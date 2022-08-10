https://ukraina.ru/20220810/1037515268.html

Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей

Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей - 10.08.2022 Украина.ру

Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей

Сотрудники Запорожской атомной электростанции регулярно получают по телефону угрозы расправы со стороны представителей киевского режима. Об этом заявил 10 августа в эфире телеканала "Россия 24" постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

2022-08-10T18:17

2022-08-10T18:17

2022-08-10T18:17

спецоперация

михаил ульянов

магатэ

совет безопасности оон

запорожская аэс

киевский режим

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Ульянов отметил, что визит миссии МАГАТЭ даст возможность её сотрудникам посмотреть, как работают на украинские специалисты на ЗАЭС и убедиться, что их не притесняют после перехода станции под контроль России.Ранее территория атомной электростанции неоднократно подвергалась обстрелам со стороны войск киевского режима.Как сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, в связи с этими обстрелами РФ запросила на 11 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС.

https://ukraina.ru/20220808/1037428083.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

михаил ульянов, магатэ, совет безопасности оон, запорожская аэс, киевский режим