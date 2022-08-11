Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037498796.html
Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров
Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров - 11.08.2022 Украина.ру
Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров
Оппозиционность звезд российской эстрады – не больше, чем желаение выделиться, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T06:00
2022-08-11T06:00
новости
звезды
эстрада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102991/40/1029914040_0:168:533:468_1920x0_80_0_0_df60211292928d6cddee8b2617bd2826.jpg
Он иронично заметил, что звезды высказываются, будто они "политологи", не зная истории и политической ситуации."Зачем вы лезете туда, где вы ничего не понимаете, где вы совершенно полный профан? У вас же нет нужного образования - ни исторического, ни политологического, ни гуманитарного, ни филологического". - такие вопросы, по его словам, он задает представителям эстрады.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037441834.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102991/40/1029914040_0:118:533:518_1920x0_80_0_0_0083c221b79547a2deb533df2e494726.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, звезды, эстрада
Новости, звезды, эстрада

Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров

06:00 11.08.2022
 
© Сергей СоседовСоседов
Соседов
© Сергей Соседов
Читать в
Оппозиционность звезд российской эстрады – не больше, чем желаение выделиться, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Эта среда шоу-бизнеса считает, что они все очень крутые, что им должны везде поклоняться, они все такие прогрессивные. И поэтому, естественно, им хочется выделится как-то, высказаться, выкобениться.
Он иронично заметил, что звезды высказываются, будто они "политологи", не зная истории и политической ситуации.
"Зачем вы лезете туда, где вы ничего не понимаете, где вы совершенно полный профан? У вас же нет нужного образования - ни исторического, ни политологического, ни гуманитарного, ни филологического". - такие вопросы, по его словам, он задает представителям эстрады.
Полный текст интервью читайте здесь.
Международный музыкальный фестиваль Жара. День второй Костюшкин - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 12:08
Стас Костюшкин рассказал об издевательствах со стороны уехавшей из России звездыУроженец Одессы российский певец Стас Костюшкин рассказал о надругательствах со стороны певицы Лаймы Вайкуле, передает 9 августа издание "Дни.ру"
 
Новостизвездыэстрада
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового
06:40Астрология и политика. Секреты кальвиниста и популиста Виктора Орбана
06:30Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию
06:15Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру
06:10СБУ объявила в розыск Игоря Маркова
06:09Экс-депутат Верховной Рады рассказал, когда ВСУ прекратят сопротивление
06:07Главное на 11 августа: в России и в мире
06:00Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров
05:45"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО
05:30"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд
05:15"Одного поймать, а остальных запугать": Рожин о том, что происходит сейчас в Николаеве
05:00Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО
04:45Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян
04:30Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард"
04:15Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике
04:00Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков
23:00"Бесконечный ряд жалоб". Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города
22:13Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова
21:55ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска
21:48Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины
Лента новостейМолния