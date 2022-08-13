https://ukraina.ru/20220813/1037633726.html

Российским журналистам запретили въезд в Евросоюз

Российским журналистам запретили въезд в Евросоюз - 13.08.2022 Украина.ру

Российским журналистам запретили въезд в Евросоюз

Корреспонденту и оператору "Известий", которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года. Об этом 13 августа сообщило издание в Telegram

2022-08-13T10:41

2022-08-13T10:41

2022-08-13T10:47

журналисты

евросоюз

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/94/1033249426_0:263:2916:1903_1920x0_80_0_0_50ce3d08fb11a36886f793a5a4ecefec.jpg.webp

Вечером в пятницу корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют, не сообщалось.Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника."Известия" опубликовали документ, в котором указано, что виза Ксении Солдатовой признана недействительной из-за того, что "условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы".Сама Солдатова позднее сообщила, что их сфотографировали рядом с танком-памятником Т-34 в Нарве, эти снимки им впоследствии показали эстонские полицейские, причем, по их словам, сфотографировали "как будто исподтишка". В самом участке представители миграционной службы разговаривали с Солдатовой около двух часов, они задавали личные вопросы, заполняли анкеты.Затем журналистов отпустили из полицейского участка, они уже вернулись в Россию.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

журналисты, евросоюз, россия, новости