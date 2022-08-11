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Скориков рассказал о сложностях присоединения освобожденных украинских территорий к РФ

Скориков рассказал о сложностях присоединения освобожденных украинских территорий к РФ - 11.08.2022 Украина.ру

Скориков рассказал о сложностях присоединения освобожденных украинских территорий к РФ

Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру рассказал о сложностях, которые могут возникнуть при присоединении освобожденных от националистов украинских территорий к России

2022-08-11T12:02

2022-08-11T12:02

2022-08-11T12:02

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Он напомнил, что по федеральному законодательству РФ, в законе о присоединении новых территорий говорится о том, что может войти часть территории субъекта государства - по разрешению самого государства.Понятное дело, что Украина никогда не даст никакого разрешения, чтобы часть ее территории присоединилась к другому государству."Либо [может войти в состав РФ] самостоятельный субъект. <...> Такие правила, такое внутреннее законодательство Российской Федерации. Соответственно, есть два пути. Либо его менять, для чего нужно задействовать Государственную Думу, Совет Федерации, которые сейчас находятся в летнем отпуске, до осенней сессии, которая начнется в сентябре. Либо же нужно тоже провернуть эту формальную процедуру, и пусть условно Запорожская область объявит Запорожскую республику в границах всей Запорожской области, а не только на освобожденных территориях", - предложил он.Таким образом, на день или на неделю "побудет этой Запорожской республикой" перед тем, как будет проведен референдум, и она присоединится к Российской Федерации."Я думаю, что в ДНР и ЛНР не торопятся, именно понимая эти механизмы, уже давно варясь в российском законодательстве, проводя имплементацию, синхронизацию своего законодательства с российским. Думаю, что там все-таки ожидают полного освобождения Донецкой народной республики, возвращения людей, которых сотни тысяч эвакуированы, и тогда - проведение (референдума – Ред.) уже такого полноценного, юридически безупречного не для какого-то международного сообщества, а для внутрироссийского законодательства, которое по обновленной нашей Конституции выше, чем любые международные нормативно-правовые документы", - предположил Скориков.По его мнению, именно с этим связано то, что ДНР и ЛНР пока что не запускают этот процесс.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, присоединение, иван скориков, россия