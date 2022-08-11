Украина, Литвиненко, Югославия: сотрудник "Википедии" рассказал, что у них общего - 11.08.2022 Украина.ру
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Украина, Литвиненко, Югославия: сотрудник "Википедии" рассказал, что у них общего
Украина, Литвиненко, Югославия: сотрудник "Википедии" рассказал, что у них общего - 11.08.2022 Украина.ру
Украина, Литвиненко, Югославия: сотрудник "Википедии" рассказал, что у них общего
В энциклопедии "Википедия" всегда были особенно "острые" темы, которые правятся в соответствии с необходимой редакционной политикой. Об этом один из авторов энциклопедии, пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T08:30
2022-08-11T08:30
новости
югославия
украина
сектор газа
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По его словам, такими темами традиционно являются конфликт в Нагорном Карабахе, писатель Александр Литвиненко, Украина, война в Секторе Газа и Югославия.Впрочем, объяснил он, Карабах или Литвиненко давно уже не являются основными, в последние годы самые "токсичные" статьи – об Украине и обо всем, что с ней связано.Автор добавил, что у противников России в этой войне правок и уточнений большое преимущество.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, югославия, украина, сектор газа
Новости, Югославия, Украина, сектор Газа

Украина, Литвиненко, Югославия: сотрудник "Википедии" рассказал, что у них общего

08:30 11.08.2022
 
© Pixabay CCO
© Pixabay CCO
Читать в
В энциклопедии "Википедия" всегда были особенно "острые" темы, которые правятся в соответствии с необходимой редакционной политикой. Об этом один из авторов энциклопедии, пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, такими темами традиционно являются конфликт в Нагорном Карабахе, писатель Александр Литвиненко, Украина, война в Секторе Газа и Югославия.

В "Википедии" всегда были статьи, вокруг которых возникали "войны правок", арбитражи, судилища всякие, этакая стенка на стенку.

Впрочем, объяснил он, Карабах или Литвиненко давно уже не являются основными, в последние годы самые "токсичные" статьи – об Украине и обо всем, что с ней связано.
Автор добавил, что у противников России в этой войне правок и уточнений большое преимущество.
Полный текст интервью читайте здесь.
Косово KFOR - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 06:08
Югославия, 12.06.1999 года: конец ужаса неравной войны, начало ужаса навязанного мира12 июня 1999 года силы НАТО вошли на территорию сербской автономии Косово и Метохия. В состав Сербии край больше не вернулся. Когда в Киеве бранят Россию за то, что она, взяв Крым, «впервые после 1945 года изменила международно признанные границы», это звучит дико
 
НовостиЮгославияУкраинасектор Газа
 
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