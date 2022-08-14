Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко - 14.08.2022 Украина.ру
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Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко
Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко - 14.08.2022 Украина.ру
Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко
Современные киберпреступники выглядят так - "роботы" бегают по сайтам вне зависимости от страны, проверяют, на каких серверах работают разные СМИ, ищут уязвимости, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью Украина.ру.
2022-08-14T19:15
2022-08-14T19:17
россия
хакер
хакеры
хакеры
информационная безопасность
взлом
взломы
война
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Также проверяют, было обновление или нет, далее информация передается в центр, где вирусописатели сидят, это достаточно конвеерный бизнес, отметил эксперт.По словам Клименко, ничего особенного не произошло, только вот уход компаний, которые обновления делали, теперь это зависит от человеческого фактора, это всегда способствует каким-то историям - добавил Герман Клименко.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220813/1037625688.html
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россия, хакер, хакеры, хакеры, информационная безопасность, взлом, взломы, война
Россия, хакер, хакеры, хакеры, информационная безопасность, взлом, взломы, война

Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко

19:15 14.08.2022 (обновлено: 19:17 14.08.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Современные киберпреступники выглядят так - "роботы" бегают по сайтам вне зависимости от страны, проверяют, на каких серверах работают разные СМИ, ищут уязвимости, заявил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью Украина.ру.
Также проверяют, было обновление или нет, далее информация передается в центр, где вирусописатели сидят, это достаточно конвеерный бизнес, отметил эксперт.

Понятно, что с уходом компаний типа Cisco из России обновление перестало быть автоматическим и перешло в руки сисадминов. Где-то на какой-то части видимо оно стало чуть медленнее. И мы иногда имеем факты вскрытия каких-то сайтов или DDOS-ов успешных, это вот как поисковые роботы бегают, также и эти проверяют, насколько сисадмины ленятся обновлять. Как только не обновили – тут же происходит проникновение,

Герман Клименко интервью
Герман Клименко
председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник Президента РФ Герман Клименко
По словам Клименко, ничего особенного не произошло, только вот уход компаний, которые обновления делали, теперь это зависит от человеческого фактора, это всегда способствует каким-то историям - добавил Герман Клименко.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Герман Клименко интервью - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
Вчера, 10:05
Герман Клименко о том, чей Яндекс, что с Youtube/Rutube и чем опасны халявные VPN-сервисы
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Мода хакеров на Россию в мире есть - глава Совета Фонда развития цифровой экономики
19:15Хакеры атакуют российские сайты ежедневно, но это не проблема - Герман Клименко
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