https://ukraina.ru/20220812/1037548201.html

Корнилов рассказал о нелепой непоследовательности Зеленского

Корнилов рассказал о нелепой непоследовательности Зеленского - 12.08.2022 Украина.ру

Корнилов рассказал о нелепой непоследовательности Зеленского

В марте президент Украины Владимир Зеленский обращался с призывами ко "всем честным русским жителям России" уезжать из страны, а теперь требует закрыть для россиян границы. О его нелепой непоследовательности в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов

2022-08-12T06:45

2022-08-12T06:45

2022-08-12T06:45

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владимир корнилов

владимир зеленский

русофобия

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Теперь тот же самый Зеленский в интервью The Washington Post призвал к депортации всех граждан России.По его мнению, данное интервью главы киевского режима может привести к тому, что до российской либеральной оппозиции "что-то начнёт доходить".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220601/1034068035.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир корнилов, владимир зеленский, русофобия