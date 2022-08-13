https://ukraina.ru/20220813/1037641954.html

Провоцирование катастроф, истребители и заводы. Итоги 13 августа на Украине

Провоцирование катастроф, истребители и заводы. Итоги 13 августа на Украине - 13.08.2022 Украина.ру

Провоцирование катастроф, истребители и заводы. Итоги 13 августа на Украине

Украинские военные наносят удары по техническим объектам в Запорожской и Херсонской областях, что может быть чревато ядерной катастрофой. Словакия предоставит Украине истребители МиГ-29, страны Центральной Европы займутся производством оружия для Украины

2022-08-13T19:08

2022-08-13T19:08

2022-08-13T19:08

спецоперация

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эксклюзив

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Обстрелы Каховской ГЭС со стороны Украины могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской АЭС, заявил замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский.Он указал, что из-за непрекращающихся ударов объект работает в аварийном режиме из шести турбогенераторов действуют только три."На данный момент в строю у нас три гидроагрегата, до попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Работаем в очень опасном режиме. Конечно, боевые действия вблизи станции недопустимы, это стратегический объект… Проблемы с плотиной Каховской ГЭС приведут к большим неприятностям на Запорожской АЭС, это может привести к развитию ядерной катастрофы", — рассказал Зеленский журналистам.По его словам, четвёртый гидроагрегат отключили в целях безопасности — из-за угрозы разлива масла из хранилища.В то же время, заявил Зеленский, крупных повреждений станция не получила. Он призвал учитывать, что Каховская ГЭС входит в единую энергосистему Украины."Конечно, устойчивость энергосистемы, особенно южного региона, сейчас напрямую зависит от наших мощностей", — подчеркнул специалист.За несколько часов до этого стало известно о том, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС."Энергодар и ЗАЭС снова под обстрелом боевиков Зеленского. По словам очевидцев, в городе опять слышны взрывы. Прилёты в районе побережья Днепра и ЗАЭС", - сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Также стало известно об обстреле другой электростанции — тепловой."Спустя сутки тишины каратели Зеленского вновь принялись за террор Энергодара! Сегодня днем националисты Украины подвергли артиллерийскому обстрелу район Запорожской ТЭС. По прилегающей к территории станции было выпущено девять артиллерийских снарядов", - рассказал РИА Новости представитель администрации Энергодара.Он указал на то, что обстрел был тщательно спланирован."Важно отметить, что обстрел был тщательно спланирован украинским командованием. Об этом свидетельствует тот факт, что за час до открытия огня в сети стали распространяться сообщения о подготовке ВС России огневой провокации в данном районе", — добавил собеседник агентства.Ранее, выступая на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что удары украинской армии по энергетической инфраструктуре Запорожской АЭС целенаправленны и способны привести к очень страшным последствиям"Идёт грубейшее нарушение принципов физической ядерной безопасности. И вместо того, чтобы говорить об этом прямо, включается политическая дезинформация", - отметил дипломат.Вишневецкийу призвал Украину и ее покровителей сделать все для прекращения обстрелов, иначе, по его словам, произойдет катастрофа."Это будет страшно. Еще немного и может произойти катастрофа", - подчеркнул он.По словам дипломата, Киев ведёт обстрелы непосредственно по узлам ЗАЭС, которые обеспечивают жизнедеятельность станции — в частности по линиям электропередач."То есть, станцию хотят обесточить. Украинские вооружённые силы специально бьют туда – обесточить станцию. Думаю, что специалисты могут сказать, чем чревато обесточивание станции. Это очень и очень серьезно", - заявил Вишневецкий.Он напомнил, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.Истребители и заводыВласти Словакии намерены передать Украине истребители МиГ-29, сообщил министр обороны страны Ярослав Надь.