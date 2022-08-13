https://ukraina.ru/20220813/1037637893.html

Советник главы Офиса Зеленского назвал возобновление мирных переговоров поражением Украины

Советник главы Офиса Зеленского назвал возобновление мирных переговоров поражением Украины - 13.08.2022 Украина.ру

Советник главы Офиса Зеленского назвал возобновление мирных переговоров поражением Украины

У Киева в настоящее время отсутствуют какие-либо мотивы, чтобы возобновлять мирные переговоры с Россией. Об этом 13 августа заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию "Бабель"

2022-08-13T14:44

2022-08-13T14:44

2022-08-13T14:44

михаил подоляк

переговоры

новости

украина

россия

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/20/1033402013_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_ea6686235dc64c921f732bda62ed0fdb.jpg

Он прокомментировал мнение британского эксперта по вопросам Украины Тимоти Эша, считающего, что мирные переговоры могут возобновиться осенью 2022 года.По его словам, переговоры с Москвой в текущих условиях будут означать лишь одно — ее победу. Представитель Офиса добавил, что переговорный процесс мог бы зафиксировать так называемую цивилизационную катастрофу, а затем, на его взгляд, произойдет "падение всей глобальной системы безопасности".После начала спецоперации России на Украине прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии, последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта. Переговоры были приостановлены по инициативе украинской стороны.На прошлой неделе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Как заявил дипломат, у украинской стороны "есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров". Поэтому, по его словам, Москва и Киев еще далеки от переговоров.

https://ukraina.ru/20220726/1036886724.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

михаил подоляк, переговоры, новости, украина, россия, офис президента