Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского - 14.08.2022 Украина.ру
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Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского
Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского - 14.08.2022 Украина.ру
Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу, из-за чего в США начинают менять своё отношение к нему. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek
2022-08-14T14:31
2022-08-14T14:31
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По словам автора, в американской прессе появились первые "пробные" критические замечания в адрес главы киевского режима. Он привёл в пример недавнюю статью известного журналиста Томаса Фридмана в газете New York Times, в которой говорилось о "глубоком недоверии" между Зеленским и вашингтонской администрацией.Среди претензий к Зеленскому Кортес отмечает "ужасающую коррупцию", запрет всех оппозиционных СМИ и политических партий, а также то, что в условиях военного времени украинский лидер находит время для фотосессий.Автор также вспоминает увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова, игравшего ту же роль на Украине, что и глава ЦРУ в США, объяснил Кортес американским читателям. Он заметил, что увольнения произошли как раз в день, когда Зеленский фотографировался для журнала Vogue, "возможно, в перерывах грандиозной фотосессии".Статья заканчивается призывом к Вашингтону не направлять на Украину оружие и деньги, а настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации.
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новости, сми, сша, newsweek, дональд трамп, томас фридман, владимир зеленский, ирина венедиктова, иван баканов
Новости, СМИ, США, Newsweek, Дональд Трамп, Томас Фридман, Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова, Иван Баканов

Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского

14:31 14.08.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Зеленская Vogue
Зеленский Зеленская Vogue
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу, из-за чего в США начинают менять своё отношение к нему. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek

"В течение нескольких месяцев украинский президент наслаждался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и удостаивался приёмов у знаменитостей. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников в Америке", — утверждается в статье.

По словам автора, в американской прессе появились первые "пробные" критические замечания в адрес главы киевского режима. Он привёл в пример недавнюю статью известного журналиста Томаса Фридмана в газете New York Times, в которой говорилось о "глубоком недоверии" между Зеленским и вашингтонской администрацией.
Среди претензий к Зеленскому Кортес отмечает "ужасающую коррупцию", запрет всех оппозиционных СМИ и политических партий, а также то, что в условиях военного времени украинский лидер находит время для фотосессий.
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Автор также вспоминает увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова, игравшего ту же роль на Украине, что и глава ЦРУ в США, объяснил Кортес американским читателям. Он заметил, что увольнения произошли как раз в день, когда Зеленский фотографировался для журнала Vogue, "возможно, в перерывах грандиозной фотосессии".
Статья заканчивается призывом к Вашингтону не направлять на Украину оружие и деньги, а настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации.
 
НовостиСМИСШАNewsweekДональд ТрампТомас ФридманВладимир ЗеленскийИрина ВенедиктоваИван Баканов
 
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