"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму - 14.08.2022 Украина.ру
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"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму
"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму - 14.08.2022 Украина.ру
"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму
Поддержка Вашингтоном киевского режима не отвечает национальным интересам США и должна быть прекращена. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek
2022-08-14T17:15
2022-08-14T17:16
спецоперация
сша
новости
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
китай
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По словам автора, в США начали сомневаться в целесообразности поддержки "одной из наиболее коррумпированных стран на Земле".Он назвал Зеленского "безответственным лидером" и "коррумпированным автократом", ради которого "американские налогоплательщики занимают десятки миллиардов долларов, которых нет у их страны".Также среди претензий Кортеса к Зеленскому указывается высказанное ранее украинским лидером желание "стать мостом в Европу для Китая". Таким образом, отмечает автор, Зеленский "открыто заигрывает с самым опасным противником США — Коммунистической партией Китая".В заключении статьи Кортес утверждает, что и Зеленский, и президент РФ Владимир Путин стоят друг друга, и их столкновение не имеет никакого отношения к американским жизненным интересам.
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сша, новости, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, китай
Спецоперация, США, Новости, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, Китай

"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму

17:15 14.08.2022 (обновлено: 17:16 14.08.2022)
 
© president.gov.uaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Поддержка Вашингтоном киевского режима не отвечает национальным интересам США и должна быть прекращена. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek
По словам автора, в США начали сомневаться в целесообразности поддержки "одной из наиболее коррумпированных стран на Земле".
Он назвал Зеленского "безответственным лидером" и "коррумпированным автократом", ради которого "американские налогоплательщики занимают десятки миллиардов долларов, которых нет у их страны".
Зеленский
8 июля, 08:13
С помощью Запада и бога: Зеленский оценил шансы завершить конфликт до конца годаВладимир Зеленский заявил, что Киев может остановить конфликт до конца года, но только в том случае, если страны Запада помогут в этом. Такое высказывание он сделал 7 июля в интервью американскому телеканалу CNN
Также среди претензий Кортеса к Зеленскому указывается высказанное ранее украинским лидером желание "стать мостом в Европу для Китая". Таким образом, отмечает автор, Зеленский "открыто заигрывает с самым опасным противником США — Коммунистической партией Китая".
В заключении статьи Кортес утверждает, что и Зеленский, и президент РФ Владимир Путин стоят друг друга, и их столкновение не имеет никакого отношения к американским жизненным интересам.

"Вмешательство [президента США Джо] Байдена [в конфликт на Украине] вредит Америке и ухудшает положение украинского народа, ставшего пешкой в битве причерноморских олигархов. Америка должна настаивать на диалоге, переговорах и разрядке. Если стороны откажутся, то настало время, чтобы американский подход был реалистичным и сдержанным, потому что это просто не наша борьба, а Зеленский, чёрт побери, не наш боец", - заключает экс-советник Трампа.

 
СпецоперацияСШАНовостиВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо БайденКитай
 
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