Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине - 10.08.2022 Украина.ру
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Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине
Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине - 10.08.2022 Украина.ру
Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине
Страны Запада не смогут одержать верх над Россией на Украие, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-10T19:44
2022-08-10T19:44
запад
украина
россия
спиридон килинкаров
новости
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По мнению бывшего украинского политика, страны Запада слабо мотивированы и не обладают должным военным потенциалом.Одновременно с этим Килинкаров отметил, что у России как раз есть мотивация, чтобы решить проблему Украины. По его словам, она заключается в том, что Украина в текущем ее состоянии – угроза национальной безопасности России.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037493200.html
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запад, украина, россия, спиридон килинкаров, новости
Запад, Украина, Россия, Спиридон Килинкаров, Новости

Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине

19:44 10.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Страны Запада не смогут одержать верх над Россией на Украие, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По мнению бывшего украинского политика, страны Запада слабо мотивированы и не обладают должным военным потенциалом.
Тут все будет зависеть от исхода. Для меня он абсолютно был понятен изначально, а вот те, кто еще питают иллюзии, что на самом деле Запад может каким-то образом победить на Украине – я в это не верю. У Запада нет для этого ни той мотивации, которая есть у России, ни возможностей военных для того, чтобы это сделать.
Спиридон Килинкаров
Народный депутат Украины V-VII созывов
Одновременно с этим Килинкаров отметил, что у России как раз есть мотивация, чтобы решить проблему Украины. По его словам, она заключается в том, что Украина в текущем ее состоянии – угроза национальной безопасности России.
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
13:27
Украинский генерал пожаловался на недостаточную военную помощь ЗападаЗапад поставляет оружие маленькими партиями, недостаточными для контрнаступления украинской армии. Об этом в интервью "РБК-Украина" 10 августа рассказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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