https://ukraina.ru/20220814/1037648759.html

Вслед за Пелоси: Делегация Конгресса США прилетела на Тайвань

Вслед за Пелоси: Делегация Конгресса США прилетела на Тайвань - 14.08.2022 Украина.ру

Вслед за Пелоси: Делегация Конгресса США прилетела на Тайвань

Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань. Об этом сообщает 14 августа агентство Reuters со ссылкой на американское представительство на острове.

2022-08-14T16:08

2022-08-14T16:08

2022-08-14T16:08

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В сообщении говорится, что делегацию возглавляет сенатор от Демократической партии Эд Марки и в её составе находятся ещё четверо американских законодателей. Администрация острова сообщила, что на утро 15 августа назначена встреча делегации с тайваньским лидером Цай Инвэнь.Накануне МИД Тайваня поблагодарило Вашингтон за "конкретные действия по поддержанию безопасности и мира в Тайваньском проливе и регионе".2 августа, вопреки неоднократным предупреждениям Пекина, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на остров.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши.Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

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новости, китай, тайвань, сша, визит, конгресс сша