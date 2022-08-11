https://ukraina.ru/20220811/1037536942.html
"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс
"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс - 11.08.2022 Украина.ру
"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс
ВСУ планировали как можно дольше задержаться в Донбассе и на этом поднять всемирную волну негодования относительно России, но у них это не получилось, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-11T12:16
2022-08-11T12:16
2022-08-11T12:16
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Ранее в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре в ДНР перешла под контроль союзных войск.По его мнению, киевский режим проигрывает тактически, стратегически и военно-политически "вместе со своими американскими хозяевами".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037520509.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донбасс, всу, новости, россия
Донбасс, ВСУ, Новости, Россия
"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс
ВСУ планировали как можно дольше задержаться в Донбассе и на этом поднять всемирную волну негодования относительно России, но у них это не получилось, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру