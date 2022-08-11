Дипломат отверг обвинения в адрес РФ в нарушении Будапештского меморандума - 11.08.2022 Украина.ру
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Дипломат отверг обвинения в адрес РФ в нарушении Будапештского меморандума
Дипломат отверг обвинения в адрес РФ в нарушении Будапештского меморандума - 11.08.2022 Украина.ру
Дипломат отверг обвинения в адрес РФ в нарушении Будапештского меморандума
Обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны – его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года. Об этом 10 августа заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия замглавы российской делегации Андрей Белоусов, передает РИА Новости
2022-08-11T09:15
2022-08-11T09:15
ядерная безопасность
новости
россия
будапештский меморандум
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"Этот документ (Будапештский меморандум - ред.), являющийся, по сути, политической декларацией, как и другие подобные документы базируется на фундаментальных нормах международного права, принципах ООН и ОБСЕ", - сказал он.Однако, как указал дипломат, оппоненты России уже несколько раз попирали эти принципы и тем самым "пусть и не прямо, ставили под сомнение действенность Будапештского меморандума".Таким образом, констатировал замглавы делегации, правовой фундамент меморандума "задолго до 2014 года был подорван". "Поэтому обвинения в его нарушении Россией просто не состоятельны. &lt;...&gt; Те государства, которые выдвигают беспочвенные и лживые обвинения в адрес России, пытаясь ее дискредитировать, демонизировать и изолировать, должны провести объективный анализ собственных деструктивных действий, в том числе по нарушению международного права", - указал Белоусов.После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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ядерная безопасность, новости, россия, будапештский меморандум
ядерная безопасность, Новости, Россия, Будапештский меморандум

Дипломат отверг обвинения в адрес РФ в нарушении Будапештского меморандума

09:15 11.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны – его "правовой фундамент" был подорван задолго до 2014 года. Об этом 10 августа заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия замглавы российской делегации Андрей Белоусов, передает РИА Новости
"Этот документ (Будапештский меморандум - ред.), являющийся, по сути, политической декларацией, как и другие подобные документы базируется на фундаментальных нормах международного права, принципах ООН и ОБСЕ", - сказал он.
Однако, как указал дипломат, оппоненты России уже несколько раз попирали эти принципы и тем самым "пусть и не прямо, ставили под сомнение действенность Будапештского меморандума".

"Среди событий, позволяющих сделать подобный вывод, выделю бомбардировки Югославии, фактическое отделение Косово при прямом давлении со стороны США и их союзников, вмешательство стран Запада во внутренние дела Украины в 2004 году, приведшее к ползучему перевороту в этой стране под видом демократических процессов", - перечислил Белоусов.

Таким образом, констатировал замглавы делегации, правовой фундамент меморандума "задолго до 2014 года был подорван".
"Поэтому обвинения в его нарушении Россией просто не состоятельны. <...> Те государства, которые выдвигают беспочвенные и лживые обвинения в адрес России, пытаясь ее дискредитировать, демонизировать и изолировать, должны провести объективный анализ собственных деструктивных действий, в том числе по нарушению международного права", - указал Белоусов.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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ядерная безопасностьНовостиРоссияБудапештский меморандум
 
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Заголовок открываемого материала
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