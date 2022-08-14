https://ukraina.ru/20220814/1037647380.html

Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского

Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского - 14.08.2022 Украина.ру

Newsweek: В США начинают уставать от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский всё больше раскрывает свою истинную природу, из-за чего в США начинают менять своё отношение к нему. Об этом говорится в статье бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса, опубликованной на днях в американском журнале Newsweek

2022-08-14T14:31

2022-08-14T14:31

2022-08-14T14:31

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дональд трамп

томас фридман

владимир зеленский

ирина венедиктова

иван баканов

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По словам автора, в американской прессе появились первые "пробные" критические замечания в адрес главы киевского режима. Он привёл в пример недавнюю статью известного журналиста Томаса Фридмана в газете New York Times, в которой говорилось о "глубоком недоверии" между Зеленским и вашингтонской администрацией.Среди претензий к Зеленскому Кортес отмечает "ужасающую коррупцию", запрет всех оппозиционных СМИ и политических партий, а также то, что в условиях военного времени украинский лидер находит время для фотосессий.Автор также вспоминает увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и руководителя Службы безопасности Ивана Баканова, игравшего ту же роль на Украине, что и глава ЦРУ в США, объяснил Кортес американским читателям. Он заметил, что увольнения произошли как раз в день, когда Зеленский фотографировался для журнала Vogue, "возможно, в перерывах грандиозной фотосессии".Статья заканчивается призывом к Вашингтону не направлять на Украину оружие и деньги, а настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации.

https://ukraina.ru/20220807/1037384280.html

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новости, сми, сша, newsweek, дональд трамп, томас фридман, владимир зеленский, ирина венедиктова, иван баканов