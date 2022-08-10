Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине - 10.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине
Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине - 10.08.2022 Украина.ру
Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам. Такой призыв он опубликовал 10 августа в своём Twitter
2022-08-10T16:55
2022-08-10T16:55
спецоперация
дмитрий кулеба
владимир зеленский
новости
ес
g7
визы
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"Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам. Президент [Украины Владимир] Зеленский абсолютно прав, что настаивает на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну на Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", - написал он.Ранее в интервью американской газете The Washington Post Зеленский призвал закрыть для россиян все границы западного мира, так как все граждане России, по его мнению, "несут ответственность за действия [Владимира] Путина".О скандальном интервью Зеленского сообщили очень немногие мировые СМИ.В комментарии, сделанном для Украина.ру, политолог Марат Баширов назвал заявление украинского лидера "очередной глупостью", добавив, что никто в мире не будет его всерьёз обсуждать.
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дмитрий кулеба, владимир зеленский, новости, ес, g7, визы
Спецоперация, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Новости, ЕС, G7, визы

Кулеба признал, что россияне "подавляющим большинством" поддержали спецоперацию на Украине

16:55 10.08.2022
 
© president.gov.uaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
© president.gov.ua
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам. Такой призыв он опубликовал 10 августа в своём Twitter
"Я призываю все государства ЕС и G7 перестать выдавать визы россиянам. Президент [Украины Владимир] Зеленский абсолютно прав, что настаивает на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну на Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их", - написал он.
Ранее в интервью американской газете The Washington Post Зеленский призвал закрыть для россиян все границы западного мира, так как все граждане России, по его мнению, "несут ответственность за действия [Владимира] Путина".
Вчера, 19:00
Нацистские призывы Зеленского и взрывы в Крыму. Итоги 9 августа
О скандальном интервью Зеленского сообщили очень немногие мировые СМИ.
В комментарии, сделанном для Украина.ру, политолог Марат Баширов назвал заявление украинского лидера "очередной глупостью", добавив, что никто в мире не будет его всерьёз обсуждать.
 
СпецоперацияДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийНовостиЕСG7визы
 
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