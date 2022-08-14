https://ukraina.ru/20220814/1037647380.html
Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского
Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского - 14.08.2022 Украина.ру
Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу, из-за чего в США начинают менять своё отношение к нему. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek
2022-08-14T14:31
2022-08-14T14:31
2022-08-14T14:31
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newsweek
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По словам автора, в американской прессе появились первые "пробные" критические замечания в адрес главы киевского режима. Он привёл в пример недавнюю статью известного журналиста Томаса Фридмана в газете New York Times, в которой говорилось о "глубоком недоверии" между Зеленским и вашингтонской администрацией.Среди претензий к Зеленскому Кортес отмечает "ужасающую коррупцию", запрет всех оппозиционных СМИ и политических партий, а также то, что в условиях военного времени украинский лидер находит время для фотосессий.Автор также вспоминает увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова, игравшего ту же роль на Украине, что и глава ЦРУ в США, объяснил Кортес американским читателям. Он заметил, что увольнения произошли как раз в день, когда Зеленский фотографировался для журнала Vogue, "возможно, в перерывах грандиозной фотосессии".Статья заканчивается призывом к Вашингтону не направлять на Украину оружие и деньги, а настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации.
https://ukraina.ru/20220807/1037384280.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сми, сша, newsweek, дональд трамп, томас фридман, владимир зеленский, ирина венедиктова, иван баканов
Новости, СМИ, США, Newsweek, Дональд Трамп, Томас Фридман, Владимир Зеленский, Ирина Венедиктова, Иван Баканов
Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу, из-за чего в США начинают менять своё отношение к нему. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek
"В течение нескольких месяцев украинский президент наслаждался непрекращающейся лестью со стороны американской прессы и удостаивался приёмов у знаменитостей. Но теперь реальность его правления на Украине становится неоспоримой даже для его самых ярых сторонников в Америке", — утверждается в статье.
По словам автора, в американской прессе появились первые "пробные" критические замечания в адрес главы киевского режима. Он привёл в пример недавнюю статью известного журналиста Томаса Фридмана в газете New York Times, в которой говорилось о "глубоком недоверии" между Зеленским и вашингтонской администрацией.
Среди претензий к Зеленскому Кортес отмечает "ужасающую коррупцию", запрет всех оппозиционных СМИ и политических партий, а также то, что в условиях военного времени украинский лидер находит время для фотосессий.
Автор также вспоминает увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова, игравшего ту же роль на Украине, что и глава ЦРУ в США, объяснил Кортес американским читателям. Он заметил, что увольнения произошли как раз в день, когда Зеленский фотографировался для журнала Vogue, "возможно, в перерывах грандиозной фотосессии".
Статья заканчивается призывом к Вашингтону не направлять на Украину оружие и деньги, а настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации.