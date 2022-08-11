https://ukraina.ru/20220811/1037498796.html

Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров

Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров - 11.08.2022 Украина.ру

Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров

Оппозиционность звезд российской эстрады – не больше, чем желаение выделиться, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T06:00

2022-08-11T06:00

2022-08-11T06:00

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Он иронично заметил, что звезды высказываются, будто они "политологи", не зная истории и политической ситуации."Зачем вы лезете туда, где вы ничего не понимаете, где вы совершенно полный профан? У вас же нет нужного образования - ни исторического, ни политологического, ни гуманитарного, ни филологического". - такие вопросы, по его словам, он задает представителям эстрады.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037441834.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, звезды, эстрада