Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова - 10.08.2022 Украина.ру
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Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова
Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова - 10.08.2022 Украина.ру
Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова
Киевские власти планируют перебросить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых ведомств с целью выявления пророссийски настроенных местных жителей, сообщил 10 августа начальник Национального центра управления обороной Росиии генерал-полковник Михаил Мизинцев.
2022-08-10T22:13
2022-08-10T22:13
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По словам представителя Минобороны, мероприятия будут проводиться под предлогом поиска "корректировщиков российской артиллерии".Мизинцев отметил, что задержанные граждане могут подвергнуться пыткам и угрозам физической расправы над членами их семей. Он отметил, что похожие случаи уже были в Одессе, Николаеве, Чернигове, Сумах и ряде других населенных пунктов.Ранее, с 5 по 8 августа, поиск "коллаборантов" проводился в Николаеве. По итогам мероприятий власти отчитались о задержании 400 жителей, из которых 20 были обвинены в коллаборационизме.
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минобороны, сбу, харьков, новости, всу
Минобороны, СБУ, Харьков, Новости, ВСУ

Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова

22:13 10.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины задержание арест
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
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Киевские власти планируют перебросить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых ведомств с целью выявления пророссийски настроенных местных жителей, сообщил 10 августа начальник Национального центра управления обороной Росиии генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По словам представителя Минобороны, мероприятия будут проводиться под предлогом поиска "корректировщиков российской артиллерии".

Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских Вооруженных сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды) и последующего их обвинения в коллаборационизме.

Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной России
Мизинцев отметил, что задержанные граждане могут подвергнуться пыткам и угрозам физической расправы над членами их семей. Он отметил, что похожие случаи уже были в Одессе, Николаеве, Чернигове, Сумах и ряде других населенных пунктов.
Ранее, с 5 по 8 августа, поиск "коллаборантов" проводился в Николаеве. По итогам мероприятий власти отчитались о задержании 400 жителей, из которых 20 были обвинены в коллаборационизме.
Дмитрий Марченко - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
13:04
Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в НиколаевеГенерал ВСУ Дмитрия Марченко отчитался о результатах "охоты на предателей" в Николаеве на минувших выходных. Об этом он 10 августа рассказал в интервью "РБК-Украина"
 
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