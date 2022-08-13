https://ukraina.ru/20220813/1037639741.html

Паспорта России и сотрудничество с Северной Кореей: посол ЛНР Мирошник о Донбассе

Паспорта России и сотрудничество с Северной Кореей: посол ЛНР Мирошник о Донбассе - 13.08.2022 Украина.ру

Паспорта России и сотрудничество с Северной Кореей: посол ЛНР Мирошник о Донбассе

Чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал в эфире Украина.ру о сотрудничестве с Северной Кореей, восстановлении освобождённых территорий ЛНР, паспортизации и будущем региона

2022-08-13T16:02

2022-08-13T16:02

2022-08-13T16:02

видео

родион мирошник

северная корея

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0d/1037639621_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b591cc75954e1555271b6fb4587d0e9f.png

0:37 - Сотрудничество ЛНР и Северной Кореи; 3:03 - Восстановление освобождённых территорий ЛНР; 10:38 - Паспортизация ЛНР; 12:59 - Иностранные журналисты в ЛНР; 16:19 - 110 лет ВВС РФ; Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, родион мирошник, северная корея, лнр, видео