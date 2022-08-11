Думает не о том: политолог прокомментировал экстремистские слова Зеленского - 11.08.2022 Украина.ру
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Думает не о том: политолог прокомментировал экстремистские слова Зеленского
Думает не о том: политолог прокомментировал экстремистские слова Зеленского - 11.08.2022 Украина.ру
Думает не о том: политолог прокомментировал экстремистские слова Зеленского
Владимир Зеленский старается поддерживать свой имидж яркими русофобскими высказываниями, чтобы спасти свою стремительно снижающуюся популярность, объяснил политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T09:00
2022-08-11T09:00
новости
владимир зеленский
популярность
беженцы
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Накануне Зеленский заявил о "коллективной ответственности" всех россиян и призвал Запад закрыть границы для всех граждан России, включая оппозиционных артистов и журналистов, которые покинули страну, критикуя СВО.Баширов отметил, что Зеленскому стоило бы позаботиться о своих гражданах и их возвращении на Родину. Он напомнил, что, по данным ООН, за последние 5 месяцев Украину покинули около 10 миллионов человек.По мнению Баширова, такая линия поведения Зеленского объясняется только одним – его популярность в мире падает, как и интерес к украинскому конфликту, поэтому украинский президент старается удержать внимание эпатажными заявлениями.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037467715.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, популярность, беженцы
Новости, Владимир Зеленский, популярность, беженцы

Думает не о том: политолог прокомментировал экстремистские слова Зеленского

09:00 11.08.2022
 
© YouTube / скриншот видео "Слуга народа"
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© YouTube / скриншот видео "Слуга народа"
Читать в
Владимир Зеленский старается поддерживать свой имидж яркими русофобскими высказываниями, чтобы спасти свою стремительно снижающуюся популярность, объяснил политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
Накануне Зеленский заявил о "коллективной ответственности" всех россиян и призвал Запад закрыть границы для всех граждан России, включая оппозиционных артистов и журналистов, которые покинули страну, критикуя СВО.
Баширов отметил, что Зеленскому стоило бы позаботиться о своих гражданах и их возвращении на Родину. Он напомнил, что, по данным ООН, за последние 5 месяцев Украину покинули около 10 миллионов человек.
Господину Зеленскому надо озаботиться тем, чтобы создать такие условия, чтобы украинцы начали возвращаться на родину.
По мнению Баширова, такая линия поведения Зеленского объясняется только одним – его популярность в мире падает, как и интерес к украинскому конфликту, поэтому украинский президент старается удержать внимание эпатажными заявлениями.
Полный текст интервью читайте здесь.
9 августа, 19:00
Нацистские призывы Зеленского и взрывы в Крыму. Итоги 9 августа
 
НовостиВладимир Зеленскийпопулярностьбеженцы
 
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