Паспорта России и сотрудничество с Северной Кореей: посол ЛНР Мирошник о Донбассе - 13.08.2022 Украина.ру
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Паспорта России и сотрудничество с Северной Кореей: посол ЛНР Мирошник о Донбассе
Паспорта России и сотрудничество с Северной Кореей: посол ЛНР Мирошник о Донбассе - 13.08.2022 Украина.ру
Паспорта России и сотрудничество с Северной Кореей: посол ЛНР Мирошник о Донбассе
Чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал в эфире Украина.ру о сотрудничестве с Северной Кореей, восстановлении освобождённых территорий ЛНР, паспортизации и будущем региона
2022-08-13T16:02
2022-08-13T16:02
видео
родион мирошник
северная корея
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0:37 - Сотрудничество ЛНР и Северной Кореи; 3:03 - Восстановление освобождённых территорий ЛНР; 10:38 - Паспортизация ЛНР; 12:59 - Иностранные журналисты в ЛНР; 16:19 - 110 лет ВВС РФ; Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, родион мирошник, северная корея, лнр, видео
Видео, Родион Мирошник, Северная Корея, ЛНР

Паспорта России и сотрудничество с Северной Кореей: посол ЛНР Мирошник о Донбассе

16:02 13.08.2022
 
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Чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал в эфире Украина.ру о сотрудничестве с Северной Кореей, восстановлении освобождённых территорий ЛНР, паспортизации и будущем региона
0:37 - Сотрудничество ЛНР и Северной Кореи;
3:03 - Восстановление освобождённых территорий ЛНР;
10:38 - Паспортизация ЛНР;
12:59 - Иностранные журналисты в ЛНР;
16:19 - 110 лет ВВС РФ;
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеоРодион МирошникСеверная КореяЛНР
 
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