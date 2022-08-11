"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс - 11.08.2022 Украина.ру
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"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс
"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс - 11.08.2022 Украина.ру
"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс
ВСУ планировали как можно дольше задержаться в Донбассе и на этом поднять всемирную волну негодования относительно России, но у них это не получилось, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
2022-08-11T12:16
2022-08-11T12:16
донбасс
всу
новости
россия
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Ранее в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре в ДНР перешла под контроль союзных войск.По его мнению, киевский режим проигрывает тактически, стратегически и военно-политически "вместе со своими американскими хозяевами".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донбасс, всу, новости, россия
Донбасс, ВСУ, Новости, Россия

"Все это сорвалось": военный эксперт рассказал о планах ВСУ на Донбасс

12:16 11.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ военнослужащий украинский оружие
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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ВСУ планировали как можно дольше задержаться в Донбассе и на этом поднять всемирную волну негодования относительно России, но у них это не получилось, сказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью Украина.ру
Ранее в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре в ДНР перешла под контроль союзных войск.
Украинские войска планировали как можно дольше задержаться в Донбассе и на этом поднять всемирную волну негодования относительно России. Все это сорвалось.
Александр Хроленко
военный обозреватель медиагруппы "Россия Сегодня"
По его мнению, киевский режим проигрывает тактически, стратегически и военно-политически "вместе со своими американскими хозяевами".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
08:03
Харьков без "Восторга", но с моргом в санатории для "кракенов"
 
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