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Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма
Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма - 11.08.2022 Украина.ру
Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма
Сейм Латвии принял заявление, в котором назвал Россию государством-спонсором терроризма. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе латвийского парламента
2022-08-11T12:30
2022-08-11T12:30
2022-08-11T12:30
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Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс обвинил Россию в поддержке законного президента Сирии Башара Асада, отравлении семьи Скрипалей в Великобритании и в атаке на малазийский боинг МН-17 в небе над ДНР.Депутаты Сейма призвали страны Евросоюза ввести новые санкции, приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси.Ранее аналогичный документ принял Сейм Литвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение экстремистским. Подобные декларации принимают государства-члены военно-политического блока НАТО, агрессивные действия которого приводят к появлению новых конфликтов, объяснила Захарова.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сейм, латвия, россия, украина
Новости, сейм, Латвия, Россия, Украина
Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма
Сейм Латвии принял заявление, в котором назвал Россию государством-спонсором терроризма. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе латвийского парламента
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс обвинил Россию в поддержке законного президента Сирии Башара Асада, отравлении семьи Скрипалей в Великобритании и в атаке на малазийский боинг МН-17 в небе над ДНР.
"Сейм признает насилие России над гражданским населением, осуществляемое для достижения политических целей, терроризмом, а Россию - государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны-единомышленники высказать такое мнение", - говорится в заявлении депутатов Сейма.
Депутаты Сейма призвали страны Евросоюза ввести новые санкции, приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси.
Ранее аналогичный документ принял Сейм Литвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение экстремистским. Подобные декларации принимают государства-члены военно-политического блока НАТО, агрессивные действия которого приводят к появлению новых конфликтов, объяснила Захарова.