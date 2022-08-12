https://ukraina.ru/20220812/1037533077.html

Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт

Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт - 12.08.2022 Украина.ру

Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт

Россия уже восстанавливает дороги на освобожденных от националистов территориях Украины. Об этом рассказал заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-12T08:45

2022-08-12T08:45

2022-08-12T08:45

телевидение

россия

дороги

запорожье

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"Первое ощущение – это просто стиральная доска вместо дорожного полотна, которая начинается сразу за бывшей границей Украины. Теперь на выезде из Мелитополя идут действительно активные работы, много техники, восстанавливается дорожное полотно. В целом у меня очень позитивные впечатления", - сказал Скориков.Он добавил, что посетил освобожденные территории во время запуска нового телевизионного канала - "ЗаТВ", то есть, "Запорожское телевидение".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

телевидение, россия, дороги, запорожье