https://ukraina.ru/20220811/1037498796.html
Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров
Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров - 11.08.2022 Украина.ру
Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров
Оппозиционность звезд российской эстрады – не больше, чем желаение выделиться, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T06:00
2022-08-11T06:00
2022-08-11T06:00
новости
звезды
эстрада
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Он иронично заметил, что звезды высказываются, будто они "политологи", не зная истории и политической ситуации."Зачем вы лезете туда, где вы ничего не понимаете, где вы совершенно полный профан? У вас же нет нужного образования - ни исторического, ни политологического, ни гуманитарного, ни филологического". - такие вопросы, по его словам, он задает представителям эстрады.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037441834.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, звезды, эстрада
Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров
Оппозиционность звезд российской эстрады – не больше, чем желаение выделиться, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру