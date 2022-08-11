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Скориков рассказал о сложностях присоединения освобожденных украинских территорий к РФ
Скориков рассказал о сложностях присоединения освобожденных украинских территорий к РФ - 11.08.2022 Украина.ру
Скориков рассказал о сложностях присоединения освобожденных украинских территорий к РФ
Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру рассказал о сложностях, которые могут возникнуть при присоединении освобожденных от националистов украинских территорий к России
2022-08-11T12:02
2022-08-11T12:02
2022-08-11T12:02
новости
присоединение
иван скориков
россия
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Он напомнил, что по федеральному законодательству РФ, в законе о присоединении новых территорий говорится о том, что может войти часть территории субъекта государства - по разрешению самого государства.Понятное дело, что Украина никогда не даст никакого разрешения, чтобы часть ее территории присоединилась к другому государству."Либо [может войти в состав РФ] самостоятельный субъект. <...> Такие правила, такое внутреннее законодательство Российской Федерации. Соответственно, есть два пути. Либо его менять, для чего нужно задействовать Государственную Думу, Совет Федерации, которые сейчас находятся в летнем отпуске, до осенней сессии, которая начнется в сентябре. Либо же нужно тоже провернуть эту формальную процедуру, и пусть условно Запорожская область объявит Запорожскую республику в границах всей Запорожской области, а не только на освобожденных территориях", - предложил он.Таким образом, на день или на неделю "побудет этой Запорожской республикой" перед тем, как будет проведен референдум, и она присоединится к Российской Федерации."Я думаю, что в ДНР и ЛНР не торопятся, именно понимая эти механизмы, уже давно варясь в российском законодательстве, проводя имплементацию, синхронизацию своего законодательства с российским. Думаю, что там все-таки ожидают полного освобождения Донецкой народной республики, возвращения людей, которых сотни тысяч эвакуированы, и тогда - проведение (референдума – Ред.) уже такого полноценного, юридически безупречного не для какого-то международного сообщества, а для внутрироссийского законодательства, которое по обновленной нашей Конституции выше, чем любые международные нормативно-правовые документы", - предположил Скориков.По его мнению, именно с этим связано то, что ДНР и ЛНР пока что не запускают этот процесс.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, присоединение, иван скориков, россия
Скориков рассказал о сложностях присоединения освобожденных украинских территорий к РФ
Заведующий отделом Украины института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру рассказал о сложностях, которые могут возникнуть при присоединении освобожденных от националистов украинских территорий к России
Он напомнил, что по федеральному законодательству РФ, в законе о присоединении новых территорий говорится о том, что может войти часть территории субъекта государства - по разрешению самого государства.
Понятное дело, что Украина никогда не даст никакого разрешения, чтобы часть ее территории присоединилась к другому государству.
"Либо [может войти в состав РФ] самостоятельный субъект. <...> Такие правила, такое внутреннее законодательство Российской Федерации. Соответственно, есть два пути. Либо его менять, для чего нужно задействовать Государственную Думу, Совет Федерации, которые сейчас находятся в летнем отпуске, до осенней сессии, которая начнется в сентябре. Либо же нужно тоже провернуть эту формальную процедуру, и пусть условно Запорожская область объявит Запорожскую республику в границах всей Запорожской области, а не только на освобожденных территориях", - предложил он.
Таким образом, на день или на неделю "побудет этой Запорожской республикой" перед тем, как будет проведен референдум, и она присоединится к Российской Федерации.
"Я думаю, что в ДНР и ЛНР не торопятся, именно понимая эти механизмы, уже давно варясь в российском законодательстве, проводя имплементацию, синхронизацию своего законодательства с российским. Думаю, что там все-таки ожидают полного освобождения Донецкой народной республики, возвращения людей, которых сотни тысяч эвакуированы, и тогда - проведение (референдума – Ред.) уже такого полноценного, юридически безупречного не для какого-то международного сообщества, а для внутрироссийского законодательства, которое по обновленной нашей Конституции выше, чем любые международные нормативно-правовые документы", - предположил Скориков.
По его мнению, именно с этим связано то, что ДНР и ЛНР пока что не запускают этот процесс.
"Но то, что в Запорожье делают громкие заявления, готовясь к этому референдуму - и, кстати, в Херсонской области тоже не отстают – это говорит о политической воле руководства и ядра пророссийски настроенных жителей", - добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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