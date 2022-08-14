https://ukraina.ru/20220814/1037650123.html

"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму

"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму - 14.08.2022 Украина.ру

"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму

Поддержка Вашингтоном киевского режима не отвечает национальным интересам США и должна быть прекращена. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek

2022-08-14T17:15

2022-08-14T17:15

2022-08-14T17:16

спецоперация

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новости

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китай

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По словам автора, в США начали сомневаться в целесообразности поддержки "одной из наиболее коррумпированных стран на Земле".Он назвал Зеленского "безответственным лидером" и "коррумпированным автократом", ради которого "американские налогоплательщики занимают десятки миллиардов долларов, которых нет у их страны".Также среди претензий Кортеса к Зеленскому указывается высказанное ранее украинским лидером желание "стать мостом в Европу для Китая". Таким образом, отмечает автор, Зеленский "открыто заигрывает с самым опасным противником США — Коммунистической партией Китая".В заключении статьи Кортес утверждает, что и Зеленский, и президент РФ Владимир Путин стоят друг друга, и их столкновение не имеет никакого отношения к американским жизненным интересам.

https://ukraina.ru/20220708/1034315108.html

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сша, новости, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, китай