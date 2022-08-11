За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию - 11.08.2022 Украина.ру
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За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию
За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию - 11.08.2022 Украина.ру
За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию
Латвия является государством мягкого либерального фашизма. Естественно, Латвия поддерживает всех своих. Режим Зеленского для нее свой. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T15:10
2022-08-11T15:10
новости
латвия
украина
россия
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Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм". Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.Рига предполагает, что если российские войска решат одну проблему, то, учитывая, что Латвия делает в отношении русскоязычного населения и наших могил и памятников, мы можем приступить к какой-то иной военной операции. Поэтому Сейм Латвии принял такое решение, пояснил эксперт.По его словам, Латвия уже сделала столько реальных действий, а не просто заявлений, что возникает вопрос, надо ли реагировать именно на это заявления, или в любом случае нужно предпринимать серьезные меры.Есть бизнесмены, которые за соответствующее вознаграждение продадут и Родину, и маму с папой, и дочку с сыном, и вообще все, что угодно. Эти люди боятся только наказания. Значит, нужно обеспечить неотвратимость наказания, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, латвия, украина, россия
Новости, Латвия, Украина, Россия

За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию

15:10 11.08.2022
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
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Латвия является государством мягкого либерального фашизма. Естественно, Латвия поддерживает всех своих. Режим Зеленского для нее свой. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру
Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм". Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
Рига предполагает, что если российские войска решат одну проблему, то, учитывая, что Латвия делает в отношении русскоязычного населения и наших могил и памятников, мы можем приступить к какой-то иной военной операции. Поэтому Сейм Латвии принял такое решение, пояснил эксперт.
По его словам, Латвия уже сделала столько реальных действий, а не просто заявлений, что возникает вопрос, надо ли реагировать именно на это заявления, или в любом случае нужно предпринимать серьезные меры.
"Ни в коем случае нельзя расширять линию военного соприкосновения до Балтийского моря. Но мы можем принять закон, который объявил бы любую торговлю с Латвией государственной изменой. Условно говоря, продал три вагона бензина в Ригу – получил три года. Продал пять вагонов – пять лет", - подчеркнул Межевич.
Есть бизнесмены, которые за соответствующее вознаграждение продадут и Родину, и маму с папой, и дочку с сыном, и вообще все, что угодно. Эти люди боятся только наказания. Значит, нужно обеспечить неотвратимость наказания, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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