточно конвеерный бизнес, отметил эксперт.По словам Клименко, ничего особенного не произошло, только вот уход компаний, которые обновления делали, теперь это зависит от человеческого фактора, это всегда способствует каким-то историям - добавил Герман Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, хакер, хакеры, хакеры, информационная безопасность, взлом, взломы, война