Украина, Литвиненко, Югославия: сотрудник "Википедии" рассказал, что у них общего
В энциклопедии "Википедия" всегда были особенно "острые" темы, которые правятся в соответствии с необходимой редакционной политикой. Об этом один из авторов энциклопедии, пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, такими темами традиционно являются конфликт в Нагорном Карабахе, писатель Александр Литвиненко, Украина, война в Секторе Газа и Югославия.
В "Википедии" всегда были статьи, вокруг которых возникали "войны правок", арбитражи, судилища всякие, этакая стенка на стенку.
Впрочем, объяснил он, Карабах или Литвиненко давно уже не являются основными, в последние годы самые "токсичные" статьи – об Украине и обо всем, что с ней связано.
Автор добавил, что у противников России в этой войне правок и уточнений большое преимущество.
Полный текст интервью читайте здесь.
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