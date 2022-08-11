https://ukraina.ru/20220811/1037525330.html

Военный эксперт объяснил, что сразу же Россия сделает с ВСУ после битвы за Донбасс

Военный эксперт объяснил, что сразу же Россия сделает с ВСУ после битвы за Донбасс - 11.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, что сразу же Россия сделает с ВСУ после битвы за Донбасс

Россия на Украине столкнулась с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, но только на новом техническом витке. Взломать позиционный фронт вроде бы получается, но пробиться дальше и развить успех трудно, потому что ВСУ оперативно подтягивают резервы. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T09:46

2022-08-11T09:46

2022-08-11T09:46

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Ситуация может привести к тому, что в наших штабах все же возобладает идея наносить удары по тыловой инфраструктуре Украины. К этой теме вернутся после битвы за Донбасс, которая как минимум будет продолжаться до взятия Славянска и Краматорска, считает Норин.Возможно, все же последует какая-то смена стратегии. Потому что воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс