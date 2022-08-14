https://ukraina.ru/20220814/1037650123.html
"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму
"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму - 14.08.2022 Украина.ру
"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму
Поддержка Вашингтоном киевского режима не отвечает национальным интересам США и должна быть прекращена. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek
2022-08-14T17:15
2022-08-14T17:15
2022-08-14T17:16
спецоперация
сша
новости
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
китай
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По словам автора, в США начали сомневаться в целесообразности поддержки "одной из наиболее коррумпированных стран на Земле".Он назвал Зеленского "безответственным лидером" и "коррумпированным автократом", ради которого "американские налогоплательщики занимают десятки миллиардов долларов, которых нет у их страны".Также среди претензий Кортеса к Зеленскому указывается высказанное ранее украинским лидером желание "стать мостом в Европу для Китая". Таким образом, отмечает автор, Зеленский "открыто заигрывает с самым опасным противником США — Коммунистической партией Китая".В заключении статьи Кортес утверждает, что и Зеленский, и президент РФ Владимир Путин стоят друг друга, и их столкновение не имеет никакого отношения к американским жизненным интересам.
https://ukraina.ru/20220708/1034315108.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, новости, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, китай
Спецоперация, США, Новости, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, Китай
"Не наш боец": Бывший советник Трампа призвал США к прекращению помощи киевскому режиму
17:15 14.08.2022 (обновлено: 17:16 14.08.2022)
Поддержка Вашингтоном киевского режима не отвечает национальным интересам США и должна быть прекращена. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek
По словам
автора, в США начали сомневаться в целесообразности поддержки "одной из наиболее коррумпированных стран на Земле".
Он назвал Зеленского "безответственным лидером" и "коррумпированным автократом", ради которого "американские налогоплательщики занимают десятки миллиардов долларов, которых нет у их страны".
Также среди претензий Кортеса к Зеленскому указывается высказанное ранее украинским лидером желание "стать мостом в Европу для Китая". Таким образом, отмечает автор, Зеленский "открыто заигрывает с самым опасным противником США — Коммунистической партией Китая".
В заключении статьи Кортес утверждает, что и Зеленский, и президент РФ Владимир Путин стоят друг друга, и их столкновение не имеет никакого отношения к американским жизненным интересам.
"Вмешательство [президента США Джо] Байдена [в конфликт на Украине] вредит Америке и ухудшает положение украинского народа, ставшего пешкой в битве причерноморских олигархов. Америка должна настаивать на диалоге, переговорах и разрядке. Если стороны откажутся, то настало время, чтобы американский подход был реалистичным и сдержанным, потому что это просто не наша борьба, а Зеленский, чёрт побери, не наш боец", - заключает экс-советник Трампа.