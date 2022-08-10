Экс-депутат Рады рассказал, как ВСУ превратились в рекламное агентство - 10.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220810/1037514100.html
Экс-депутат Рады рассказал, как ВСУ превратились в рекламное агентство
Экс-депутат Рады рассказал, как ВСУ превратились в рекламное агентство - 10.08.2022 Украина.ру
Экс-депутат Рады рассказал, как ВСУ превратились в рекламное агентство
Украину фактически превратили в полигон для испытания всех видов вооружения в прямом контакте с Российской Федерацией, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-10T20:01
2022-08-10T20:01
оружие
украина
всу
новости
спиридон килинкаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307198_0:123:1440:933_1920x0_80_0_0_da6dae439e8d1e8333b64b4ae6c3db97.jpg
Помимо этого, политик также отметил, что Вооруженные силы Украины превратились в своего рода "рекламное агентство".По мнению эксперта, "западные партнеры" рекламируют это оружие на Украине, показывают, "как там четыре, шесть, десять или двенадцать установок изменили ход военных действий", хотя на самом деле этого не происходит. Для стран Запада это не имеет значения, уверен Килинкаров.Килинкаров подчеркнул, что рекламная кампания западного оружия "проведена на пять баллов".Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220807/1037380285.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307198_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8edd38984ac2f5031e1a3457ffcb6503.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
оружие, украина, всу, новости, спиридон килинкаров
оружие, Украина, ВСУ, Новости, Спиридон Килинкаров

Экс-депутат Рады рассказал, как ВСУ превратились в рекламное агентство

20:01 10.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin
ВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Украину фактически превратили в полигон для испытания всех видов вооружения в прямом контакте с Российской Федерацией, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Помимо этого, политик также отметил, что Вооруженные силы Украины превратились в своего рода "рекламное агентство".

Задача Украины заключается в том, чтобы рекламировать западное оружие. Сначала это были "Джавелины", потом это были NLAW, теперь это "Хаймарсы", завтра еще что-то будет – и все это будут рекламировать в мировых СМИ для того, чтобы американская военная промышленность могла продавать свои виды вооружения. Это же так работает. Просто многим украинцам это непонятно, как это все работает.

Спиридон Килинкаров
Народный депутат Украины V-VII созывов
По мнению эксперта, "западные партнеры" рекламируют это оружие на Украине, показывают, "как там четыре, шесть, десять или двенадцать установок изменили ход военных действий", хотя на самом деле этого не происходит. Для стран Запада это не имеет значения, уверен Килинкаров.
Это публикуется в мировых СМИ, это читают люди, смотрят в других странах: ты посмотри, какое прекрасное оружие! Против российской армии они могли ограниченным количеством РСЗО изменить ход боевых действий. На самом деле этого же не происходит, но об этом никто никогда не узнает.
Спиридон Килинкаров
Народный депутат Украины V-VII созывов
Килинкаров подчеркнул, что рекламная кампания западного оружия "проведена на пять баллов".
Жизнь в освобожденном поселке Сартана в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 14:29Спецоперация
Минобороны показало натовское оружие, захваченное под ХарьковомВ ходе спецоперации на Украине российскими войсками у военных киевского режима на Изюмском направлении было захвачено различное оружие иностранного производства. Об этом рассказывается в опубликованном на сайте МО РФ 7 августа видео
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
оружиеУкраинаВСУНовостиСпиридон Килинкаров
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:53Российская нефть снова потекла в Европу
20:39Свыше 140 школ Запорожской области уже готовы к учебному году
20:31Итальянскому националисту, воевавшему за Украину, грозит срок
20:19Швейцария хочет представлять интересы Украины в России
20:01Экс-депутат Рады рассказал, как ВСУ превратились в рекламное агентство
19:44Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине
19:06"Бесконечные люди и снаряды". Военный историк Норин о силе ВСУ и тяни-толкае на фронте
19:00Земля на экспорт, Ташкент против. Итоги 10 августа
18:50Не контрнаступление ВСУ. Военный эксперт о серьезной проблеме для русской армии
18:25Сергей Марков: Украина занимается ядерным терроризмом
18:17Российский представитель: сотрудники ЗАЭС получают угрозы от киевских властей
18:06Хроленко назвал условие, при котором спецоперация может завершиться в считанные дни. Видео
18:06Военный эксперт о проблеме времен ВОВ, с которой столкнулась Россия в боях с ВСУ
18:00Экс-депутат Рады назвал день, когда Украина может перейти в контрнаступление
17:49"Большая семёрка" толкает к ядерной катастрофе: что говорили об Украине в мире 10 августа
17:45В Германии подтвердили, что ЕС обсуждает запрет на выдачу виз россиянам
17:36Спиридон Килинкаров: Запад не признает военных преступлений Киева
17:33Фото груди танцора Полунина привело украинцев в бешенство
17:22Военный эксперт объяснил, почему российская армия на Украине напоминает медленного боксера
17:18Александр Малькевич: России нужны Министерство пропаганды и СМЕРШ
Лента новостейМолния