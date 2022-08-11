Захарова назвала идеологов Сейма Латвии неонацистами

Литва нарывается. Россия обеспечит коридор в Калининградскую область через Белоруссию В среду, 22 июня, на пятый день блокады Литвой перевозок российских грузов по своей территории в Калининградскую область, стало известно: ограничения касаются не только железной дороги, но и распространяются на грузовой автомобильный транзит