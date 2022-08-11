Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового - 11.08.2022 Украина.ру
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Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового
Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового - 11.08.2022 Украина.ру
Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового
В докладе правозащитной организации Amnesty International об Украине не содержится ничего нового, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-11T06:45
2022-08-11T06:45
amnesty international
килинкаров
военные преступления
украина
новости
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По мнению экс-депутата, правозащитники публично в своем докладе отобразили то, что "мы и раньше знали". Это вызвало целый вал негативных реакций со стороны украинских официальных лиц.По мнению Килинкарова, давление на эту международную организацию продолжится, и впредь они не будут допускать для себя возможность говорить правду о том, что на самом деле происходит.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037399626.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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amnesty international, килинкаров, военные преступления, украина, новости
Amnesty International, Килинкаров, Военные преступления, Украина, Новости

Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового

06:45 11.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty InternationalAmnesty International
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty International
Читать в
В докладе правозащитной организации Amnesty International об Украине не содержится ничего нового, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По мнению экс-депутата, правозащитники публично в своем докладе отобразили то, что "мы и раньше знали". Это вызвало целый вал негативных реакций со стороны украинских официальных лиц.
Пока все находится на той стадии, что Amnesty International принесли свои извинения украинской стороне в том, что они их чувства зацепили, что это взбудоражило украинское общество, хотя от своего доклада они не отказались и не стали вносить измененияй.
Спиридон Килинкаров
Народный депутат Украины V-VII созывов
По мнению Килинкарова, давление на эту международную организацию продолжится, и впредь они не будут допускать для себя возможность говорить правду о том, что на самом деле происходит.
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 04:30
Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об УкраинеКритика киевских властей от правозащитной организации Amnesty International (AI) ни на что не влияет, отчеты нужны западным элитам только для политической целесообразности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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