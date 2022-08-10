https://ukraina.ru/20220810/1037513952.html

Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине

Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине - 10.08.2022 Украина.ру

Килинкаров: у Запада не хватит мотивации для победы на Украине

Страны Запада не смогут одержать верх над Россией на Украие, считает депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-10T19:44

2022-08-10T19:44

2022-08-10T19:44

запад

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россия

спиридон килинкаров

новости

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По мнению бывшего украинского политика, страны Запада слабо мотивированы и не обладают должным военным потенциалом.Одновременно с этим Килинкаров отметил, что у России как раз есть мотивация, чтобы решить проблему Украины. По его словам, она заключается в том, что Украина в текущем ее состоянии – угроза национальной безопасности России.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037493200.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запад, украина, россия, спиридон килинкаров, новости