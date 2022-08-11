https://ukraina.ru/20220811/1037536942.html

"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс

"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс - 11.08.2022 Украина.ру

"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс

ВСУ планировали как можно дольше задержаться в Донбассе и на этом поднять всемирную волну негодования относительно России, но у них это не получилось, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру

2022-08-11T12:16

2022-08-11T12:16

2022-08-11T12:16

донбасс

всу

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/73/1034307309_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_1687e837676479253ea5c6c05b0a2678.jpg.webp

Ранее в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре в ДНР перешла под контроль союзных войск.По его мнению, киевский режим проигрывает тактически, стратегически и военно-политически "вместе со своими американскими хозяевами".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037520509.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донбасс, всу, новости, россия