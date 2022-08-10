https://ukraina.ru/20220810/1037509257.html
Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине
Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине - 10.08.2022 Украина.ру
Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам. Такой призыв он опубликовал 10 августа в своём Twitter
2022-08-10T16:55
2022-08-10T16:55
2022-08-10T16:55
спецоперация
дмитрий кулеба
владимир зеленский
новости
ес
g7
визы
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"Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам. Президент [Украины Владимир] Зеленский абсолютно прав, что настаивает на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну на Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", - написал он.Ранее в интервью американской газете The Washington Post Зеленский призвал закрыть для россиян все границы западного мира, так как все граждане России, по его мнению, "несут ответственность за действия [Владимира] Путина".О скандальном интервью Зеленского сообщили очень немногие мировые СМИ.В комментарии, сделанном для Украина.ру, политолог Марат Баширов назвал заявление украинского лидера "очередной глупостью", добавив, что никто в мире не будет его всерьёз обсуждать.
https://ukraina.ru/20220809/1037467715.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий кулеба, владимир зеленский, новости, ес, g7, визы
Спецоперация, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Новости, ЕС, G7, визы
Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам. Такой призыв он опубликовал 10 августа в своём Twitter
"Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам. Президент [Украины Владимир] Зеленский абсолютно прав, что настаивает на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну на Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", - написал он.
Ранее в интервью американской газете The Washington Post Зеленский призвал закрыть для россиян все границы западного мира, так как все граждане России, по его мнению, "несут ответственность за действия [Владимира] Путина".
О скандальном интервью Зеленского сообщили очень немногие мировые СМИ.
В комментарии
, сделанном для Украина.ру, политолог Марат Баширов назвал заявление украинского лидера "очередной глупостью", добавив, что никто в мире не будет его всерьёз обсуждать.