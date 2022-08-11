Военный эксперт объяснил, что сразу же Россия сделает с ВСУ после битвы за Донбасс - 11.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, что сразу же Россия сделает с ВСУ после битвы за Донбасс
Военный эксперт объяснил, что сразу же Россия сделает с ВСУ после битвы за Донбасс - 11.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, что сразу же Россия сделает с ВСУ после битвы за Донбасс
Россия на Украине столкнулась с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, но только на новом техническом витке. Взломать позиционный фронт вроде бы получается, но пробиться дальше и развить успех трудно, потому что ВСУ оперативно подтягивают резервы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T09:46
2022-08-11T09:46
новости
россия
всу
донбасс
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Ситуация может привести к тому, что в наших штабах все же возобладает идея наносить удары по тыловой инфраструктуре Украины. К этой теме вернутся после битвы за Донбасс, которая как минимум будет продолжаться до взятия Славянска и Краматорска, считает Норин.Возможно, все же последует какая-то смена стратегии. Потому что воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, донбасс
Новости, Россия, ВСУ, Донбасс

Военный эксперт объяснил, что сразу же Россия сделает с ВСУ после битвы за Донбасс

09:46 11.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Россия на Украине столкнулась с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, но только на новом техническом витке. Взломать позиционный фронт вроде бы получается, но пробиться дальше и развить успех трудно, потому что ВСУ оперативно подтягивают резервы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
"Основная масса украинских сил – плохо обученная и плохо оснащенная тяжелым оружием пехота. Эту пехоту толпами укладывают, а взамен присылают новых. Мой друг артиллерист ДНР сформулировал это так, что у них "бесконечные люди, у нас бесконечные снаряды"", - пояснил эксперт.
Ситуация может привести к тому, что в наших штабах все же возобладает идея наносить удары по тыловой инфраструктуре Украины. К этой теме вернутся после битвы за Донбасс, которая как минимум будет продолжаться до взятия Славянска и Краматорска, считает Норин.
Возможно, все же последует какая-то смена стратегии. Потому что воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно, заключил собеседник издания.
 
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