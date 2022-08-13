https://ukraina.ru/20220813/1037633726.html
Российским журналистам запретили въезд в Евросоюз
Российским журналистам запретили въезд в Евросоюз - 13.08.2022 Украина.ру
Российским журналистам запретили въезд в Евросоюз
Корреспонденту и оператору "Известий", которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года. Об этом 13 августа сообщило издание в Telegram
2022-08-13T10:41
2022-08-13T10:41
2022-08-13T10:47
журналисты
евросоюз
россия
новости
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Вечером в пятницу корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют, не сообщалось.Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника."Известия" опубликовали документ, в котором указано, что виза Ксении Солдатовой признана недействительной из-за того, что "условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы".Сама Солдатова позднее сообщила, что их сфотографировали рядом с танком-памятником Т-34 в Нарве, эти снимки им впоследствии показали эстонские полицейские, причем, по их словам, сфотографировали "как будто исподтишка". В самом участке представители миграционной службы разговаривали с Солдатовой около двух часов, они задавали личные вопросы, заполняли анкеты.Затем журналистов отпустили из полицейского участка, они уже вернулись в Россию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
журналисты, евросоюз, россия, новости
Российским журналистам запретили въезд в Евросоюз
10:41 13.08.2022 (обновлено: 10:47 13.08.2022)
Корреспонденту и оператору "Известий", которые были задержаны в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года. Об этом 13 августа сообщило издание в Telegram
Вечером в пятницу корреспондента и оператора "Известий" Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, в чем их обвиняют, не сообщалось.
Журналисты готовили материалы об ограничении выдачи виз россиянам и о лишении танка Т-34 статуса памятника.
"Задержанным в Эстонии журналистам "Известий" аннулировали визы ... Также им запретили въезд в страны ЕС на три года", - говорится в материале.
"Известия" опубликовали документ, в котором указано, что виза Ксении Солдатовой признана недействительной из-за того, что "условия и цель предполагаемого пребывания не были обоснованы".
Сама Солдатова позднее сообщила, что их сфотографировали рядом с танком-памятником Т-34 в Нарве, эти снимки им впоследствии показали эстонские полицейские, причем, по их словам, сфотографировали "как будто исподтишка". В самом участке представители миграционной службы разговаривали с Солдатовой около двух часов, они задавали личные вопросы, заполняли анкеты.
Затем журналистов отпустили из полицейского участка, они уже вернулись в Россию.