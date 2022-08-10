https://ukraina.ru/20220810/1037514100.html

Экс-депутат Рады рассказал, как ВСУ превратились в рекламное агентство

Экс-депутат Рады рассказал, как ВСУ превратились в рекламное агентство - 10.08.2022 Украина.ру

Экс-депутат Рады рассказал, как ВСУ превратились в рекламное агентство

Украину фактически превратили в полигон для испытания всех видов вооружения в прямом контакте с Российской Федерацией, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-10T20:01

2022-08-10T20:01

2022-08-10T20:01

оружие

украина

всу

новости

спиридон килинкаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/71/1034307198_0:123:1440:933_1920x0_80_0_0_da6dae439e8d1e8333b64b4ae6c3db97.jpg

Помимо этого, политик также отметил, что Вооруженные силы Украины превратились в своего рода "рекламное агентство".По мнению эксперта, "западные партнеры" рекламируют это оружие на Украине, показывают, "как там четыре, шесть, десять или двенадцать установок изменили ход военных действий", хотя на самом деле этого не происходит. Для стран Запада это не имеет значения, уверен Килинкаров.Килинкаров подчеркнул, что рекламная кампания западного оружия "проведена на пять баллов".Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220807/1037380285.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, украина, всу, новости, спиридон килинкаров