https://ukraina.ru/20220811/1037512470.html

Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового

Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового - 11.08.2022 Украина.ру

Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового

В докладе правозащитной организации Amnesty International об Украине не содержится ничего нового, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-11T06:45

2022-08-11T06:45

2022-08-11T06:45

amnesty international

килинкаров

военные преступления

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037348774_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_20725b6e541cc5ac1d5ddbccf6e0db45.jpg

По мнению экс-депутата, правозащитники публично в своем докладе отобразили то, что "мы и раньше знали". Это вызвало целый вал негативных реакций со стороны украинских официальных лиц.По мнению Килинкарова, давление на эту международную организацию продолжится, и впредь они не будут допускать для себя возможность говорить правду о том, что на самом деле происходит.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037399626.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

amnesty international, килинкаров, военные преступления, украина, новости