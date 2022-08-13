https://ukraina.ru/20220813/1037637361.html

Только воевать. Зачем Украина отказывается от переговоров

Только воевать. Зачем Украина отказывается от переговоров - 13.08.2022 Украина.ру

Только воевать. Зачем Украина отказывается от переговоров

Украина.ру, 13.08.2022

2022-08-13T13:47

2022-08-13T13:47

2022-08-13T13:48

украина

война

россия

сша

переговоры

михаил подоляк

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк порадовал общественность сообщением, что у Украины сейчас объективно нет "никаких мотивов", чтобы вести переговоры с Россией. Самое интересное, что адресовано это послание было вовсе не России, которая пока никаких новых инициатив не предлагала, а западным партнёрам.Конкретно Подоляк ответил на статью британского эксперта Тимоти Эша в украинском журнале "Новое время".Тот пишет:"Наиболее вероятным является то, что битва за Херсон закончится в течение следующих нескольких месяцев, а затем, после первой попытки осенью нагнуть Европу по энергетическому вопросу, Путин предложит какой-то мир — примерно – в ноябре. Мяч будет на стороне Украины – согласиться ли снова на плохой мир (как это было с "Минском-1" или "Минском-2") – или продолжать борьбу.(…) Вопрос здесь в том, будут ли некоторые члены НАТО угрожать отказаться от этой поддержки, если Украина не примет мирное соглашение, предложенное Путиным".Эш полагает, что Украина сможет пойти на переговоры после возвращения территорий Херсонской и Запорожской областей.ВВС опубликовало мнение главы военной разведки Великобритании, генерал-лейтенанта Джима Гокенхалла, который полагает, что "нереалистично ожидать решающего сдвига на юге в ближайшие месяцы", а значит война будет длительной.Вообще же уже сделана целая серия прогнозов относительно длительности активной фазы нынешнего конфликта и большинство вполне компетентных экспертов придерживаются мнения, что к концу текущего года стороны придут к необходимости мирных переговоров. Так считает украинский генерал-майор Дмитрий Марченко ("ни они, ни мы долго не потянем") и бывший главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис ("этого стоит ждать в период от четырёх до шести месяцев. Ни одна из сторон не сможет выдержать гораздо больше этого").И даже министр обороны Украины Алексей Резников, человек не военный и со слабыми компетенциями, прогнозирует завершение активной фазы к концу года, правда – в результате реализации "полностью реального плана освобождения как минимум наших территорий по состоянию на 23-е февраля 2022-го года".Из всех этих прогнозов следует, что "партия войны до последнего украинца" на Западе испытывает сомнения относительно того, что конфликт удастся затянуть – для этого не хватает ни ресурсов Украины, ни единства Запада (тот же Эш указывает на склонность Франции и Германии к переговорам, в отличие от Великобритании и США).Судя по всему, в "партии войны" тоже существуют разные подходы.Великобритания, покуда она курировала украинский вопрос, делала ставку на чисто военные механизмы, но успеха не добилась. После отставки Джонсона контроль над кризисом опять взяли на себя американцы, действующие военно-дипломатическими методами – они, например, предложили тему "демилитаризации" ЗАЭС.Пока, правда, особых успехов не достигнуто, но стратегию эту в Вашингтоне считают перспективной.Тут действительно нужен был ответ со стороны Киева, и он последовал. Поскольку речь идёт об ответе на заявления экспертов, то и ответ был сделан на уровне полуофициальном – от лица советника главы ОП.Суть ответа Подоляка состоит в том, что Киев не намерен вести переговоры даже о прекращении огня, даже в случае получения каких-то преимуществ на юге.Во-первых, "мы получим войну с другими мотивами, другими исполнителями через полгода-год. Если мы получим новую линию разграничения, вся центральная и южная Украина останется без людей и в руинах. (…) Сегодняшний переговорный процесс – это то же, что Путин хотел – уничтожение украинской государственности, только другим путём".Аргумент, откровенно говоря, так себе, потому что до этого у нас было восемь лет Минских соглашений. Почему итог нового перемирия сейчас должен быть иным, мы не знаем, но и Подоляку это не важно – ему важно показать, что Украина не собирается идти даже на временное перемирие.Во-вторых, "это зафиксированное поражение Украины, зафиксированное поражение Европы, демократических ценностей как таковых".С нашей точки зрения этот момент имеет особенно важное значение – Украина настаивает на безоговорочной капитуляции России. Это их ответ на российское требование денацификации. И не факт, что США и Великобритания столь радикальный вариант разделяют – с их точки зрения даже ослабленная, потерпевшая поражение Россия может исполнять важную функцию для запугивания Европы.

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https://ukraina.ru/20220810/1037492971.html

https://ukraina.ru/20220810/1037500992.html

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украина, война, россия, сша, переговоры, михаил подоляк