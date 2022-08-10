Экс-депутат Рады рассказал, как ВСУ превратились в рекламное агентство
Украину фактически превратили в полигон для испытания всех видов вооружения в прямом контакте с Российской Федерацией, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Помимо этого, политик также отметил, что Вооруженные силы Украины превратились в своего рода "рекламное агентство".
Задача Украины заключается в том, чтобы рекламировать западное оружие. Сначала это были "Джавелины", потом это были NLAW, теперь это "Хаймарсы", завтра еще что-то будет – и все это будут рекламировать в мировых СМИ для того, чтобы американская военная промышленность могла продавать свои виды вооружения. Это же так работает. Просто многим украинцам это непонятно, как это все работает.
По мнению эксперта, "западные партнеры" рекламируют это оружие на Украине, показывают, "как там четыре, шесть, десять или двенадцать установок изменили ход военных действий", хотя на самом деле этого не происходит. Для стран Запада это не имеет значения, уверен Килинкаров.
Это публикуется в мировых СМИ, это читают люди, смотрят в других странах: ты посмотри, какое прекрасное оружие! Против российской армии они могли ограниченным количеством РСЗО изменить ход боевых действий. На самом деле этого же не происходит, но об этом никто никогда не узнает.
Килинкаров подчеркнул, что рекламная кампания западного оружия "проведена на пять баллов".
7 августа, 14:29СпецоперацияМинобороны показало натовское оружие, захваченное под ХарьковомВ ходе спецоперации на Украине российскими войсками у военных киевского режима на Изюмском направлении было захвачено различное оружие иностранного производства. Об этом рассказывается в опубликованном на сайте МО РФ 7 августа видео
Полностью интервью можно прочитать здесь.