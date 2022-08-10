https://ukraina.ru/20220810/1037513952.html
Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине
Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине - 10.08.2022 Украина.ру
Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине
Страны Запада не смогут одержать верх над Россией на Украие, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-10T19:44
2022-08-10T19:44
2022-08-10T19:44
запад
украина
россия
спиридон килинкаров
новости
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По мнению бывшего украинского политика, страны Запада слабо мотивированы и не обладают должным военным потенциалом.Одновременно с этим Килинкаров отметил, что у России как раз есть мотивация, чтобы решить проблему Украины. По его словам, она заключается в том, что Украина в текущем ее состоянии – угроза национальной безопасности России.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037493200.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запад, украина, россия, спиридон килинкаров, новости
Запад, Украина, Россия, Спиридон Килинкаров, Новости
Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине
Страны Запада не смогут одержать верх над Россией на Украие, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру