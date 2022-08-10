https://ukraina.ru/20220810/1037518482.html

Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова

Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова - 10.08.2022 Украина.ру

Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова

Киевские власти планируют перебросить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых ведомств с целью выявления пророссийски настроенных местных жителей, сообщил 10 августа начальник Национального центра управления обороной Росиии генерал-полковник Михаил Мизинцев.

2022-08-10T22:13

2022-08-10T22:13

2022-08-10T22:13

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По словам представителя Минобороны, мероприятия будут проводиться под предлогом поиска "корректировщиков российской артиллерии".Мизинцев отметил, что задержанные граждане могут подвергнуться пыткам и угрозам физической расправы над членами их семей. Он отметил, что похожие случаи уже были в Одессе, Николаеве, Чернигове, Сумах и ряде других населенных пунктов.Ранее, с 5 по 8 августа, поиск "коллаборантов" проводился в Николаеве. По итогам мероприятий власти отчитались о задержании 400 жителей, из которых 20 были обвинены в коллаборационизме.

https://ukraina.ru/20220810/1037489927.html

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минобороны, сбу, харьков, новости, всу