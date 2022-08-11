https://ukraina.ru/20220811/1037536797.html

Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма

Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма - 11.08.2022 Украина.ру

Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма

Сейм Латвии принял заявление, в котором назвал Россию государством-спонсором терроризма. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе латвийского парламента

2022-08-11T12:30

2022-08-11T12:30

2022-08-11T12:30

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Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс обвинил Россию в поддержке законного президента Сирии Башара Асада, отравлении семьи Скрипалей в Великобритании и в атаке на малазийский боинг МН-17 в небе над ДНР.Депутаты Сейма призвали страны Евросоюза ввести новые санкции, приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси.Ранее аналогичный документ принял Сейм Литвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение экстремистским. Подобные декларации принимают государства-члены военно-политического блока НАТО, агрессивные действия которого приводят к появлению новых конфликтов, объяснила Захарова.

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