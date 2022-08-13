https://ukraina.ru/20220813/1037637893.html
Советник главы Офиса Зеленского назвал возобновление мирных переговоров поражением Украины
Советник главы Офиса Зеленского назвал возобновление мирных переговоров поражением Украины - 13.08.2022 Украина.ру
Советник главы Офиса Зеленского назвал возобновление мирных переговоров поражением Украины
У Киева в настоящее время отсутствуют какие-либо мотивы, чтобы возобновлять мирные переговоры с Россией. Об этом 13 августа заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию "Бабель"
2022-08-13T14:44
2022-08-13T14:44
2022-08-13T14:44
михаил подоляк
переговоры
новости
украина
россия
офис президента
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Он прокомментировал мнение британского эксперта по вопросам Украины Тимоти Эша, считающего, что мирные переговоры могут возобновиться осенью 2022 года.По его словам, переговоры с Москвой в текущих условиях будут означать лишь одно — ее победу. Представитель Офиса добавил, что переговорный процесс мог бы зафиксировать так называемую цивилизационную катастрофу, а затем, на его взгляд, произойдет "падение всей глобальной системы безопасности".После начала спецоперации России на Украине прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии, последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта. Переговоры были приостановлены по инициативе украинской стороны.На прошлой неделе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Как заявил дипломат, у украинской стороны "есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров". Поэтому, по его словам, Москва и Киев еще далеки от переговоров.
https://ukraina.ru/20220726/1036886724.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
михаил подоляк, переговоры, новости, украина, россия, офис президента
Михаил Подоляк, переговоры, Новости, Украина, Россия, Офис президента
Советник главы Офиса Зеленского назвал возобновление мирных переговоров поражением Украины
У Киева в настоящее время отсутствуют какие-либо мотивы, чтобы возобновлять мирные переговоры с Россией. Об этом 13 августа заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию "Бабель"
Он прокомментировал мнение британского эксперта по вопросам Украины Тимоти Эша, считающего, что мирные переговоры могут возобновиться осенью 2022 года.
По его словам, переговоры с Москвой в текущих условиях будут означать лишь одно — ее победу.
"Это — зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых", — заверил Подоляк.
Представитель Офиса добавил, что переговорный процесс мог бы зафиксировать так называемую цивилизационную катастрофу, а затем, на его взгляд, произойдет "падение всей глобальной системы безопасности".
После начала спецоперации России на Украине прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии, последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта. Переговоры были приостановлены по инициативе украинской стороны.
На прошлой неделе первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Как заявил дипломат, у украинской стороны "есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров". Поэтому, по его словам, Москва и Киев еще далеки от переговоров.