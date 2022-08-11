Захарова назвала идеологов Сейма Латвии неонацистами
13:30 11.08.2022 (обновлено: 13:31 11.08.2022)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
В решении латвийского парламента о признании России "государством - спонсором терроризма" нет никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, заявила 11 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова
Она предложила называть авторов заявления Сейма Латвии неонацистами.
Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты
Второго августа комиссия Сейма Латвии по иностранным делам одобрила инициативу о признании России "государством, поддерживающим терроризм". Захарова назвала акцию латвийских законодателей враждебной, укладывающейся в "развязанную Ригой антироссийскую истерику".
В МИД России призвали депутатов Сейма Латвии остановиться, из "приспешников заокеанских хозяев стать реальными представителями своего народа".
В четверг, 11 августа парламент Латвии принял заявление о признании России государством - спонсором терроризма.
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