Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей
Сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевского режима. Об этом заявил 10 августа в эфире телеканала "Россия 24" постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
"Украинские сотрудники [ЗАЭС] регулярно получают по телефону угрозы от киевских властей о том, что они будут наказаны как коллаборанты, как люди, сотрудничающие с оккупантами", — сказал российский представитель
Ульянов отметил, что визит миссии МАГАТЭ даст возможность её сотрудникам посмотреть, как работают на украинские специалисты на ЗАЭС и убедиться, что их не притесняют после перехода станции под контроль России.
Ранее территория атомной электростанции неоднократно подвергалась обстрелам со стороны войск киевского режима.
8 августа, 19:22СпецоперацияПредставитель Киева при МАГАТЭ выдвинул нелепое обвинение в адрес РоссииРоссийские войска якобы пытаются спровоцировать отключение электричества на юге Украины, и с этой целью "обстреливают Запорожскую АЭС". С таким обвинением выступил представитель киевского режима при МАГАТЭ Евгений Цымбалюк в беседе с журналистами, сообщает 8 августа агентство Reuters
Как сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, в связи с этими обстрелами РФ запросила на 11 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС.