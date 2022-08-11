https://ukraina.ru/20220811/1037480361.html

Украина, Литвиненко, Югославия: сотрудник "Википедии" рассказал, что у них общего

Украина, Литвиненко, Югославия: сотрудник "Википедии" рассказал, что у них общего - 11.08.2022 Украина.ру

Украина, Литвиненко, Югославия: сотрудник "Википедии" рассказал, что у них общего

В энциклопедии "Википедия" всегда были особенно "острые" темы, которые правятся в соответствии с необходимой редакционной политикой. Об этом один из авторов энциклопедии, пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T08:30

2022-08-11T08:30

2022-08-11T08:30

новости

югославия

украина

сектор газа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102937/01/1029370113_0:6:960:546_1920x0_80_0_0_09a16febfca238b32964c86812a69ee2.jpg

По его словам, такими темами традиционно являются конфликт в Нагорном Карабахе, писатель Александр Литвиненко, Украина, война в Секторе Газа и Югославия.Впрочем, объяснил он, Карабах или Литвиненко давно уже не являются основными, в последние годы самые "токсичные" статьи – об Украине и обо всем, что с ней связано.Автор добавил, что у противников России в этой войне правок и уточнений большое преимущество.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220613/1034108217.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, югославия, украина, сектор газа