Корнилов рассказал о нелепой непоследовательности Зеленского
В марте президент Украины Владимир Зеленский обращался с призывами ко "всем честным русским жителям России" уезжать из страны, а теперь требует закрыть для россиян границы. О его нелепой непоследовательности в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Владимир Корнилов
Теперь тот же самый Зеленский в интервью The Washington Post призвал к депортации всех граждан России.
Сначала ты призываешь несогласных со спецоперацией покинуть Россию, а потом призываешь Европу, Запад и вообще все зарубежные страны высылать всех граждан России, причем "хороших русских" среди них нет. Вот это просто поразительно! А кого же ты призывал уезжать из России?
По его мнению, данное интервью главы киевского режима может привести к тому, что до российской либеральной оппозиции "что-то начнёт доходить".
1 июня, 12:57Рафаэль Ордуханян: Русофобия опасна для самой АмерикиСейчас Америка продолжает проводить политику, которая ей уже не по карману. Когда-то такая переоценка своих возможностей погубила Советский Союз. Но американцы почему-то не усвоили урока и повторяют теперь наши ошибки, считает политолог-экономист Рафаэль Ордуханян
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.