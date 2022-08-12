Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт - 12.08.2022 Украина.ру
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Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт
Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт - 12.08.2022 Украина.ру
Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт
Россия уже восстанавливает дороги на освобожденных от националистов территориях Украины. Об этом рассказал заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T08:45
2022-08-12T08:45
телевидение
россия
дороги
запорожье
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"Первое ощущение – это просто стиральная доска вместо дорожного полотна, которая начинается сразу за бывшей границей Украины. Теперь на выезде из Мелитополя идут действительно активные работы, много техники, восстанавливается дорожное полотно. В целом у меня очень позитивные впечатления", - сказал Скориков.Он добавил, что посетил освобожденные территории во время запуска нового телевизионного канала - "ЗаТВ", то есть, "Запорожское телевидение".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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телевидение, россия, дороги, запорожье
телевидение, Россия, дороги, Запорожье

Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт

08:45 12.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Россия уже восстанавливает дороги на освобожденных от националистов территориях Украины. Об этом рассказал заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру
"Первое ощущение – это просто стиральная доска вместо дорожного полотна, которая начинается сразу за бывшей границей Украины. Теперь на выезде из Мелитополя идут действительно активные работы, много техники, восстанавливается дорожное полотно. В целом у меня очень позитивные впечатления", - сказал Скориков.
Он добавил, что посетил освобожденные территории во время запуска нового телевизионного канала - "ЗаТВ", то есть, "Запорожское телевидение".

"Вся реклама, которая раньше была коммерческой, сейчас является социальной, идеологической. То есть, там (на рекламных щитах – ред.) и цитаты президента Российской Федерации Владимира Путина, и общие духоподъемные пророссийские лозунги – "Мы вместе, мы один народ". Много социальной рекламы о том, что - "будущее принадлежит детям", "семья – высшая ценность"", - рассказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
телевидениеРоссиядорогиЗапорожье
 
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