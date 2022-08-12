https://ukraina.ru/20220812/1037533077.html
Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт
Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт - 12.08.2022 Украина.ру
Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт
Россия уже восстанавливает дороги на освобожденных от националистов территориях Украины. Об этом рассказал заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-12T08:45
2022-08-12T08:45
2022-08-12T08:45
телевидение
россия
дороги
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102217/81/1022178177_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_f261880a520f51644625ca66e8fd6c79.jpg
"Первое ощущение – это просто стиральная доска вместо дорожного полотна, которая начинается сразу за бывшей границей Украины. Теперь на выезде из Мелитополя идут действительно активные работы, много техники, восстанавливается дорожное полотно. В целом у меня очень позитивные впечатления", - сказал Скориков.Он добавил, что посетил освобожденные территории во время запуска нового телевизионного канала - "ЗаТВ", то есть, "Запорожское телевидение".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102217/81/1022178177_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_e9687fbb6ffe1edebffd8fe6bd7dcc93.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
телевидение, россия, дороги, запорожье
телевидение, Россия, дороги, Запорожье
Россия восстанавливает дороги на освобожденных территориях Украины — эксперт
Россия уже восстанавливает дороги на освобожденных от националистов территориях Украины. Об этом рассказал заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру
"Первое ощущение – это просто стиральная доска вместо дорожного полотна, которая начинается сразу за бывшей границей Украины. Теперь на выезде из Мелитополя идут действительно активные работы, много техники, восстанавливается дорожное полотно. В целом у меня очень позитивные впечатления", - сказал Скориков.
Он добавил, что посетил освобожденные территории во время запуска нового телевизионного канала - "ЗаТВ", то есть, "Запорожское телевидение".
"Вся реклама, которая раньше была коммерческой, сейчас является социальной, идеологической. То есть, там (на рекламных щитах – ред.) и цитаты президента Российской Федерации Владимира Путина, и общие духоподъемные пророссийские лозунги – "Мы вместе, мы один народ". Много социальной рекламы о том, что - "будущее принадлежит детям", "семья – высшая ценность"", - рассказал он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.