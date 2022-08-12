Корнилов рассказал о нелепой непоследовательности Зеленского - 12.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Корнилов рассказал о нелепой непоследовательности Зеленского
Корнилов рассказал о нелепой непоследовательности Зеленского - 12.08.2022 Украина.ру
Корнилов рассказал о нелепой непоследовательности Зеленского
В марте президент Украины Владимир Зеленский обращался с призывами ко "всем честным русским жителям России" уезжать из страны, а теперь требует закрыть для россиян границы. О его нелепой непоследовательности в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов
2022-08-12T06:45
2022-08-12T06:45
спецоперация
новости
владимир корнилов
владимир зеленский
русофобия
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Теперь тот же самый Зеленский в интервью The Washington Post призвал к депортации всех граждан России.По его мнению, данное интервью главы киевского режима может привести к тому, что до российской либеральной оппозиции "что-то начнёт доходить".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220601/1034068035.html
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новости, владимир корнилов, владимир зеленский, русофобия
Спецоперация, Новости, Владимир Корнилов, Владимир Зеленский, Русофобия

Корнилов рассказал о нелепой непоследовательности Зеленского

06:45 12.08.2022
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
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В марте президент Украины Владимир Зеленский обращался с призывами ко "всем честным русским жителям России" уезжать из страны, а теперь требует закрыть для россиян границы. О его нелепой непоследовательности в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов
Теперь тот же самый Зеленский в интервью The Washington Post призвал к депортации всех граждан России.

Сначала ты призываешь несогласных со спецоперацией покинуть Россию, а потом призываешь Европу, Запад и вообще все зарубежные страны высылать всех граждан России, причем "хороших русских" среди них нет. Вот это просто поразительно! А кого же ты призывал уезжать из России?

видео
Владимир Корнилов
Политолог
По его мнению, данное интервью главы киевского режима может привести к тому, что до российской либеральной оппозиции "что-то начнёт доходить".
1 июня, 12:57
Рафаэль Ордуханян: Русофобия опасна для самой АмерикиСейчас Америка продолжает проводить политику, которая ей уже не по карману. Когда-то такая переоценка своих возможностей погубила Советский Союз. Но американцы почему-то не усвоили урока и повторяют теперь наши ошибки, считает политолог-экономист Рафаэль Ордуханян
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиВладимир КорниловВладимир ЗеленскийРусофобия
 
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06:45Корнилов рассказал о нелепой непоследовательности Зеленского
06:30Политолог прокомментировал ситуацию с нефтепроводом "Дружба"
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