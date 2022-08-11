https://ukraina.ru/20220811/1037547181.html

За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию

За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию - 11.08.2022 Украина.ру

За ними придут. Эксперт о том, как Россия на Украине довела до паники фашистскую Латвию

Латвия является государством мягкого либерального фашизма. Естественно, Латвия поддерживает всех своих. Режим Зеленского для нее свой. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T15:10

2022-08-11T15:10

2022-08-11T15:10

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Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм". Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.Рига предполагает, что если российские войска решат одну проблему, то, учитывая, что Латвия делает в отношении русскоязычного населения и наших могил и памятников, мы можем приступить к какой-то иной военной операции. Поэтому Сейм Латвии принял такое решение, пояснил эксперт.По его словам, Латвия уже сделала столько реальных действий, а не просто заявлений, что возникает вопрос, надо ли реагировать именно на это заявления, или в любом случае нужно предпринимать серьезные меры.Есть бизнесмены, которые за соответствующее вознаграждение продадут и Родину, и маму с папой, и дочку с сыном, и вообще все, что угодно. Эти люди боятся только наказания. Значит, нужно обеспечить неотвратимость наказания, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, латвия, украина, россия