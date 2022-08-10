Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в Николаеве - 10.08.2022 Украина.ру
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Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в Николаеве
Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в Николаеве - 10.08.2022 Украина.ру
Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в Николаеве
Генерал ВСУ Дмитрия Марченко отчитался о результатах "охоты на предателей" в Николаеве на минувших выходных. Об этом он 10 августа рассказал в интервью "РБК-Украина"
2022-08-10T13:04
2022-08-10T13:04
марченко
новости
николаев
предательство
украина
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В Николаеве с 5 по 8 августа объявляли комендантский час, во время которого силовикам приказали выискивать "предателей". По словам Марченко, на выходных в городе задержали 400 человек, из которых 20 он обвинил в коллаборационизме.8 августа Виталий Ким, губернатор Николаевской области, заявил о задержании пяти человек и некой "группы, которая теперь не будет нам мешать ничего наводить".Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Украины, сообщил об арестах и перевозке в Киев более 100 человек.
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марченко, новости, николаев, предательство, украина
Марченко, Новости, Николаев, предательство, Украина

Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в Николаеве

13:04 10.08.2022
 
© Фото : Public domainДмитрий Марченко
Дмитрий Марченко - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : Public domain
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Генерал ВСУ Дмитрия Марченко отчитался о результатах "охоты на предателей" в Николаеве на минувших выходных. Об этом он 10 августа рассказал в интервью "РБК-Украина"
В Николаеве с 5 по 8 августа объявляли комендантский час, во время которого силовикам приказали выискивать "предателей". По словам Марченко, на выходных в городе задержали 400 человек, из которых 20 он обвинил в коллаборационизме.
Было выявлено более 400 нарушителей, из них примерно два десятка коллаборантов. Были также обнаружены наркодилеры, люди, находившиеся в розыске. Эти выходные, наверное, были самые спокойные за всю историю Николаева
Дмитрий Марченко
генерал ВСУ
8 августа Виталий Ким, губернатор Николаевской области, заявил о задержании пяти человек и некой "группы, которая теперь не будет нам мешать ничего наводить".
Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Украины, сообщил об арестах и перевозке в Киев более 100 человек.
Зеленский Ким - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 13:59
Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городеГубернатор Николаевской области Виталий Ким отчитался 8 августа в соцсетях о результатах "охоты на предателей" на минувших выходных. Свои данные о произошедшем также обнародовал экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале
 
МарченкоНовостиНиколаевпредательствоУкраина
 
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