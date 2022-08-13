https://ukraina.ru/20220813/1037640285.html

Украинские войска обстреляли Энергодар и атомную электростанцию

Украинские войска обстреляли Энергодар и атомную электростанцию - 13.08.2022 Украина.ру

Украинские войска обстреляли Энергодар и атомную электростанцию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова ведут обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 13 августа сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов

2022-08-13T16:16

2022-08-13T16:16

2022-08-13T16:46

запорожская аэс

новости

обстрелы

энергодар

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По его данным, в населенном пункте слышны взрывы.Ранее старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов раскрыл последствия возможной утечки радиации на Запорожской АЭС. Он допустили аварию "посерьезнее Чернобыля" и подчеркнул, что при утечке придется прибегнуть к перекрытию Северо-Крымского канала.В свою очередь, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что Украина намеренно совершает удары по инфраструктуре Запорожской АЭС, обеспечивающей электроснабжение станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. На ней установлены шесть энергоблоков.Станция с марта находится под охраной российских военных. В МИД России подчеркивали оправданность взятия ВС России под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС.

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запорожская аэс, новости, обстрелы, энергодар