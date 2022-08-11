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Галкин изучает новый язык и может забрать у Пугачёвой детей
Галкин изучает новый язык и может забрать у Пугачёвой детей - 11.08.2022 Украина.ру
Галкин изучает новый язык и может забрать у Пугачёвой детей
Уехавший за границу юморист Максим Галкин начал изучать с репетитором иврит, сообщила "Комсомольская правда" 10 августа
2022-08-11T11:25
2022-08-11T11:25
2022-08-11T11:25
новости
галкин
пугачева
дети
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По информации издания, знакомые и поклонники звездной пары Галкина и певицы Аллы Пугачевой не сошлись во мнениях – вернется ли Примадонна на Родину.По мнению некоторых источник, Пугачева вернется в Москву к сентябрю, чтобы дети могли пойти в российскую школу. Другие же утверждают, что Галкин уже подыскивает школу в Латвии или в Израиле.Также, издание ссылается на композитора Раймонда Паулса, который ранее сообщил, что Пугачева с детьми, все же, планирует вернуться в Москву в ближайшее время.С начала спецоперации звездная пара переехала в Израиль, затем оттуда – в Юрмалу. В отличии от Галкина, который много выступает, делает антироссийские заявления и устраивает провокации, Пугачева до 10 августа сохраняла полное медийное молчание. Накануне она опубликовала аполитичное короткое видео с детьми.
https://ukraina.ru/20220809/1037458780.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, галкин, пугачева, дети
Галкин изучает новый язык и может забрать у Пугачёвой детей
Уехавший за границу юморист Максим Галкин начал изучать с репетитором иврит, сообщила "Комсомольская правда" 10 августа
По информации издания, знакомые и поклонники звездной пары Галкина и певицы Аллы Пугачевой не сошлись во мнениях – вернется ли Примадонна на Родину.
По мнению некоторых источник, Пугачева вернется в Москву к сентябрю, чтобы дети могли пойти в российскую школу. Другие же утверждают, что Галкин уже подыскивает школу в Латвии или в Израиле.
"Галкин не только начал изучать с репетитором иврит, также недавно он активно интересовался школами для детей в этой стране. Вряд ли семья сможет расстаться на длительное время. Так что вполне возможно, что дети Галкина пойдут в школу в новой стране или приедут туда позже", - говорится в материале.
Также, издание ссылается на композитора Раймонда Паулса, который ранее сообщил, что Пугачева с детьми, все же, планирует вернуться в Москву в ближайшее время.
С начала спецоперации звездная пара переехала в Израиль, затем оттуда – в Юрмалу. В отличии от Галкина, который много выступает, делает антироссийские заявления и устраивает провокации, Пугачева до 10 августа сохраняла полное медийное молчание. Накануне она опубликовала аполитичное короткое видео с детьми.