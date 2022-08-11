https://ukraina.ru/20220811/1037485553.html

Думает не о том: политолог прокомментировал экстремистские слова Зеленского

Думает не о том: политолог прокомментировал экстремистские слова Зеленского - 11.08.2022 Украина.ру

Думает не о том: политолог прокомментировал экстремистские слова Зеленского

Владимир Зеленский старается поддерживать свой имидж яркими русофобскими высказываниями, чтобы спасти свою стремительно снижающуюся популярность, объяснил политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T09:00

2022-08-11T09:00

2022-08-11T09:00

новости

владимир зеленский

популярность

беженцы

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Накануне Зеленский заявил о "коллективной ответственности" всех россиян и призвал Запад закрыть границы для всех граждан России, включая оппозиционных артистов и журналистов, которые покинули страну, критикуя СВО.Баширов отметил, что Зеленскому стоило бы позаботиться о своих гражданах и их возвращении на Родину. Он напомнил, что, по данным ООН, за последние 5 месяцев Украину покинули около 10 миллионов человек.По мнению Баширова, такая линия поведения Зеленского объясняется только одним – его популярность в мире падает, как и интерес к украинскому конфликту, поэтому украинский президент старается удержать внимание эпатажными заявлениями.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037467715.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, популярность, беженцы