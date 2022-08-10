Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины задержание арест
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Киевские власти планируют перебросить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых ведомств с целью выявления пророссийски настроенных местных жителей, сообщил 10 августа начальник Национального центра управления обороной Росиии генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По словам представителя Минобороны, мероприятия будут проводиться под предлогом поиска "корректировщиков российской артиллерии".
Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды) и последующего их обвинения в коллаборационизме.
Мизинцев отметил, что задержанные граждане могут подвергнуться пыткам и угрозам физической расправы над членами их семей. Он отметил, что похожие случаи уже были в Одессе, Николаеве, Чернигове, Сумах и ряде других населенных пунктов.
Ранее, с 5 по 8 августа, поиск "коллаборантов" проводился в Николаеве. По итогам мероприятий власти отчитались о задержании 400 жителей, из которых 20 были обвинены в коллаборационизме.