https://ukraina.ru/20220810/1037509257.html

Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине

Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине - 10.08.2022 Украина.ру

Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам. Такой призыв он опубликовал 10 августа в своём Twitter

2022-08-10T16:55

2022-08-10T16:55

2022-08-10T16:55

спецоперация

дмитрий кулеба

владимир зеленский

новости

ес

g7

визы

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"Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам. Президент [Украины Владимир] Зеленский абсолютно прав, что настаивает на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну на Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", - написал он.Ранее в интервью американской газете The Washington Post Зеленский призвал закрыть для россиян все границы западного мира, так как все граждане России, по его мнению, "несут ответственность за действия [Владимира] Путина".О скандальном интервью Зеленского сообщили очень немногие мировые СМИ.В комментарии, сделанном для Украина.ру, политолог Марат Баширов назвал заявление украинского лидера "очередной глупостью", добавив, что никто в мире не будет его всерьёз обсуждать.

https://ukraina.ru/20220809/1037467715.html

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дмитрий кулеба, владимир зеленский, новости, ес, g7, визы