Вслед за Пелоси: Делегация Конгресса США прилетела на Тайвань - 14.08.2022 Украина.ру
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Вслед за Пелоси: Делегация Конгресса США прилетела на Тайвань
Вслед за Пелоси: Делегация Конгресса США прилетела на Тайвань - 14.08.2022 Украина.ру
Вслед за Пелоси: Делегация Конгресса США прилетела на Тайвань
Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань. Об этом сообщает 14 августа агентство Reuters со ссылкой на американское представительство на острове.
2022-08-14T16:08
2022-08-14T16:08
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сша
визит
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В сообщении говорится, что делегацию возглавляет сенатор от Демократической партии Эд Марки и в её составе находятся ещё четверо американских законодателей. Администрация острова сообщила, что на утро 15 августа назначена встреча делегации с тайваньским лидером Цай Инвэнь.Накануне МИД Тайваня поблагодарило Вашингтон за "конкретные действия по поддержанию безопасности и мира в Тайваньском проливе и регионе".2 августа, вопреки неоднократным предупреждениям Пекина, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на остров.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши.Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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новости, китай, тайвань, сша, визит, конгресс сша
Новости, Китай, Тайвань, США, визит, Конгресс США

Вслед за Пелоси: Делегация Конгресса США прилетела на Тайвань

16:08 14.08.2022
 
© Фото : CC0, PixabayТайвань Тайбэй
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Фото : CC0, Pixabay
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Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань. Об этом сообщает 14 августа агентство Reuters со ссылкой на американское представительство на острове.
В сообщении говорится, что делегацию возглавляет сенатор от Демократической партии Эд Марки и в её составе находятся ещё четверо американских законодателей. Администрация острова сообщила, что на утро 15 августа назначена встреча делегации с тайваньским лидером Цай Инвэнь.

Возглавляя делегацию, посетившею Тайвань, Марки ещё раз демонстрирует твёрдую поддержку Тайваня Конгрессом США, особенно в то время, когда Китай военными учениями усиливает напряженность в Тайваньском проливе и регионе

Американское представительство на Тайване
Накануне МИД Тайваня поблагодарило Вашингтон за "конкретные действия по поддержанию безопасности и мира в Тайваньском проливе и регионе".
2 августа, вопреки неоднократным предупреждениям Пекина, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла с визитом на остров.
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Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
 
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