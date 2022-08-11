Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty InternationalAmnesty International
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Amnesty International
В докладе правозащитной организации Amnesty International об Украине не содержится ничего нового, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По мнению экс-депутата, правозащитники публично в своем докладе отобразили то, что "мы и раньше знали". Это вызвало целый вал негативных реакций со стороны украинских официальных лиц.
Пока все находится на той стадии, что Amnesty International принесли свои извинения украинской стороне в том, что они их чувства зацепили, что это взбудоражило украинское общество, хотя от своего доклада они не отказались и не стали вносить измененияй.
По мнению Килинкарова, давление на эту международную организацию продолжится, и впредь они не будут допускать для себя возможность говорить правду о том, что на самом деле происходит.
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Полностью интервью можно прочитать здесь.