Как передаёт телеканал RTV, самолёты должны снять с вооружения к концу августа этого года. Точное количество передаваемых Украине истребителей глава Минобороны Словакии не назвал. В то же время, на вооружении Словакии находится 11 МиГ-29.После того, как Словакия передаст Украине эти самолёты, её воздушное пространство будут охранять чешские и польские истребители.Как отмечает российский военный лётчик и автор популярного Telegram-канала Fighterbomber, скорее всего полученные истребители ВС Украины вряд ли будут использовать для воздушных боёв с российскими военными лётчиками."11 МиГ-29 передаваемых украинцам звучит внушительно. Но есть нюанс. Миг-29 это истребитель, старый и древний. Модернизация которого словаками никак не затронула системы вооружения этого самолёта. То есть для работы по воздуху, он все так-же может нести старые Р-27Р и Р27Т(ЭТ) и Р27ЭП. Отсутствие на вооружении Воздушных сил ВСУ ракет способных конкурировать с нашими Р-77 основная причина отсутствия у украинцев воздушных побед в дуэлях с нашими истребителями", - отметил он.Лётчик указал, что ВС Украины можно было бы попробовать повоевать по воздуху "на скиле (опыте, умениях — Ред.) и тактике"."Но всех у кого был скил, мы или заземлили, или они сейчас на таких должностях, с которых в самолёт их не загнать. А воздушной тактикой украинцы не особо блещут. Против наших ПВО у мигаря тоже все плохо, ибо система РЭБ такая же древняя как и сам самолёт. Ну да, ППИ против ПЗРК он отстреливать умеет и возможно даже сможет, но на этом с РЭБ пожалуй все. По земле он может работать НАРами и чугунными бомбами", -указал лётчик.По его словам, передаваемые Украине машины не умеют применять управляемое оружие."Да и нет у украинцев управляемого оружия для самолётов. Разок засветились на подвеске Су-24М ракеты с лазерной башкой Х-25МЛ, но характеристики у этой ракеты такие, что носитель вздумавший её применить будет сбит быстрее чем самолёт который лупит в небо с кабрирования. Да и не умеет МиГ-29 и ей", - отметил лётчик.Исходя из этого лётчик предположил, что полученные Украиной самолёты будут применяться для стрельбы нарами с кабрирования. Кроме того, может, ими будут пытаться сбивать крылатые ракеты и использовать для информационной борьбы в репортажах украинских СМИ."В общем пренебречь, но иметь ввиду", - подытожил лётчик.За несколько дней до новостей о предоставлении Украине МиГ-29 на конференции в Копенгагене западные государства пообещали выделить более полутора миллиардов евро в виде денежных средств, оборудования и обучения для укрепления военного потенциала Украины в её борьбе с Россией.Об обещании 26 стран сообщил министр обороны Дании Мортен Бодсков."Все страны, приехавшие в Копенгаген, приехали с намерением поддержать Украину", – заявил Бодсков.Деньги будут использоваться для поставок оружия, ракет и боеприпасов, увеличения производства оружия для Украины, подготовки украинских солдат и разминирования территории.Министры обороны Польши, Словакии и Чешской Республики выразили готовность расширить производство артиллерийских систем, боеприпасов и другого военного оборудования для Украины, подчеркнул Бодсков.Эта новость вызвала радость на Украине."Пока украинский ВПК не может сложить красивый он или умный, Польша, Словакия и Чехия приняли решение о запуске программы по расширению производства артиллерийских систем, боеприпасов и другой военной техники для Украины — министр обороны Дании Мортен Бодсков. Отличная новость, потому что наш ВПК вместо того, чтобы перенести производства в эти страны, боится потерять технологии, не понимая, что если Украины захлебнется под давлением России, то никакие технологи уже будут неактуальны", - заявил украинский политолог Юрий Романенко 13 августа.При этом Романенко раскритиковал руководителей оборонной отрасли Украины."Всё идёт к логичному концу - страны Центральной Европы будут производить оружие для Украины, создавать рабочие места, а украинский ВПК будет сражаться за гипотетические деньги, не видя брёвен в глазу", - отметил Романенко.Таким образом государства Центральной Европы активно включаются в происходящее на Украине, фактически превращаясь в тыл Украины.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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