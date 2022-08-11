Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма - 11.08.2022 Украина.ру
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Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма
Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма - 11.08.2022 Украина.ру
Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма
Сейм Латвии принял заявление, в котором назвал Россию государством-спонсором терроризма. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе латвийского парламента
2022-08-11T12:30
2022-08-11T12:30
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Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс обвинил Россию в поддержке законного президента Сирии Башара Асада, отравлении семьи Скрипалей в Великобритании и в атаке на малазийский боинг МН-17 в небе над ДНР.Депутаты Сейма призвали страны Евросоюза ввести новые санкции, приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси.Ранее аналогичный документ принял Сейм Литвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение экстремистским. Подобные декларации принимают государства-члены военно-политического блока НАТО, агрессивные действия которого приводят к появлению новых конфликтов, объяснила Захарова.
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Новости, сейм, Латвия, Россия, Украина

Сейм Латвии объявил Россию страной — спонсором терроризма

12:30 11.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Saeimaсейм Латвия парламент зал правительство
сейм Латвия парламент зал правительство - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© commons.wikimedia.org / Saeima
Читать в
Сейм Латвии принял заявление, в котором назвал Россию государством-спонсором терроризма. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе латвийского парламента
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс обвинил Россию в поддержке законного президента Сирии Башара Асада, отравлении семьи Скрипалей в Великобритании и в атаке на малазийский боинг МН-17 в небе над ДНР.

"Сейм признает насилие России над гражданским населением, осуществляемое для достижения политических целей, терроризмом, а Россию - государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны-единомышленники высказать такое мнение", - говорится в заявлении депутатов Сейма.

Депутаты Сейма призвали страны Евросоюза ввести новые санкции, приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Беларуси.
Ранее аналогичный документ принял Сейм Литвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение экстремистским. Подобные декларации принимают государства-члены военно-политического блока НАТО, агрессивные действия которого приводят к появлению новых конфликтов, объяснила Захарова.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:18
Россия стремительно строит новый мир. Блинкен даже не успел схватиться за пуговицу Лаврова
 
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