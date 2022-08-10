Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей - 10.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей
Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей - 10.08.2022 Украина.ру
Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей
Сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевского режима. Об этом заявил 10 августа в эфире телеканала "Россия 24" постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
2022-08-10T18:17
2022-08-10T18:17
спецоперация
михаил ульянов
магатэ
совет безопасности оон
запорожская аэс
киевский режим
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Ульянов отметил, что визит миссии МАГАТЭ даст возможность её сотрудникам посмотреть, как работают на украинские специалисты на ЗАЭС и убедиться, что их не притесняют после перехода станции под контроль России.Ранее территория атомной электростанции неоднократно подвергалась обстрелам со стороны войск киевского режима.Как сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, в связи с этими обстрелами РФ запросила на 11 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС.
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5
4.7
96
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михаил ульянов, магатэ, совет безопасности оон, запорожская аэс, киевский режим
Спецоперация, Михаил Ульянов, магатэ, Совет Безопасности ООН, Запорожская АЭС, киевский режим

Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей

18:17 10.08.2022
 
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Сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевского режима. Об этом заявил 10 августа в эфире телеканала "Россия 24" постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

"Украинские сотрудники [ЗАЭС] регулярно получают по телефону угрозы от киевских властей о том, что они будут наказаны как коллаборанты, как люди, сотрудничающие с оккупантами", — сказал российский представитель

Ульянов отметил, что визит миссии МАГАТЭ даст возможность её сотрудникам посмотреть, как работают на украинские специалисты на ЗАЭС и убедиться, что их не притесняют после перехода станции под контроль России.
Ранее территория атомной электростанции неоднократно подвергалась обстрелам со стороны войск киевского режима.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 19:22Спецоперация
Представитель Киева при МАГАТЭ выдвинул нелепое обвинение в адрес РоссииРоссийские войска якобы пытаются спровоцировать отключение электричества на юге Украины, и с этой целью "обстреливают Запорожскую АЭС". С таким обвинением выступил представитель киевского режима при МАГАТЭ Евгений Цымбалюк в беседе с журналистами, сообщает 8 августа агентство Reuters
Как сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, в связи с этими обстрелами РФ запросила на 11 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС.
 
СпецоперацияМихаил УльяновмагатэСовет Безопасности ООНЗапорожская АЭСкиевский режим
 
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