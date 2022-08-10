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Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в Николаеве
Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в Николаеве - 10.08.2022 Украина.ру
Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в Николаеве
Генерал ВСУ Дмитрия Марченко отчитался о результатах "охоты на предателей" в Николаеве на минувших выходных. Об этом он 10 августа рассказал в интервью "РБК-Украина"
2022-08-10T13:04
2022-08-10T13:04
2022-08-10T13:04
марченко
новости
николаев
предательство
украина
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В Николаеве с 5 по 8 августа объявляли комендантский час, во время которого силовикам приказали выискивать "предателей". По словам Марченко, на выходных в городе задержали 400 человек, из которых 20 он обвинил в коллаборационизме.8 августа Виталий Ким, губернатор Николаевской области, заявил о задержании пяти человек и некой "группы, которая теперь не будет нам мешать ничего наводить".Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Украины, сообщил об арестах и перевозке в Киев более 100 человек.
https://ukraina.ru/20220808/1037409571.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
марченко, новости, николаев, предательство, украина
Марченко, Новости, Николаев, предательство, Украина
Генерал ВСУ отчитался о поимке "предателей" в Николаеве
Генерал ВСУ Дмитрия Марченко отчитался о результатах "охоты на предателей" в Николаеве на минувших выходных. Об этом он 10 августа рассказал в интервью "РБК-Украина"
В Николаеве с 5 по 8 августа объявляли комендантский час, во время которого силовикам приказали выискивать "предателей". По словам Марченко, на выходных в городе задержали 400 человек, из которых 20 он обвинил в коллаборационизме.
Было выявлено более 400 нарушителей, из них примерно два десятка коллаборантов. Были также обнаружены наркодилеры, люди, находившиеся в розыске. Эти выходные, наверное, были самые спокойные за всю историю Николаева
Дмитрий Марченко
генерал ВСУ
8 августа Виталий Ким, губернатор Николаевской области, заявил о задержании пяти человек и некой "группы, которая теперь не будет нам мешать ничего наводить".
Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, ссылаясь на источники в правоохранительных органах Украины, сообщил об арестах и перевозке в Киев более 100 человек.